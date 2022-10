Table de mariage : 30 idées déco pour s'inspirer

La déco de table de mariage doit être mûrement choisie afin de créer une ambiance chaleureuse. Des idées pour vous inspirer dans cette tâche.

1- Centre de table floral

Des bouquets de fleurs disposés en rangée Crédit photo : Kenzaza

Une déco detable de mariage réussie est élégante et sobre, sans trop s’imposer par rapport au reste de la salle. Elle doit mettre en valeur les autres accessoires et respecter le thème choisi. Ainsi, quelques fleurs arrangées autour d’une rose ou deux suffisent pour avoir un joli centre de table.

2- Numéro de table naturel

Un joli numéro de table avec date Crédit photo : Cucurudza

Chaque élément de la table de mariage doit être pensé comme un élément décoratif. Ainsi, ne négligez pas le numéro de table. La grande tendance du moment est l’utilisation d’un modèle en bois avec une toile de jute. Ce style convient surtout à un mariage à thème bohème et champêtre.

3- Marque-place en petit rondin de bois

Un petit rondin qui va servir de marque place Crédit photo : Clement Peiffer

Un autre élément décoratif négligé sur les tables du lieu de la réception est le marque-place. Pourtant, toutes les idées sont bonnes du moment qu’elles sont esthétiques et originales. Les petits rondins commandables en boutique de déco de table de mariage représentent une option idéale si vous recherchez de l’originalité et de l’élégance.

4- Pomme de pin comme support de marque-place

Plusieurs pommes de pin dédiées à la présentation des marques place Crédit photo : Zdenek Venclick

Vous pouvez choisir la pomme de pin pour présenter élégamment un marque-place. Elle peut être installée à côté du numéro de table ou du vase central. Vous pouvez aussi la mettre aux quatre coins de la table ou essayer d'autres idées si vous en avez.

5- Un vase en écorce d’arbre

Un échantillon de vase en écorce d’arbre sur le point avant la présentation aux jeunes mariés Crédit photo : _curly

L’idée d’un vase en écorce d’arbre peut vous sembler irréalisable et surprenante. Pourtant, elle est originale et faisable en DIY si vous en avez le temps. Dans le cas contraire, le décorateur de votre salle peut s’en charger. L’investissement en vaut la peine, tant le résultat est époustouflant, surtout lorsque le vase est orné de fleurs.

6- Chemin de table assorti avec la déco de la chaise

Utilisation de chemins et de rubans assortis pour une décoration chic Crédit photo : infinitusstudios

Dans l’idéal, préférez des nappes de table en blanc pour pouvoir jouer sur les contrastes par la suite. Elles vous serviront de base pour la déco de table de mariage. Ensuite, vous pouvez mettre un chemin de table d’une teinte assortie au ruban des chaises. La couleur choisie doit tout de même respecter le thème des jeunes mariés.

7- Table de mariage sans couverture

Des tables en bois massifs ornées uniquement de plantes et de verres à bougie Crédit photo : olegbreslavtsev

Lors d’un mariage sur le thème de la nature, les tables de mariage en bois constituent des éléments décoratifs à part entière. Vous pouvez les laisser sans nappe pour une déco naturelle et à petit prix. Le charme naturel de son essence va opérer durant la fête en composant un cadre chic et élégant. Vous devez juste choisir les bons couverts pour les mettre en valeur.

8- Rondins de bois au milieu de la table

Un rondin de bois servant de support pour une vase Crédit photo : Ana Iacob

Les rondins sont devenus incontournables pour la décoration d’une table de mariage. Ils restent élégants et originaux, que ce soit pour une célébration à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils peuvent même être utilisés pour d’autres célébrations comme un baptême, un anniversaire ou encore une communion.

9- Tulipes blanches au lieu des fleurs traditionnelles

De belles tulipes blanches dans une vase en bocal Crédit photo : BuckleyPics

Vous créerez un style unique simplement en utilisant des plantes. Les tulipes blanches sont parfaitement adaptées pour un mariage, peu importe le thème. Installées dans des vases hauts, elles peuvent se marier facilement avec toutes les couleurs et styles de décoration.

10- Bocaux décoratifs sur la table

Des bocaux décoratifs autour d’une citrouille transformée en vase Crédit photo : desertsolitaire

Le bocal peut être la star de votre décoration de table de mariage. Vous pouvez en mettre plusieurs avec des rôles différents bien sûr. Un premier bocal peut servir de vase tandis qu’un second pourra contenir de petits cadeaux comme des dragées par exemple.

