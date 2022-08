20 idées de peintures tendance pour une chambre d'enfant

Vous cherchez une peinture au top pour la chambre de votre petite fille? Voici 20 idées qui vous éclaireront à coup sûr.

Choisir une peinture pour la chambre de sa fille, pas si facile !

Légende : chambre pour fille tendance Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Déco, chambre,peinture. Voilà trois mots qui ne peuvent en aucun cas se séparer. En effet, lorsqu’il est question de décoration de chambre, la peinture est l’un des éléments principaux. En fait, la peinture apporte l’ambiance principale dans une chambre. De ce fait, il est plus qu’important de savoir la choisir. Ce choix s’avère encore plus compliqué lorsque vous avez pour projet de repeindre la chambre de votre enfant.

Lorsque la chair de votre chair n’est qu’un petit bébé, vous pouvez très bien choisir vous-même la peinture que vous trouvez adaptée. Néanmoins, les choses se corsent lorsque votre enfant commence à parler et à émettre des propositions, à faire comprendre ses envies. Cela se complique encore plus lorsqu’il ou elle devient un ado en pleine rébellion. Vous l’aurez compris, le choix d’une simple peinture peut être un vrai casse-tête. Heureusement, cet article existe pour vous aiguiller !

Ici, nous parlerons d’idées de peinture tendance pour la chambre d’une fille. Cet article s’adresse donc aux parents, notamment à papa qui devra passer des heures à peindre les murs, et aux enfants de ces derniers, afin qu’ils comprennent ce par quoi les parents passent pour leur faire plaisir.

20 idées de peintures pour rendre tendance la chambre de votre enfant

Légende : chambre de fille minimaliste violette Credit :mihalis_a

Il existe une infinité de teintes en matière de peinture. Une petite différence de dosage permet de créer différentes nuances d’une même base. De ce fait, la première chose à faire avant de peindre, c’est de faire le plein de pots de peinture, et de faire attention de bien garder la référence de chaque teinte. Ainsi, même à court de peinture, vous pourrez retrouver exactement la même teinte. Cela est nécessaire si vous souhaitez que la couleur de votre chambre soit uniforme et sans dissemblance.

Voici plusieurs idées de peintures pour une chambre d’enfant au top de la tendance.

Miser sur les tons pastel

Légende : chambre aux tons pastel Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Les nuances pastel sont une valeur sûre. L’avantage du pastel est qu’il s’agit plus d’un style, et non d’une couleur en particulier. Le pastel peut aller du marron à l’orange, en passant par le jaune, pour arriver au violine et aux teintes bleutées. Le pastel apporte énormément de douceur à une chambre. Pour une chambre de fille, n’importe quelle teinte de pastel fera l’affaire. Si votre petite a un avis à donner, prenez la peine de l’écouter, cela vous facilitera encore plus la tâche.

Les peintures finition mat

Légende : couleur rose mat Credit : Tanya Row

Les peintures finition mat sont d’une grande élégance. Beaucoup ont tendance à penser qu’elles sont plus adaptées pour la chambre des parents. Néanmoins, un joli bordeaux mat peut parfaitement convenir à une chambre d’ado. Toutefois, il s’agit d’une teinte assez lourde.

Conseil : ne peignez qu’un mur ou deux de cette couleur, et gardez les autres en blanc. Cela fait un intéressant contraste de couleurs pour une déco tendance.

Éviter la peinture rose bonbon

Légende : couleur rose bonbon Credit : Melpomenem

Petite fille ne veut pas forcément dire rose bonbon. De plus, le rose bonbon n’est plus une couleur à la mode, du fait qu’elle est relativement agressive et forcément très clichée.

Préférer d’autres teintes de rose

Légende : mur rose poudré Credit : SimoneN

Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut bannir le rose de la chambre de votre petite. Au contraire, il s’agit d’une couleur pleine de charme et agréable à regarder. Néanmoins, sachez choisir la bonne teinte de rose. Par exemple, le rose pâle est une couleur apportant énormément de douceur dans une chambre. De plus, sa légèreté permet d’accentuer l’effet d’espace dans une chambre.



