15 astuces pour ranger son garage

Un garage bien rangé, c'est profiter d'un gain de place immense. Alors si vous en avez ras le bol de votre garage dérangé, lisez attentivement nos 15 astuces pour ranger votre garage.

Bien souvent, personne n'aime ranger. Mais on vous l'assure, avoir un garage bien rangé, peut vous sauver des dimanches après-midi. Tout le monde a passé des heures à chercher des outils mal rangés dans son garage ou à galérer à sortir un vélo bloqué dans un coin. Pour vous aider à organiser cette pièce de votre maison, découvrez ces 15 astuces pour ranger votre garage.

Comment ranger son garage ? Voici toutes nos solutions. Crédit : IStock

1. Ranger son garage : Considérer son garage comme une pièce à part entière de la maison

On l'oublie souvent, mais le garage fait bien parti de votre logement. Il est certes à l'écart du foyer familial, mais il représente un espace considérable en termes de stockage et de rangement. Dès l'achat d'une maison, vous devez considérer le garage comme une pièce à part entière de la maison.

2. Ranger son garage : que faire de la voiture ?

Que faire de la voiture pendant l'aménagement de votre garage ? Crédit : IStock

Sur ce point, les avis divergent. Il y a ceux pour qui la voiture n'a qu'une place : le garage. D'autres, qui préfèrent optimiser l'espace du garage pour y ranger tout ce qui ne trouve pas sa place dans la maison : outils, vélo, appareils électroniques ou déco e Noël... Alors pour cette question, on vous laisse trancher !

Si votre voiture dort actuellement dehors et que vous souhaitiez la rentrer dans votre garage, suivez nos prochains conseils.

3. Ranger son garage : bien dégager la porte d'entrée du garage

Voici toutes nos idées pour ranger votre garage. Crédit : IStock

Parmi les meilleures astuces, celle-ci va vous paraître évidente... et pourtant elle est rarement appliquée ! Dégager sa porte d'entrée de garage vous permet d'accéder facilement à l'entièreté de la pièce. L'accessibilité est l'une des astuces les plus primordiales en rangement. Se tordre dans tous les sens pour essayer d'attraper l'appareil à raclette en haut d'une étagère... on connaît tous cette situation !

4. Ranger son garage : créer des rangements

Quand il s'agit de ranger une maison ou un garage, les rangements sont vos meilleurs amis. Bacs en plastique ou boites de rangement de toutes les tailles, c'est la solution pour ranger correctement votre garage. Les bacs et les boîtes en plastique se trouvent dans les magasins spécialisés dans le rangement, ou simplement en grande surface. Pour les plus organisés d'entre vous, vous pouvez aussi acheter des rangements à placer dans les boîtes de rangements... Une sorte de poupée russe du rangement ! Ce sont des séparateurs ou des boîtes de petites tailles à placer dans les grands bacs en plastique. Ils permettent notamment d'organiser correctement les clous, les vis ou les petits outils.

5. Ranger son garage : organiser son garage par thème

Pour gagner de l'espace dans votre garage, on vous conseille d'organiser des espaces bien définis. Jardin, électroménager, loisirs... avoir un espace défini vous permet de mieux vous y retrouver.

6. Ranger son garage : utiliser votre plafond

Et oui, le plafond est un allié de taille dans le rangement d'un garage. À l'aide de crochet, d'armature en métal ou de corde, vous arriverez à ranger tout ce qu'il vous reste. Une astuce : évitez de ranger au plafond des objets dont vous avez souvent besoin. À part si vous appréciez la gymnastique !

7. Ranger son garage : confectionnez des étagères

De la même manière qu'on vous invite à utiliser votre plafond, pensez à optimiser vos murs. Pour ça, les étagères sont très pratiques. De taille, de forme et de matière complètement différentes, amusez-vous à confectionner des étagères pour harmoniser votre garage. Pour éviter un côté "fourre-tout", utilisez encore une fois des petites boites pour ranger les objets et ustensiles.

8. Ranger son garage : des crochets pour les tuyaux

Comment ranger le tuyau d'arrosage ? Quand il ne traîne pas dans le jardin, on ne sait pas où le mettre. On a une solution pour vous ! Rendez-vous dans un magasin de bricolage, achetez un crochet et installez-le sur un mur de votre garage. Il ne vous reste plus qu'à enrouler le tuyau autour du crochet. Une bonne astuce n'est-ce pas ?

9. Ranger son garage : l'aménagement d'une armoire

Quelques travaux seront à prévoir pour confectionner une armoire de rangement. Crédit : IStock

Qu'elle fasse partie d'un atelier de bricolage ou pas, l'armoire est extrêmement pratique. Comme à l'intérieur d'une maison, l'armoire allie le côté pratique et l'esthétisme. Ouverte ou fermée, faites le choix de l'armoire pour créer un bazar organisé.

10. Ranger son garage : accrocher vos vélos au mur

Quelle solution pour les vélos ? Crédit : IStock

L'aménagement du garage passe aussi par le rangement des vélos. Grand incontournable de cette pièce de la maison, le vélo n'est pas simple à ranger. Au sol, il gêne les déplacements et prends de la place pour rien. Au plafond, il n'est pas accessible. La bonne solution ? Accrocher les vélos au mur. Grâce à des accroches murales, vos vélos seront à portée de main sans déranger le garage.

11. Ranger son garage : étiqueter vos boîtes de rangement

Pour organiser un garage, les boîtes de rangement sont indispensables. On vous conseille d'étiqueter vos bacs et boîtes. Cette solution est simple et pourtant elle est essentielle. Pour cette tâche, un morceau de papier et un crayon suffiront.

12. Ranger son garage : accrochez vos outils au mur

Un panneau mural pour accrocher ses outils ? C'est une super astuce. Crédit : IStock

Un panneau mural pour accrocher vos outils ? C'est une excellente idée ! Dans un panneau de bois, faîtes des trous et insérer des crochets. Il ne vous reste plus qu'à accrocher vos outils. Une idée à petit prix et très pratique.

13. Ranger son garage : utilisez des palettes de bois pour organiser les outils de jardin

Pour aménager votre garage et ranger vos outils de jardin, recyclez une palette de bois. Placez-la à la verticale du mur, et coincez les manches des outils de jardin dans les planches de bois. Une solution autant pratique qu'esthétique.

14. Ranger son garage : faites un tri dans vos affaires

Inutile de stocker des affaires qui ne vous servent plus. Si c'est le cas, faites un gros ménage de printemps et donnez les affaires dont vous ne vous servez plus. En plus de faire un bon geste, vous augmentez l'espace de stockage de votre garage.

15. Ranger son garage : tout faire pour garder son garage rangé !

Après avoir fait tant d'effort pour ranger votre garage, maintenez les efforts pour le garder en ordre !