11- Vases suspendus

Des vases florales suspendues par des cordes Crédit : Freddy Napoleoni

La déco de table de mariage peut aussi être suspendue. Il suffit de placer en hauteur des bocaux remplis de fleurs et de bougie pour créer un environnement chaleureux. Cette astuce est idéale lorsque les tables sont petites ou que la fête se déroule à l'extérieur.

12- Assiettes assorties avec les ustensiles et la serviette

Des assiettes jaunes assorties avec des culières et des fourchettes de même couleur Crédit photo : Nataliia Sinchuk

Les assiettes, la cuillère, la fourchette et les couteaux sont plus que de simples accessoires pour manger. Ils font partie des éléments décoratifs d’une table de mariage. Vous pouvez par exemple choisir des assiettes avec des bords colorés et des ustensiles de même couleur. N’oubliez pas non plus de choisir des verres compatibles pour un rendu esthétique encore plus intéressant.

13- Décoration dorée pour une salle raffinée

Une table sobre avec de jolis couverts dorés Crédit : Biserka Stojanovic

L’or, notamment la couleur dorée, est efficace pour créer une atmosphère festive. Vous avez plusieurs possibilités pour l’incruster dans votre décoration. Vous pouvez choisir des couverts dorés assortis avec le chemin de table par exemple. Le menu et les assiettes peuvent aussi présenter un contour avec la couleur de l’or.

14- Verres à bougie pour sublimer les fleurs

Des accessoires de décoration incluant des verres à bougie Crédit photo : Serhii Sobolevskyi

Les verres à bougie sont aussi les bienvenus sur une table de mariage. Ils permettent de créer une ambiance chaleureuse, très appréciée par les convives. Chaque pièce met aussi en valeur le bouquet de fleurs et les objets décoratifs à proximité. De plus, vous avez l’embarras du choix quant au modèle de verre et la couleur des bougies.

15- Chandeliers avec bougies pour une ambiance romantique

Une décoration avec des chandeliers en argent Crédit photo : Andrey Sayfutdinov

Les chandeliers sont parfois mis aux oubliettes au moment de décorer les tables de mariage. Pourtant, ils peuvent parfaitement apporter un style particulier et concordant avec le thème. Ils sont surtout très esthétiques sur des tables longues et rectangulaires.

16- Du chocolat en guise de décoration

Des accessoires de décoration comestibles Crédit photo : Sidney de Almeida

Le chocolat peut être transformé en élément décoratif. Il existe également des modèles prêts à être installés en boutique. Vous pouvez disposer des verres et des bonbonnières en chocolat pour ajouter une touche d'élégance supplémentaire. Vos invités seront émerveillés par le résultat et surpris en même temps en constatant que la décoration est comestible.

17- Présentation de menu en pot

Des pots utilisés pour présenter des informations Crédit photo : bootsie322

Une présentation de menu originale peut aussi être décorative. Par exemple, vous pouvez le présenter sous forme de bâtonnet dans un petit pot de terre pour un thème nature. L’idée de déco est surprenante tout en étant esthétique, surtout lors d’un mariage champêtre.

18- Menu et liste des invités sur papier doré et pailleté

Joli menu en papier doré et pailleté Crédit photo : lavendertime

Le doré du menu apporte un côté festif tout comme l’aspect pailleté. Le thème de la fête est annoncé d’entrée de jeu aux invités, surtout si le menu est assorti avec les couverts. Ils s’attendront à une animation chic et festive comme le montre votre décoration de table.

19- Bouquets et lanterne pour une déco classe et originale

Bouquets de fleurs et lanterne avec bougie pris en photo avant leur installation Crédit photo : ChamilleWhite

Il faut toujours miser sur l’originalité et l’esthétique si vous souhaitez impressionner vos invités. La présence de bouquets sur une table de mariage est habituelle. En revanche, voir une lanterne allumée au milieu de la table est rare. Vous pouvez associer ces éléments sur une même table pour un effet surprenant.

20- Boîtes de conserve transformées en vases

Des boîtes de conserve transformées en vasesCrédit photo : TINSCREATIONS06

Vos fleurs ont besoin de vases qui peuvent les sublimer. Au lieu d’opter pour les modèles habituels, vous pouvez en fabriquer vous-même à partir de boîtes de conserve. Prenez différentes tailles, puis vous ouvrez l’un des couvercles pour en faire un vase. Vous pouvez les peindre et les disposer au nombre que vous souhaitez sans encombrer l’espace.