Le plafond ciel étoilé

Légende : plafond ciel étoilé Credit : toondelamour

Très tendance ces dernières années, le plafond ciel étoilé fait fureur auprès des enfants.

Vous avez deux possibilités pour créer un plafond ciel étoilé dans la chambre de votre petite.

Vous pouvez peindre directement le ciel sur le plafond. En vous aidant d’un escabeau, peignez des étoiles et une lune sur le plafond. Choisissez une peinture fluorescente pour mettre les motifs en valeur. Cela évite également d’équiper la chambre d’une veilleuse.

La deuxième solution pour créer un plafond ciel étoilé est d’installer directement une lampe créant des motifs une fois qu’elle est allumée pendant la nuit. Cet accessoire est un must en déco.

Du blanc pour les murs

Légende : chambre vide aux murs blancs Credit : terng99

Le blanc a beau être une couleur commune, ce classique reste indémodable. L’avantage du blanc est que lorsque les murs sont de cette couleur, il est plus facile de rajouter des touches vives grâce à différents articles déco.

Les tons orange

Légende : chambre tons orange Credit : Katarzyna Bialasiewicz

L’orange n’est pas une couleur à laquelle on pense forcément. Pourtant, il s’agit d’une couleur très solaire, loin d’être agressive. Vous pouvez même jouer la carte de l’orange à fond en installant quelques accessoires de décoration en forme d’oranges entières ou en tranches.

Attention ! L’orange vif est assez difficile à associer avec d’autres couleurs. Pour une chambre d’enfant, optez pour une teinte d’orange plus douce, plus pâle.

Plusieurs teintes douces pour votre bébé

Légende : chambre bébé moderne Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Rien ne vous oblige à rester sur une couleur en particulier. En effet, il est parfaitement possible de choisir plusieurs teintes différentes pour un aspect plus contemporain de la chambre. Vous pouvez par exemple associer le bleu pastel au jaune pâle.

Pour que vos associations de couleurs soient réussies, pensez à consulter le cercle chromatique. Les couleurs dont l’alliance est indiscutablement parfaite sont celles qui s’opposent sur le cercle.

Un peu de noir pour votre ado

Légende : chambre à coucher avec murs noirs Credit : Artjafara

Nous le savons tous, l’adolescence est une période caractérisée par des émotions difficiles à expliquer. Beaucoup d’ados se tournent de manière incompréhensible vers la couleur noire. Essayez d’intégrer le noir dans sa chambre pour que votre ado s’y retrouve un peu. Au-delà de la déco, cela peut être un bon moyen de faire un petit pas dans son monde.

Attention au mix de couleurs

Légende : chambre multicolore Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Encore une fois, il existe une infinité de couleurs. Si vous choisissez de mettre plusieurs couleurs dans la chambre de votre enfant, faites attention à choisir celles dont l’association est agréable à regarder.

Par exemple, le violet associé à l’orange donne une impression lourde et agressive. D’un autre côté, le bleu ciel et le vert d’eau ou le vert sauge forment une association proche de la perfection.

Miser sur la déco en bois

Légende : chambre avec décorations boisées Credi t: Katarzyna Bialasiewicz

Le bois n’est pas une peinture. Mais la couleur naturelle du bois a cette particularité d’apporter énormément de charme dans une chambre.

Le bois s'adapte autant à une chambre de couleur blanche que de n’importe quelle autre couleur. Le bois naturel est passe-partout ! Mettez-le en valeur en installant quelques plantes vertes dans la chambre.

Le satin pour la douceur

Légende : des linges de lit en satin Credit : NiseriN

Le satin est plus une matière qu’une couleur ou une peinture. Toutefois, la brillance du satin ajoute une certaine luminosité et un certain charme dans une chambre.

