Cette année vous avez décidé de décorer votre maison de façon originale pour les fêtes ? Découvrez 15 idées de décoration pour un sapin de Noël américain.

Comment faire une décoration et un sapin de Noël à l’américaine ?

Boules rouges et or, couleurs standard de la décoration de sapin américain. Crédit : AlexAvt

Aux États-Unis, les décorations font partie intégrante des fêtes de fin d’année. Et en matière de décoration, on ne lésine pas sur les moyens au pays de l’Oncle Sam. Tout est décoré, des portes aux fenêtres, en passant par la cheminée, la table, les murs, et le sapin, bien entendu. Les couronnes et les guirlandes contribuent à cette opulence décorative propre aux familles américaines pendant la période de Noël, et le sapin de Noël est richement orné.

Les ornements eux-mêmes sont diversifiés, et incluent des boules, des sucres d’orge, des petites décorations en bois, des nœuds… Les lumières ne sont pas en reste. Un sapin de Noël américain est souvent très illuminé et vous avez le choix entre divers types de guirlandes à LED et rubans étoilés. Enfin, il ne faut pas oublier l’importance de la taille: préférez autant que possible un sapin XL ou XXL. L’inspiration déco de Noël à l’américaine renvoie à tout un univers, un style à découvrir et à adopter. Pour décorer votre sapin de Noël et compléter vos activités de Noël, voici 15 idées de décoration pour un sapin de Noël américain.

1 – Guirlandes traditionnelles de Noël à l’américaine

Guirlande de Noël faite de branches vertes et décorée avec des boules. Crédit : undefined undefined

En complément du sapin et pour créer une décoration de Noël traditionnelle à l’américaine, les guirlandes de branches vertes sont un must. Elles sont disposées sur le pourtour de la cheminée. Vous pouvez les décorer avec des boules assorties à celles de votre arbre de Noël américain, des rubans, etc.

2 – Les couronnes, incontournables d’une décoration de Noël américaine

Couronne de branches vertes, décorations en flocons étoilés, pignons de pin. Crédit : Svetlana-Cherruty

La couronne est un autre élément indispensable d’une décoration de Noël à l’américaine. Vous pouvez la confectionner vous-même et la décorer selon vos préférences, aux dimensions de votre choix. Pour faire très américain, vous pouvez en disposer à plusieurs endroits: la porte, la fenêtre, sur le mur,etc.

3 – Les chaussettes de Noël

Cheminée décorée avec des chaussettes coloris rouge et gris. Crédit : Olena Bondarenko

Décoration de Noël américaine rime aussi avec chaussettes. Elles sont disposées sur la cheminée. Parfois, les chaussettes de Noël sont réalisées avec des motifs variés, allant des tons unis aux pois, en passant par les rayures, les petits carreaux et même les dessins. Par tradition, de petits cadeaux ou des bonbons / chocolats y sont placés.

4 – Les décorations en bois placées sur la cheminée

Lettres « Xmas » décorations de Noël en bois. Crédit : 5second

Le sapin de Noël est placé près de la cheminée. C’est pourquoi celle-ci peut recevoir également toutes sortes de décorations afin d’être assortie avec l’arbre de Noël américain. En plus des chaussettes et des guirlandes de branches vertes, vous pouvez y disposer des décorations en bois telles que des cerfs, des petites maisons, ou encore des lettres en bois pour former les mots « Merry Christmas » ou simplement « Xmas ».

5 – La guirlande lumineuse sur les meubles et la rampe d’escalier

Guirlandes lumineuses sur la rampe d’escalier. Crédit : Olga Yefimova

Les guirlandes lumineuses sont de rigueur dans une décoration de Noël à l’américaine. Elles sont disposées autour des meubles, le long de la rampe d’escalier, autour des fenêtres… Elles apportent une ambiance chaleureuse à l’intérieur, le soir venu, en complément des décorations du sapin. Pensez aussi à en disposer sur un pan de mur pour créer une ambiance chaleureuse pendant vos soirées en famille et vous sentir au chaud en hiver.

6 – Les décorations à croquer pour un sapin de Noël américain

Boules de Noël et sucres d’orge sur un sapin. Crédit : Aleksandra Aleroeva

Sapin de Noël américain rime aussi avec décorations sucrées. Dans la culture populaire, il n’est pas rare de voir des sapins de Noël avec des « candy canes », des cannes de Noël en sucre d’orge, accrochées ici et là. Vous pouvez les compléter avec d’autres friandises ou des petits biscuits. N’hésitez pas à trouver les décorations sucrées qu’il vous faut dans une boutique spécialisée où vous aurez l’embarras du choix. Elles peuvent être facilement accrochées aux branches et s’enlever aussi aisément pour le plaisir des petits gourmands.