21- Chemin de table fabriqué avec des plantes

Un chemin créé à partir de diverses plantes Crédit photo : primipil

Pour un thème centré sur la nature, un chemin de table fait avec des plantes apporte du cachet à la décoration générale du lieu de réception. Vous pouvez mélanger des fleurs et des roses avec du jute. Vous avez aussi la possibilité d’en créer avec une plante comme l’eucalyptus. Ce dernier est souvent présent dans les mariages champêtres.

22- Menu à la carte avec photo

Un carton choisi pour la conception d’un menu avec photo Crédit photo : Grishin Ilya

L’idée d’un menu à la carte avec photo n’est pas récente. Toutefois, elle permet d’avoir une décoration simple et efficace. De plus, les convives apprécient le fait de pouvoir lire et de regarder une photo de leurs proches. Vous pouvez même ajouter des mots de remerciement qui les toucheront en même temps.



23- Vases en verre haut à fleurs et à bougie

Des vases idéales pour accueillir des fleurs et des bougies Crédit photo : Mariya Borisova

Les vases sont décidément incontournables lorsqu’il s’agit de décoration de table. De plus, il en existe plusieurs types permettant d’envisager des styles de déco originaux. Par exemple, vous avez la possibilité de placer trois vases de différentes tailles contenant une fleur en bas et une bougie au-dessus.

24- Lanterne contenant des roses

Une lanterne design parfaite pour mettre en avant la beauté d’une rose Crédit photo : Ivan Dotsenko

Les roses rouges symbolisent l’amour. Il est normal d’en mettre un peu partout. De plus, elles sont jolies, surtout lorsqu’elles sont présentées avec un autre accessoire décoratif. Entre autres, vous pouvez les placer dans une lanterne design pour ajouter un côté moderne et original à la décoration de la table.

25- Présentoir à gâteaux au ton naturel

Un joli présentoir à gâteau en bois idéal pour un mariage à l'extérieur Crédit photo : Nadtochiy

Lors d’un mariage champêtre, un présentoir à gâteaux en bois apporte toujours du cachet. La table est présentée à nu avec des rondins destinés à accueillir des portions de gâteau.

26- Décoration de table bohème

Des tables décorées à la façon bohème Crédit photo : Goldenberg

Le mode bohème est très tendance dans les mariages. Pour l’adopter, vous avez besoin d’assiettes en porcelaine avec bord doré et de couverts en argent. Des verreschics sont également nécessaires ainsi qu’une nappe anthracite et quelques fleurs blanches. L’association de ces accessoires vous permet d’obtenir une déco chic et harmonieuse.

27- Nappes brodées et assiettes avec motifs floraux pour une déco romantique

Une table couverte par une nappe brodée Crédit photo : Iuliia Mikhalitskaia

Cette idée de décoration vous convient si vous souhaitez créer une ambiance romantique. Les nappes brodées ton sur ton et les assiettes à motifs floraux sont des accessoires de déco idéaux pour une fête particulière comme le mariage. Ils renvoient au thème de l’amour, surtout s’ils sont disposés avec quelques compositions florales.

28- Concept de déco tout en blanc

Une décoration luxueuse tout en blanc Crédit photo : Coral222

Ce concept audacieux au style monochrome permet d’avoir un cadre chic et élégant propice à l'amour et aux festivités. Le ton est neutre, mais loin d’être banal. L’environnement est paisible et invite à l’amusement. Vous vous demandez si ce style ne manque pas plutôt de couleur ? Rassurez-vous, vos convives en apporteront grâce à leurs tenues par exemple.

29- Association du chic avec le rétro

Une décoration moderne mélangée avec des accessoires rétroCrédit photo : Erstudiostok

Vous disposez d’un grenier rempli d’objets ou de souvenirs de famille ? Ces petits trésors peuvent servir d'accessoires de décoration sur les tables de mariage. Ils peuvent être associés à des éléments décoratifs modernes afin de proposer un stylevintageetchic à la fois.

30- Association de couleurs métalliques et vives pour une déco glamour

Un centre de table orné d’accessoire en bronze de plante verte et rouge Crédit photo : Kateryna Kukota

Pour obtenir une décoration glamour, la recette la plus simple est de réunir des accessoires de couleur bronze ou or avec des teintes vives. Par exemple, les couverts sont de couleur bronze tandis que le chemin de table et les nappes sont violet orchidée ou vert forêt.