Néanmoins, il est conseillé d’éviter les couleurs satinées trop criardes comme le rouge, le bleu ou le vert. Pour une chambre d’enfant, optez plutôt pour le beige, le rose, le bleu ciel. Ces teintes-là s’apparentent finalement aux tonalités pastel.

Le velours pour encore plus de douceur

Légende : velours Credit : Malekhastock

Encore une matière, et non une couleur ni une peinture. Le velours est une matière lourde. Généralement decouleur mate, il est sobre et élégant en tout temps. L’avantage du velours est qu’il ajoute de la texture à la chambre. Le velours est presque une couleur que l’on peut toucher. Pour une chambre de fille, essayez le velours à la teinte violine.

Des couleurs plein le lit et des murs blancs

Légende : oreillers de couleur sur un mur blanc Credit : petrenkod

Même si peindre les murs en blanc est une valeur sûre, il est nécessaire de rajouter de la couleur pour que la chambre ne soit pas trop monotone. De ce fait, si vous optez pour des murs entièrement blancs, choisissez une couleur assez forte pour le lit. Cela permet de créer un contraste de couleurs et d’attirer directement le regard vers la pièce principale de la chambre. Si vous ne savez pas quelle couleur choisir, demandez conseil à votre fille!

Un lit tout blanc et des couleurs plein la pièce

Légende : lit blanc dans chambre grise Credit : runna10

Il est possible d’inverser, en choisissant d’installer un lit de couleur blanche pour faire le contraste avec les murs de couleur. Pour que l’effet soit encore plus réussi, optez pour des murs de plusieurs teintes différentes et un lit d’un blanc immaculé.

Les stickers… Pourquoi pas ?

Légende : chambre avec stickers multicolores Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Si peindre la chambre n’est pas une option pour vous, optez pour les stickers. Ils peuvent être à l’effigie de la ou des passions de votre fille. Qu’il s’agisse d’un groupe de musique, d’animaux, ou même de fruits, les stickers sont parfaits pour une chambre d’enfant.

Choisissez des stickers faciles à enlever, si jamais les envies de votre petite changent en cours de route.

Le papier peint

Légende : chambre avec papier peint à motifs feuilles Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Le papier peint est aussi une alternative à la peinture. Il permet de décorer une chambre facilement, sans avoir à utiliser des litres de peinture. Le papier peint présente également l’avantage de pouvoir être changé autant de fois que souhaité. Si vous avez une fille indécise concernant sa décoration de chambre, ne passez pas votre temps à acheter des pots de peinture. Achetez juste un autre modèle de papier peint à installer et le tour est joué.

La monochromie

Légende : chambre monochrome violette Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Le choix d’une chambre à une seule couleur est assez en vogue en ce moment. Toutefois, pour casser la monotonie, optez pour une seule même couleur, mais avec des nuances différentes. Les différences doivent être subtiles pour que la monochromie soit préservée.

Jouer sur la lumière pour installer une ambiance

Légende : lampadaire dans une chambre Credit : TG23

La lumière peut sensiblement modifier les couleurs. Elle peut également apporter une ambiance différente en fonction de son intensité. Pour une chambre d’enfant, il est conseillé de mettre le plus de luminosité possible, et de choisir une peinture claire pour valoriser la lumière. Si la chambre est au contraire assez sombre, choisissez des nuances plus opaques que vous adoucissez avec des lampes et/ou des spots lumineux.

Le minimalisme pour créer de l’espace

Légende : chambre minimaliste Credit : Katarzyna Bialasiewicz

Une chambre d’enfant n’est pas obligatoirement désordonnée. Au contraire, avec une décoration minimaliste, il est tout à fait possible d’apporter de l’ordre et de créer un sentiment d’espace. Pour cela, optez pour un mobilier intelligent, avec plusieurs compartiments et de couleur tendance comme le jaune pour vitaminer la déco. Ainsi, le rangement est plus simple, et vous ne verrez plus les affaires de votre fille traîner partout.