Avec 40 euros sur son compte au départ, Elizabeth construit sa tiny house pour 5 000 euros grâce à des matériaux de récupération

Un vieux châssis de Mercedes, un an de chantier et beaucoup de récupération : découvrez la cabane d’Elizabeth, avec cuisine et chambre en mezzanine.

Elizabeth Wynn a construit en Andalousie une petite maison en bois avec une cuisine, une douche et une chambre en mezzanine. Son point de départ : un vieux châssis de Mercedes et l’envie d’avoir un refuge à son image.

La Britannique, qui avait quitté York pour l’Espagne, rêvait depuis l’enfance de construire son propre logement.

40 euros sur son compte au lancement du chantier

Dans son témoignage repris par Living in a Shoebox en mai 2023, Elizabeth raconte avoir traversé une période où elle avait presque tout perdu. « Le jour où j’ai commencé, j’avais 40 euros sur mon compte », explique-t-elle.

Elle indique avoir finalement dépensé 5 000 euros pour la construction. Ce montant ne comprend pas l’achat d’un terrain : le chantier a commencé chez un ami. Les 40 euros correspondent donc à son solde initial, pas au financement de toute la maison.

Pour limiter les dépenses, elle a récupéré des matériaux et acheté d’occasion. Elle a réalisé l’essentiel du travail, avec l’aide ponctuelle d’un soudeur et d’un ami pour le toit.

Selon Home Beautiful, elle n’avait jusque-là construit qu’un clapier. Le projet lui a demandé une année de travail. Installer sa maison sur roues répondait à une préoccupation précise : pouvoir déménager sans abandonner ce qu’elle aurait bâti.

Une cuisine, une douche et une chambre en mezzanine

Dans cette maison étroite, la chambre occupe la mezzanine. La cuisine, avec son aspect rustique, était l’espace préféré d’Elizabeth. Le reportage de 2017 mentionnait aussi une douche, des toilettes sèches, une alimentation solaire et un réservoir d’eau de 1 000 litres.

La récupération se retrouve jusque dans les équipements : une cuisinière à gaz achetée 20 euros sur un marché aux puces, un évier donné et un ancien bureau transformé en meuble de cuisine. De quoi donner une seconde vie à des objets très ordinaires.

Dans un entretien à Costa Women, Elizabeth expliquait sa méthode : avant d’acheter un objet, elle se demandait si elle pouvait le fabriquer ou le trouver d’occasion. Elle cherchait aussi à ne conserver que les affaires utiles, tout en gardant quelques objets auxquels elle tenait.

Elle prenait l’exemple des casseroles : inutile, selon elle, d’en accumuler une dizaine lorsque seules deux ou trois peuvent tenir sur les plaques. Une façon très concrète de réfléchir à ce qui mérite une place dans les placards.

Elle affirmait même disposer de davantage de rangements dans sa cabane que dans son ancien appartement, pourtant bien plus grand. Pour elle, construire permettait surtout de choisir l’emplacement de chaque chose en fonction de ses propres besoins. Une petite surface qui l’obligeait à réfléchir à ce qu’elle utilisait vraiment.

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Un refuge ensuite installé près de Malaga

La cabane a connu une deuxième vie. Dans un portrait publié le 25 mai 2024, The Olive Press retrouvait Elizabeth près de Monda, dans la province de Malaga. Elle vivait alors dans une maison de ferme et proposait sa Little Wooden House à des visiteurs, sur une exploitation d’arbres fruitiers et à fruits à coque.

Son projet avait aussi été présenté dans l’émission britannique George Clarke’s Amazing Spaces en 2019. La maison construite pour son usage personnel était devenue un lieu de séjour, au milieu des arbres de la campagne andalouse.