Attention, vous ne devez surtout pas réchauffer ces 5 aliments au micro-ondes !

Le four micro-ondes s’invite dans toutes les cuisines. Il faut dire que cet appareil électroménager est très pratique. En quelques minutes, il réchauffe des plats tout prêts nous permettant ainsi de gagner un temps fou. Mais attention, certains aliments n’ont pas leur place dans le micro-ondes. Quels sont-ils ? On vous explique tout dans les lignes qui suivent.

Crédit photo : iStock

1. Le riz

Si cet aliment n’a pas sa place dans le four micro-ondes, c’est à cause de sa forte teneur en amidon. En effet, ce glucide est à l'origine de la présence d’une bactérie appelée Bacillus cereus. Des études scientifiques ont mis en avant sa toxicité qui décuple lorsque le riz est réchauffé au micro-ondes. Les risques sont minimes, mais les chercheurs affirment que cette bactérie peut causer des intoxications alimentaires. Il en va de même pour les pommes de terre, également riches en amidon. De plus, ces féculents renferment d’autres molécules qui peuvent provoquer des troubles digestifs. Les glycoalcaloïdes, notamment, ont tendance à se multiplier lorsque les pommes de terre subissent l’effet de la chaleur.

2. Les champignons

Vous le savez déjà, les champignons doivent être consommés rapidement une fois ramassés. Et lorsqu’ils ont été cuisinés, mieux vaut ne pas trop tarder non plus. Réchauffés au four micro-ondes, ils peuvent entraîner des troubles digestifs. Les risques sont d’autant plus importants chez les personnes qui ne possèdent pas l’enzyme permettant de décomposer le tréhalose, un sucre présent dans les champignons.

3. Le fromage

C’est le cas de tous les fromages bleus. Pourquoi ? Parce qu’ils renferment de la moisissure. Et celle-ci libère une grande quantité de bactéries lors du passage du fromage au micro-ondes. En outre, ce mode de cuisson ne vous offrira pas cette texture gourmande que vous obtiendrez en faisant chauffer votre bleu à la casserole.

4. Le poulet

Oubliez la fonction grill de votre micro-ondes ! Le poulet renferme des bactéries toxiques parmi lesquelles la salmonelle. Si la cuisson au four permet de les éliminer, celle du micro-ondes n’y parvient pas toujours. Autrement dit, ce mode de cuisson s’avère risqué. Et une fois cuit, mieux vaut éviter de réchauffer le poulet pour limiter les risques de prolifération des bactéries.

5. Les oeufs

Déposer des œufs durs dans le four micro-ondes revient à faire une grosse bêtise. Avec ou sans coquille, ne faites surtout pas cette expérience. Les radiations les font gonfler jusqu’à les faire exploser. Heureusement, il existe une multitude de méthodes pour faire cuire des œufs et se régaler avec des préparations variées.

À présent, vous connaissez les limites du four micro-ondes. Un dernier conseil qui pourrait vous être utile : n’utilisez jamais de papier aluminium ou de barquettes en métal pour réchauffer vos plats. Sous l’effet des radiations, des étincelles et parfois même des flammes peuvent se produire. Faites également attention au plastique qui risque de fondre.