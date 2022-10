Astuce : voici comment passer vos fenêtres en mode hiver et faire baisser sa facture d'électricité

Avec la flambée des prix de l'énergie, nous cherchons tous à faire la moindre économie. Et vous l’ignorez sans doute, mais il suffit de régler correctement vos fenêtres pour réduire votre facture de chauffage.

L'astuce facile est de passer vos fenêtres en mode hiver. Effectuer ce réglage est très simple puisqu’il suffit d'utiliser un tournevis. La première étape consiste à ouvrir la fenêtre que vous voulez mettre en mode hiver. Ensuite, il faut repérer une petite goupille métallique sur la tranche. Sur la plupart des modèles, cette dernière se trouve au niveau de la poignée. Une fois que vous allez localiser la goupille, à l'aide d'un tournevis adapté, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour terminer, refermez la fenêtre et voilà, le tour est joué !

En conséquence de cette petite manipulation à la portée de tous, vous obtiendrez des fenêtres bien mieux isolées. Et quand on sait à quel point le froid peut s’introduire à l’intérieur de nos logements dès que les températures chutent, passer ses fenêtres en mode hiver s’avère particulièrement efficace. Non seulement, cela permet de ne pas tomber malade, mais surtout cela permet de moins chauffer son habitation et ainsi faire baisser la facture de manière significative.

Comment cela fonctionne ?

Que vous ayez un chauffage au bois, aux granulés, électrique, une pompe à chaleur, au gaz, au fioul, une pompe à chaleur thermodynamique, c’est un excellent moyen d'économiser de l'énergie tout en maintenant une température agréable ! Et cela fonctionne très bien pour les fenêtres en PVC et en aluminium. En tournant la vis dans un sens ou dans l'autre, on ajuste la pression de la fenêtre. Ainsi, en choisissant le mode hiver, le joint est davantage comprimé contre le cadre, il appuie donc davantage et diminue l’infiltration de l’air.

Attention tout de même, une fois le retour des beaux jours, il faudra penser à faire la manipulation inverse pour aérer l’intérieur de votre domicile !