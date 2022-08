15 idées pour décorer son studio étudiant

On vous propose 15 idées dénichées sur Pinterest pour décorer un studio d’étudiant !



Ah les joies du studio ! Comme le marché de l’immobilier s’avère plutôt compliqué lorsque l’on est étudiant, le premier logement dans lequel on s’installe pour nos études est très souvent un studio. Petit avec peu de place ou au contraire plus spacieux si on a de la chance; chaque personne qui a vécu dans ce style de logement garde un souvenir particulier de sa vie dans un studio. Lieu de nos premières relations amoureuses durables, de nos soirées entre amis parfois un peu trop alcoolisées mais aussi de nos révisions jusqu’au bout de la nuit; chaque étudiant passe beaucoup de temps dans son logement estudiantin au cours de ses études supérieures.

Il arrive aussi que le studio soit le premier bien immobilier loué ou acheté dans notre vie de jeune active. Il convient donc de trouver des astuces déco pour meubler et optimiser au mieux ce petit espace. Le choix des meubles, leur disposition au moment de l’aménagement, leurs couleurs; tout doit être pris en compte pour rendre ce petit logement convivial et chaleureux. Si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations, cet article est fait pour vous. Alors si vous souhaitez aménager, meubler et décorer votre nouveau ou futur cocon avec le budget d’étudiant qui va avec, suivez nos conseils et astuces ! Nous vous avons fait une sélection de 15 idées pour le décorer sans se ruiner. Rangements, objets de décoration, choix du mobilier, on vous donne toutes les bonnes astuces. L’objectif : optimiser l’espace et en faire un lieu de vie agréable et accueillant.

Idée déco 1 : un tapis coloré

Tapis ethnique coloré (tapis-dechezoi), prix : 69,90€



Dans votre studio, il faut que vous installiez un tapis coloré. Ses couleurs vont dynamiser et apporter de la chaleur dans la pièce. Une bonne astuce également pour délimiter les différentes zones de votre logement.

Idée déco 2 : un lit mezzanine

Lit 2 places mezzanine en acier (Alinea), prix : 599€

Qui dit studio, dit espace réduit. Oubliez donc le lit double dans la chambre de vos parents. Dans un studio, chaque espace compte. Et pour l’optimiser au maximum au moment de le meubler, rien de mieux que d’acheter un lit mezzanine. Vous pourrez ainsi installer votre coin bureau ou un canapé juste dessous.

Idée déco 3 : des grands miroirs

Miroir Anzor (HANNUN), prix : 235€

La pièce de décoration indispensable pour agrandir votre studio : un grand miroir. Ce dernier va refléter la lumière naturelle qui rentre dans votre studio et va également apporter une sensation d’espace. Et pourquoi ne pas en acheter plusieurs. Posés à même le sol, ces miroirs ne risquent pas d’abîmer vos murs.

Idée déco 4 : décorer les murs avec des images

Des photos sur les murs - © iStock

Si le propriétaire de votre studio refuse que vous fassiez des trous aux murs pour afficher des cadres photo, utilisez du ruban adhésif de marquage, aussi appelé masking tape. De quoi vous permettre de décorer vos murs avec vos photos ou images préférées.

Idée déco 5 : délimiter les espaces

Délimiter les espaces d'un studio étudiant - ©Istock



Dans un studio, l’espace est vraiment ce qui peut manquer. Pour arriver à délimiter le coin nuit, du coin cuisine et du coin salon, optez pour des séparateurs. Rideaux, paravent, bibliothèque ou canapé, tous les meubles et tous les accessoires de décoration sont bons à prendre pour délimiter les différents espaces de vie.

Idée déco 6 : installer des étagères

Étagère murale (Conforama), prix : 26,99€

Si le propriétaire de votre logement vous autorise à percer les murs, installez des étagères. Elles vous permettront de gagner de l’espace en hauteur pour pouvoir ranger vos livres de révisions, vos lectures personnelles, décorations ou du rangement en tout genre.

Idée déco 7 : acheter des plantes d’intérieur

Plantes d'intérieur - © iStock

Les plantes d’intérieur apportent une touche de nature dans n’importe quelle pièce de votre appartement, maison ou studio. Et si on les multiplie, on peut recréer un espace jungle. En plus, certaines plantes d’intérieur auraient des effets bénéfiques pour la qualité de vie du logement.

Idée déco 8 : mettre de la couleur au mur

De la peinture aux murs - © iStock

Vous êtes propriétaire de votre propre studio, ou que le propriétaire de votre location vous autorise à repeindre les murs, choisissez de la couleur. On ne le dira jamais assez, la couleur donne une ambiance conviviale et chaleureuse à n’importe quelle pièce. Misez donc sur de la peinture colorée.

Idée déco 9 : installer du papier peint repositionnable

Du papier peint repositionnable (Weelpapers), prix : 39€/m²

Si les murs blancs de votre studio, ou n’importe quelle autre couleur, vous paraissent d’une tristesse sans nom, pourquoi ne pas installer du papier peint repositionnable. Vous pourrez choisir les motifs, le poser en très peu de temps et le retirer avant de quitter les lieux. Et en plus, vous éviterez l’odeur insupportable de la peinture.

Idée déco 10 : décorer les murs avec des cadres

Des cadres accrochés au mur - © iStock

Rien de mieux que de la décoration sur les murs pour rendre vivant n’importe quel espace aussi petit qu’il soit. Si vous êtes autorisés à percer les murs, accrochez des cadres. Plutôt que de coller vos photos avec du ruban adhésif, mettez-les dans un joli cadre en bois très élégant.

Idée déco 11 : des meubles de couleur

Canapé droit fixe 2 places Montmartre (Bobochic), prix : 549€

Pour décorer et meubler votre petit studio tout triste, n’hésitez pas à acheter des meubles colorés. Un canapé jaune, un lit bleu, une étagère rouge, une table verte, toutes les couleurs pour votre mobilier sont les bienvenus pour créer une ambiance chaleureuse.

Idée déco 12 : accessoiriser les meubles

Coussin Mood Indigo (Home24), prix : 34,49€

Si vous avez déjà commencé à meubler votre studio, il est temps de s’attarder sur les objets de décoration. Pour votre canapé, on achète des coussins. Pour votre bureau, on choisit une belle lampe. Pour votre table, un beau vase. Bref, les idées ne manquent pas.

Idée déco 13 : installer des palettes en bois

Des palettes en bois - © iStock

Plutôt que de meubler votre studio avec une table ou un canapé pour votre salon, pourquoi ne pas créer ces pièces vous-même avec des palettes en bois ? Une astuce économique et design.

Idée déco 14 : un rideau de douche coloré

Rideau de douche imprimé Blueart (Blancheporte), prix : 19,99€

Une fois votre espace de vie parfaitement aménagé, il faut s’attaquer à la salle de bain. Et pour décorer cette salle d’eau, on installe un rideau de douche coloré ou à motifs. De quoi dynamiser cette pièce de votre appartement étudiant.

Idée déco 15 : utiliser différentes sources de lumière

Un studio lumineux - © iStock

Pour mettre en valeur votre studio, choisissez le bon type d’éclairage. Car oui, la lumière du jour ne sera pas suffisante pour éclairer votre logement à n’importe quel moment de la journée et de l’année. L’astuce : installer plusieurs lumières : suspension au plafond, spots lumineux sur les murs, lampe sur le bureau, bougies sur la table. Le choix des lumières est large !