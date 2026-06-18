780 euros par mois : ces tiny houses meublées et équipées révolutionnent le marché

Une petite maison de type « casita » équipée d'appareils électroménagers grand format est proposée à la location pour à peine 780 euros par mois.

Aux États-Unis, tout est toujours plus grand. Mais dans ce pays où tout n’est que gigantisme, les tiny houses se font une place de choix dans le mode de vie à l’américaine. Les « tiny houses » ne cessent de gagner en popularité, et certaines villes américaines proposent désormais aux propriétaires des aides financières pour en acquérir une.

Boxabl est une entreprise qui, depuis plusieurs années, fait figure de pionnière dans la production en série de mini-maisons de qualité. Sa mission globale consiste à contribuer à résoudre la crise du logement en révolutionnant les normes de construction et en proposant aux particuliers des espaces de vie haut de gamme à un prix raisonnable.

Fondée à Las Vegas, dans le Nevada, en 2017 par le duo père-fils Paolo et Galiano Tiramani, l’entreprise produit en série des modèles « Casita » préfabriqués, ultramodernes et pliables, dont la superficie ne dépasse pas 67 mètres carrés.

Crédit photo : Boxabl

Selon Fortune, Elon Musk, le premier « trillionnaire » au monde, loue une Casita à SpaceX et l’utilise comme résidence principale au Texas.

Le modèle phare de Boxabl est la Casita Studio, une véritable « tiny house » d’une superficie totale d’environ 36 mètres carrés. La Studio est entièrement fabriquée dans l’usine climatisée de Boxabl à l’aide d’équipements de découpe automatisés à commande numérique (CNC) et coûte environ 52 000 euros.

Sachant que la mensualité moyenne d’un crédit immobilier aux États-Unis vient d’atteindre la barre des 2 000 dollars (environ 1 700 euros), ce chiffre devrait séduire bon nombre de personnes. Sans oublier que le Studio est doté de finitions modernes, d’appareils électroménagers grand format, de meubles de cuisine, de plans de travail et d’un éclairage RGB.

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Crédit photo : Boxabl

Boxabl, la tiny house en vogue

Les installations de plomberie, d’électricité et de chauffage, ventilation et climatisation sont même incluses. Tous les modèles Casita de Boxabl sont également dotés de fenêtres et de portes de 2,4 m de haut, ainsi que de plafonds d’environ 2,7 m pour laisser entrer davantage de lumière.

Il s’agit d’une installation clé en main : Boxabl se charge des plans techniques, des permis nécessaires, de la préparation et de l’inspection du site, du nivellement et des fondations de la tiny house. L’entreprise s’occupe également des raccordements à l’eau, aux égouts et à l’électricité.

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Tous les modèles Boxabl sont certifiés pour résister au vent, aux séismes et sont également classés sur le plan énergétique. Une fois la commande d’une Casita passée, il faut environ deux mois à Boxabl pour la construire avant de la livrer directement à l’acheteur.

Les équipes déballent ensuite la structure en une heure environ, et celle-ci est immédiatement prête à l’emploi. Boxabl a fabriqué plus de 700 Casitas à ce jour et recommande aux propriétaires vivant dans des régions où le coût de la vie est élevé, comme Los Angeles en Californie, d’envisager l’installation d’une Casita pour générer des revenus supplémentaires.

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L’entreprise estime que certains propriétaires pourraient générer environ 1 700 euros de bénéfices par mois en louant une Casita sur leur terrain. La Casita à une chambre coûte environ 1 000 dollars (780 euros) par mois, et celle à deux chambres 1 130 dollars par mois.