7 – La Ginger Bread House au pied du sapin de Noël américain

Maison en pain d’épices près d’un sapin de Noël. Crédit : Suzi Media Production

La maison en pain d’épices fait également partie des incontournables de la décoration de Noël à l’américaine. Elle est placée au pied du sapin en attendant le bon moment. Les gingerbread house sont disponibles en kit si vous ne savez pas comment faire du pain d’épices et les décorations correspondantes.

8 – Idées de décoration pour un sapin américain: les boules rouges et dorées

Boules de Noël rouges et dorées sur un sapin de Noël américain. Crédit : Jason Finn

Le rouge et l’or sont les couleurs traditionnelles pour décorer un sapin de Noël américain, mais généralement avec prédominance du rouge. Vous pouvez associer des boules rouges brillantes avec des boules pailletées. Si ces couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours opter pour les autres teintes associées, ou en mettre moins. Vous pouvez alors ajouter plus de boules dorées, voire remplacer le rouge par du blanc. Bien évidemment, vous avez une entière liberté pour choisir les teintes répondant à vos goûts. Un sapin de Noël aux tons dorés et blancs est également possible.

9 – Les guirlandes lumineuses pour un sapin américain

Sapin de Noël richement illuminé avec des cadeaux devant la cheminée. Crédit : evgenyatamanenko

Le sapin de Noël américain comporte une profusion d’illuminations, avec souvent une concentration importante de petites lumières sur l’arbre de Noël. Vous pouvez disposer des guirlandes à LED blancs, ou opter pour des guirlandes multicolores. Vous pouvez aussi associer les deux selon vos préférences. L’important est de prendre des guirlandes de bonne longueur pour s’assurer que toute la surface du sapin soit couverte.

10 – Les objets décoratifs pour un sapin de Noël américain

Toutes sortes d’objet de décorations de sapin de Noël. Crédit : olindana

Pour compléter les guirlandes lumineuses et les boules, ajoutez des figurines comme le Père Noël, les bonhommes de neige, les cerfs ou encore les anges. Pensez aussi à ajouter des décorations en bois telles que des sapins miniatures en bois, et bien sûr les pignons de pin.

11 – Les nœuds de couleur rouge ou dorée

Nœuds dorés et à motif sur un sapin américain. Crédit : AlbertoChagas

Il est d’usage de placer des nœuds rouges ou dorés de différentes tailles sur le sapin de Noël américain. Pensez à ne pas en mettre trop, au détriment des autres décorations. Des nœuds, vous pouvez aussi en disposer sur la guirlande de branches vertes. Parfois, les nœuds peuvent être agrémentés de rubans dorés décoratifs. Certaines décorations de sapin de Noël à l’américaine privilégient même les nœuds et les rubans au détriment des lumières et des boules.

12 – Les baies rouges pour un sapin typiquement américain

Sapin de Noël décoré avec des boules et des baies rouges. Crédit : TaniaBertoni

Quoi de plus traditionnel et authentique que les baies rouges pour la décoration du sapin de Noëlaméricain ? Par le passé, le sapin était décoré avec des produits naturels que l’on trouvait dans la nature, dans la forêt, et les baies y sont foisonnantes. Les baies apporteront plus d’esthétisme à la décoration déjà en place et s’assortiront avec les boules. Il peut être préférable de les choisir en différentes tailles.

13 – Les bougies pour une décoration de Noël à l’américaine

Bougie pour la décoration du sapin de Noël. Crédit : Georgiy Datsenko

Les bougies apportent une touche de chaleur et de réconfort à la décoration de Noël. En Amérique, les bougies s’accordent parfaitement avec les autres décorations du sapin de Noël, y compris les guirlandes lumineuses. Il existe des bougies électriques pour vous simplifier la vie. Disposez des bougies au pied du sapin, sur la cheminée et un peu partout dans la maison pour une ambiance authentique.

14 – Les cadeaux de Noël au pied du sapin

Cadeaux en couleur au pied du sapin de Noël devant la cheminée. Crédit : evgenyatamanenko

Aux États-Unis, Noël rime avec cadeaux et ces derniers sont disposés au pied du sapin. Il s’agit de créer une atmosphère de fête plus vivante, chaque membre de la famille, et les enfants surtout, s’impatientant pour le moment tant attendu. L’emballage des cadeaux peut être assorti aux couleurs des décorations du sapin. La plupart du temps, les cadeaux sont des faux, les vrais présents étant offerts au bon moment, ou alors avant le jour J selon les envies de chacun.

15 – Les petits sapins de Noël

Petit sapin de Noël bien décoré avec un père Noël miniature. Crédit : Alex

Il est également d’usage de placer des sapins de très petite taille ici et là dans le salon pour agrémenter la décoration de Noël. Ils peuvent être décorés avec des boules ou simplement avec des baies.