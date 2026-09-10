Ses parents s'apprêtaient à vendre la maison de famille : elle leur construit un logement de 67 m² au fond de son jardin, une chambre, six mois de chantier et 20 pas entre les deux portes

Quand ses parents ont voulu vendre leur maison, Caitlin Swann leur a proposé son jardin. Six mois de chantier plus tard, ils vivent dans 67 m², à 20 pas de sa porte.

Il y a quelques mois, une grand-mère de 65 ans quittait l'Arizona pour s'installer dans 37 m² au fond du jardin de sa fille. Chez Caitlin Swann, l'initiative est venue de l'autre côté de la famille : c'est elle, la fille, qui a proposé à ses parents de venir habiter derrière chez elle.

Cette décoratrice d'intérieur vit à Fairfield, dans le Connecticut, où elle s'est installée en 2023 avec son mari et leurs trois enfants. Ses parents, eux, envisageaient de vendre leur maison et de partir ailleurs. La conversation tournait en rond, jusqu'à ce qu'une publicité s'invite dans son fil Facebook.

Une publicité envoyée à sa mère « pour rigoler »

La pub vantait un « granny pod », autrement dit une petite maison préfabriquée à installer sur un terrain déjà occupé, ce que les Américains appellent plus largement un ADU, un logement accessoire. Caitlin Swann l'a transférée à sa mère en plaisantant. Sa mère a trouvé l'idée excellente.

Elle raconte à Business Insider qu'elle avait bien envisagé une extension collée à sa maison, mais jamais une construction séparée. Restait à vérifier que la réglementation de sa commune l'autorisait sur son terrain, puis à en discuter avec son mari et ses parents. La question de la promiscuité, elle, ne l'a jamais vraiment inquiétée.

« Mes parents sont très respectueux. Ils ne sont pas envahissants. Ils sont extrêmement serviables. Ils se couchent très tôt. » (Propos traduits de l'anglais.)

67 m², dessinés par la fille, payés par les parents

Le partage des rôles est assez inhabituel. Comme ce sont ses parents qui allaient y vivre, ce sont eux qui ont financé le chantier. Mais c'est Caitlin Swann, designer de métier, qui a piloté la conception des 725 pieds carrés, soit environ 67 m², avec la décoratrice Eileen Duffy et l'entreprise Paul Delco Builders. Sa mère, elle, ne voulait prendre aucune décision. Sa fille lui a quand même fait valider les grandes lignes au fur et à mesure.

Les travaux ont démarré en mai 2025 et se sont achevés en novembre. Ses parents ont emménagé dans ce logement d'une chambre quelques semaines avant Thanksgiving. Depuis, la routine s'est installée d'elle-même : sa mère a rejoint des groupes de pickleball, son père descend à la plage tous les jours, et le couple passe toujours l'hiver en Floride.

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Des baby-sitters à vingt pas de la porte

Le reste ressemble à ce que cherchent beaucoup de familles américaines confrontées au coût de la garde d'enfants : des grands-parents qui traversent le jardin pour garder les petits ou partager un dîner. Caitlin Swann avait vécu à deux heures de route de ses parents pendant une quinzaine d'années.

« Les avoir à vingt pas, quand on réalise à quel point la vie est courte et qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste ensemble, c'est une vraie chance. » (Propos traduits de l'anglais.)

Le procédé n'a rien d'anecdotique. Les studios de jardin destinés aux parents vieillissants se multiplient, portés par le prix de l'immobilier, celui des résidences seniors et celui de la garde d'enfants. Certaines familles font venir un parent malade dans une petite maison au fond du terrain, d'autres y logent leurs enfants adultes. Chez les Swann, personne ne s'est présenté au portail avec des valises : ce sont les grands-parents qui ont payé leur propre cabane, et leur fille qui l'a décorée.