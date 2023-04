À seulement 27 ans, elle achète une maison victorienne en ruine et la transforme en un véritable havre de paix

Aux États-Unis, une femme de 27 ans a acheté une maison victorienne en ruine pour une bouchée de pain. Aujourd’hui, la propriété est méconnaissable.

Il y a trois ans, Betsy Sweeny, une historienne vivant à Wheeling (États-Unis), a acheté une maison victorienne en ruine pour la modique somme de 18 000 dollars (environ 16 500 euros).

La jeune femme - qui était âgée de 27 ans - a sué sang et eau pour transformer la propriété de 281 m2 en un véritable nid douillet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est à couper le souffle.

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Cette aventure incroyable a débuté en mai 2020 lorsque Betsy a reçu les clés du manoir datant du XIXe siècle. À l’époque, cette dernière avait contracté un prêt de plus de 100 000 dollars pour financer les travaux de rénovation.

Deux mois plus tard, la jeune propriétaire a fait appel à des artisans locaux pour réparer la toiture et installer des gouttières pour protéger la maison contre les dégâts des eaux. De son côté, Betsy et son associé se sont occupés d’une partie de la maçonnerie.

«Le travail n’était pas difficile, mais il prenait énormément de temps (…) Nous avons économisé environ 30 000 dollars », a expliqué la trentenaire dans les colonnes du magazine Insider.

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Une transformation époustouflante

Tout au long des travaux, l’historienne a fait tout son possible pour conserver autant que possible les caractéristiques structurelles et architecturales de la bâtisse.

La bricoleuse en herbe a quitté son appartement pour emménager dans sa maison en décembre 2021. Sur place, elle a rénové la chambre principale, le salon, la salle à manger, ainsi que les salles de bain.

Aujourd’hui, Betsy est sur le point de terminer la rénovation de la cuisine. Le troisième étage est en cours de construction et la chambre du deuxième étage n’est toujours pas terminée.

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

La propriété abrite également une troisième chambre et un bureau. Une chose est sûre : l’Américaine a travaillé d’arrache pied pour réaliser son rêve : vivre dans une maison historique.

«J’ai fait réévaluer la maison et j’ai contracté une hypothèque sur la valeur estimée de la propriété. Elle est estimée à au moins 202 000 dollars (environ 185 221 euros). J’ai pu contracter une autre petit prêt de 35 000 dollars (32 089 euros) pour créer la cuisine de mes rêves», a-t-elle confié. Au total, Betsy a dépensé 160 000 dollars, soit 146 715 euros.

«Si je devais mettre ma maison sur le marché demain, je l'afficherais probablement à 240 000 dollars (220 116 euros). Dans les quartiers de Wheeling, considérés comme huppés, une maison comme la mienne coûte 375 000 dollars (344 073 euros)».

Découvrez ci-dessous les photos de la maison :

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider

Crédit Photo : Betsy Sweeny / Insider