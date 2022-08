15 plantes retombantes pour une déco végétale

Les plantes font partie intégrante d’une décoration végétale réussie. Et il en existe de nombreuses variétés. Découvrez sans plus attendre notre sélection de 15 plantes vivaces retombantes pour décorer votre extérieur de maison.

Avis à tous les passionnés de botanique. Si vous possédez un jardin, vous avez certainement dû créer des massifs ou des pots de plantes vivaces. Et en cette période d’été, elles doivent faire la beauté de votre jardin, car oui, ce n’est pas en hiver que vous pourrez en profiter.

Si vous n’avez pas encore investi dans les plantes vivaces, mais que vous réfléchissez sérieusement à la question, cet article est fait pour vous. Après vous avoir parlé des plantes d’intérieur dépolluantes, des plantes anti-stress et des plantes d’intérieur anti-humidité, nous allons vous parler des plantes retombantes, et plus particulièrement des plantes vivaces retombantes à cultiver dans votre jardin ou dans un pot.

Les plantes retombantes d’extérieur apportent une touche de décoration naturelle à votre terrasse, votre patio ou votre jardin. Il existe de nombreuses variétés de plantes vivaces retombantes. Parmi elles : l'aeschynanthus, le rhipsalis, le scindapsus, ou encore le géranium lierre. Le plus compliqué, c’est de choisir entre toutes ces belles variétés de plantes.

Pour vous aider à faire le bon choix dans l’achat d’une plante retombante en pot ou de plusieurs plantes retombantes à planter dans vos parterres de jardin, découvrez notre sélection pour une décoration réussie. Variété, période de floraison, feuillage, tiges, exposition, sol; on vous dit tout ! Et on préfère vous prévenir, vous risquez d’avoir plusieurs coups de cœur parmi les 15 plantes retombantes listées dans cet article. Enfilez vos gants et suivez le guide !

Le lierre retombant

Variété : Hedera helix

Période de floraison : de janvier à février

Feuillage : des feuilles vertes, brillantes et persistantes

Exposition : Soleil, mi-ombre, ombre

Terre : normale

Le lierre retombant - © iStock

Le géranium lierre

Variété : Pelargonium peltatum

Période de floraison : de juin à octobre

Feuillage : des fleurs rose vif et arrondies

Exposition : soleil, craint le gel

Sol : riche et drainé

Le géranium lierre - © iStock

Le romarin rampant

Variété : Rosmarinus Officinalis Prostratus

Période de floraison : d’avril à juin

Feuillage : des fleurs bleu clair

Exposition : soleil

Sol : drainant (caillouteux ou filtrant)

Le romarin rampant - © iStock

Le bégonia retombant

Variété : Begonia pendula

Période de floraison : de juin à novembre

Feuillage : de grosses fleurs semi-doubles de couleur rose saumon

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre, craint le gel

Terre : riche, fraîche et drainée

Le begonia pendula - © iStock

Le pétunia retombant

Variété : Petunia x hybrida Surfinia

Période de floraison : d’avril à octobre

Feuillage : une très large palette de couleurs : blanc, bleu pastel, orangé, jaune, rouge, violet

Exposition : Soleil, mi-ombre et ombre, craint le froid, craint le vent et les courants d’air

Sol : bien drainé

Le petunia retombant - © iStock

L’herbe aux écus

Variété : Lysimachia nummularia ‘Aurea’

Période de floraison : de juin à août

Feuillage : doré avec des petites fleurs jaunes

Exposition : Ombre à lumineuse, mais pas de plein soleil, résiste aux variations de températures

Terre : humide

L'herbe aux écus - © iStock

Le faux trèfle

Variété : Oxalis triangularis

Période de floraison : de mai à juillet

Feuillage : trois grandes folioles marbrées violet-pourpré

Exposition : pleine lumière, sans soleil direct, mi-ombre

Sol : plutôt léger, fertile et bien drainé

L'Oxalis triangularis - © Pixabay

Le coléus

Variété : Plectranthus scutellarioides ‘Red Trailing Queen’

Période de floraison : entre juin et septembre

Feuillage : feuilles pointues de couleurs bleue, mauve, rose, rouge ou blanche

Exposition : ombre, craint le froid

Terre : fertile et bien drainée

Le coléus - © Pixabay

Le bec de perroquet

Variété : Impatiens niamniamensis ‘Queen Africa’

Période de floraison : de mars à juin

Feuillage : grandes feuilles finement dentées avec des fleurs rouge vif, jaune et vert acidulé

Exposition : ombre lumineuse

Sol : riche, bien drainé

Impatiens niamniamensis - © Flickr / Stefano

Le lobélia

Variété : Lobelia x erinus ‘Purple Star’

Période de floraison : de juin à octobre

Feuillage : des cascades de leurs violettes à trois pétales

Exposition : soleil, mi-ombre, craint le gel

Sol : riche et drainé

Le lobélia - © Pixabay

La dichondre argentée

Variété : Dichondra argentea ‘Silver falls’

Période de floraison : de juin à août

Feuillage : argenté

Exposition : soleil, ombre, mi-ombre

Sol : riche

La dichondra argentea - © Flickr / Teresa Grau Ros

L’immortelle laineuse

Variété : Helichrysum petiolare ‘Silver’

Période de floraison : d'août à septembre

Feuillage : des feuilles en duvet gris-argenté

Exposition : soleil, mi-ombreSol : drainé, sec, riche et sans calcaire

L'immortelle laineuse - © Commons Wikimedia / Хомелка

Le scindapsus

Variété : Scindapsus aureus ou pothos

Période de floraison : rare

Feuillage : vert brillant, jaune, tacheté ou marbré

Exposition : lumineuse sans soleil direct

Terre : terreau pour plantes d'intérieur bien drainé

Le Scindapsus - © Pixabay

Le rhipsalis

Variété : Pseudorhipsalis ramulosa ‘Red coral’

Période de floraison : de mars à juin

Feuillage : des fleurs blanches, oranges, jaunes, roses ou rouges

Exposition : mi-ombre, soleil indirect

Sol : riche, frais et bien drainé

Le rhipsalis - © iStock

L'Aeschynanthus

Variété : Aeschynanthus

Période de floraison : de mai à septembre

Feuillage : feuilles pointues et vert foncé, avec des fleurs orange et rouge sombre

Exposition : lumineuse mais sans soleil direct

Sol : plutôt acide

L'Aeschynanthus - © iStock