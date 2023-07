Ces 5 dangers cachés dans votre maison que vous ne devriez surtout pas ignorer

Même si l’on s’y sent en sécurité, la maison recèle de dangers. Vous connaissez déjà les plus évidents d'entre eux. Ils sont, bien sûr, liés à l’utilisation des plaques de cuisson, des outils de bricolage et ustensiles tranchants ou encore des bougies. Aujourd’hui, ce ne sont pas ces risques que nous allons aborder, mais des dangers insoupçonnés. Autrement dit, ceux dont vous ne vous méfiez pas et qui devraient pourtant attirer toute votre attention.

Crédit photo : iStock

Gare au plomb qui se cache dans les vieilles constructions

Figurant parmi les métaux les plus toxiques, le plomb est présent dans les vieilles maisons. Il y a plusieurs décennies, il intervenait dans l’élaboration des peintures et dans la fabrication de la tuyauterie. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les femmes enceintes. À savoir que l’intoxication au plomb occasionne des dommages au cerveau, altère le fonctionnement des reins et du système nerveux.

L’indétectable monoxyde de carbone

Parce qu’il n’émet aucune odeur, ce gaz est indétectable pour les occupants d’une maison. Extrêmement toxique, il représente un danger mortel. Et parce qu’il émane de l’utilisation d’un appareil de chauffage défectueux, les risques sont grands pendant la période hivernale.



Une cheminée obstruée, une mauvaise ventilation, un foyer alimenté par du gaz présentant un conduit fissuré, tous ces cas peuvent engendrer une intoxication au monoxyde de carbone. À savoir, il existe des détecteurs spécifiques pour alerter les occupants d’une maison lorsque ce gaz dangereux se retrouve dans l’air ambiant.

Attention aux appareils électriques

Les petits appareils électriques font partie des dangers insoupçonnés de la maison. Branchés sur une prise secteur en permanence, ils peuvent provoquer un incendie en cas de dysfonctionnement. Idem pour les appareils munis d’une batterie rechargeable. Branchée de manière prolongée, celle-ci peut chauffer. Or, une surchauffe est parfois suivie d’une explosion.



Pour limiter les risques, prenez donc l’habitude de débrancher vos appareils rechargeables lorsque leur batterie est pleine.

La moisissure prolifère dans les pièces humides

Les petits champignons à l’origine de la moisissure se développent rapidement dans des pièces humides et mal aérées. Ainsi, ils s’invitent parfois dans les salles de bain et pas uniquement dans les vieilles maisons.



Le problème, c’est que la moisissure présente des risques pour la santé. Parmi les effets néfastes qui touchent les personnes exposées de manière régulière : une irritation de la gorge entraînant de la toux et une congestion nasale. Les personnes les plus vulnérables peuvent même développer des infections des poumons.



Pour se prémunir de ce danger, il faut penser à aérer les pièces humides et les nettoyer régulièrement.

Certains produits ménagers et de bricolage



Nous possédons tous des produits dangereux dans la maison ou dans le garage. Parmi eux, les vernis et les solvants sont particulièrement nocifs. En effet, leur vapeur s’avère toxique. L’inhaler serait dommageable pour le cerveau.



De plus, sous l’effet de la chaleur et du manque d’aération, ces produits représentent un risque réel d’explosion. Faites donc bien attention en ce qui concerne leur conservation. À l’abri de la chaleur et de la lumière, les vernis et les solvants ne doivent surtout pas être accessibles aux enfants.