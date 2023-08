Comment bien nettoyer son lave-vaisselle ? Voici tous les conseils et astuces pour laver de fond en comble votre lave-vaisselle.

Ras le bol de la vaisselle mal lavée, des mauvaises odeurs, des tâches incrustées sur vos plats et du calcaire sur les verres ? On vous comprend ! Pour qu'un lave-vaisselle fonctionne bien, il faut d'abord qu'il soit lui-même propre. Pour cela, il est primordial de le laver quotidiennement, ou presque. Pour vous aider dans ce grand ménage de printemps, découvrez tous nos conseils et astuces pour l'entretien de votre lave-vaisselle.

Pour l'entretien du lave-vaisselle, commencez par laver son filtre

Pour éliminer les mauvaises odeurs et la graisse, pensez à laver régulièrement votre lave-vaisselle. Crédit : IStock

Un filtre sale peut être responsable de mauvaises odeurs ou de résidus d'eau. Pour remédier à cela, on vous conseille de nettoyer le filtre de votre lave-vaisselle. Pour un nettoyage en toute sécurité, pensez à débrancher votre appareil électroménager.

1. Démontez et retirez le filtre du lave-vaisselle.

2. Nettoyez bien le filtre à l’aide d’une éponge propre. Pour plus d'efficacité sur les taches tenaces, utilisez plutôt une brosse à poils souples. Sur l'éponge ,versez un liquide vaisselle, un produit ménager ou un savon noir.

3. Remontez le filtre pour le remettre en place.

Après cette opération d'entretien de votre lave-vaisselle, vous devriez voir les résultats dès le premier lavage. N'oubliez pas que le filtre de votre lave-vaisselle est à nettoyer au moins une fois par mois. L'entretien de celui-ci permet une durée de vie plus longue de votre appareil électroménager. Et oui, sachez qu’un filtre nettoyé ne fait pas toute la qualité de lavage de votre lave-vaisselle. Vous n’êtes pas à l’abri de retrouver votre vaisselle mal lavée si vous ne faites pas attention. Découvrez sans plus attendre nos autres conseils et astuces pour le nettoyage de l'intérieur de votre lave-vaisselle.

Pensez au détartrage rapide, mais très efficace pour votre machine

Citron, vinaigre blanc, bicarbonate de soude... Il existe beaucoup de nettoyant pour faire briller vos appareils. Crédit : IStock

Détartrer votre appareil électroménager régulièrement augmente son efficacité de lavage. Votre meilleur ami du détartrage... c'est le vinaigre blanc. En effet, le vinaigre blanc est un puissant détartrant dans le monde du nettoyage, comme le bicarbonate de soude. Dans une cuisine ou dans une salle de bain, il répond à tous vos besoins. Avec le vinaigre blanc, dîtes adieu au calcaire ! Écologique et économique, le vinaigre blanc est le produit ménager le plus efficace pour lutter contre la saleté. Joints de carrelage, robinets, sol de douche, petit et gros électroménager... le vinaigre blanc est le nettoyant qu'il vous faut.

Pour cela, versez dans la cuve du lave-vaisselle 2 grandes tasses (environ 250 ml) de vinaigre blanc (6 cuillères à soupe d’acide citrique). Pour un nettoyage efficace du lave-vaisselle, faites tourner l'appareil à vide.

Pour un entretien parfait de votre machine, réalisez cette opération 3 fois par an.

Et pour un nettoyage en profondeur de votre machine...

Comme une machine à linge, le lave-vaisselle doit être récuré régulièrement pour un fonctionnement optimal. Crédit : IStock

Éliminer les mauvaises odeurs, détartrer en profondeur, nettoyer les joints, on vous rassure, personne n'aime faire ça ! Et pourtant, si vous voulez garder votre appareil électroménager assez longtemps, il va falloir se mettre au nettoyage. Alors pour commencer un nettoyage en profondeur de votre lave-vaisselle, suivez ces étapes :

1. Pour des raisons de sécurité, débranchez la machine.

2. À l'aide du mode d'emploi de l'appareil, retirez les parties amovibles de la machine. On n'y pense jamais, mais ce sont ces pièces les premières touchées par la saleté. Placez-les dans l'évier rempli d'eau et de liquide vaisselle ou de savon noir. Laissez-les tremper quelques minutes. Puis, à l'aide d'une brosse lavez avec soin chaque pièce. À la fin, rincez à l'eau claire.

3. Passez à l'entretien en profondeur de la cuve. Pour cela, à l'aide d'une éponge pleine de vinaigre blanc, nettoyez l'entièreté de la cuve : joint, coins, parois... Tout doit briller !

4. Retirez le tiroir inférieur du lave-vaisselle. Lavez-le à l'aide d'une éponge et d'un peu de vinaigre blanc.

5. Pour un nettoyage en profondeur, versez de l'acide citrique ou du vinaigre blanc (au choix). Enclenchez le programme que vous utilisez le plus souvent.

6. À la fin du cycle, rangez correctement le tiroir ainsi que les pièces préalablement nettoyées. Terminez par un coup d'éponge sur les pales et la paroi extérieure de la machine.

Votre appareil est comme neuf ! Pour qu'il le reste, réalisez cet entretien une fois tous les 2 mois.

Quels produits utiliser au quotidien ?

Les pastilles Finish ont été élues les meilleures du marché en 2023. Crédit : IStock

Il est important de prendre soin de sa maison au quotidien. Alors pour éviter les graisses et les saletés, on vous conseille d'utiliser des produits de nettoyage puissants. En 2023, la marque Finish a été élue meilleure marque par des experts.

Privilégiez des marques efficaces dans la lutte des saletés, graisses et mauvaises odeurs.