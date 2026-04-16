Ce nouvel aspirateur autonome Ecovacs vous libère de la corvée de ménage et nettoie la maison à votre place !

Vous voulez garder une maison propre mais faire le ménage est une corvée ? Ne manquez pas ce nouvel appareil qui nettoie votre maison en toute autonomie.

Pour garder sa maison propre, il est indispensable de passer l’aspirateur et de laver le sol régulièrement. Cependant, ces tâches peuvent être fastidieuses. Pour vous aider, la marque Ecovacs dévoile régulièrement des appareils qui vous permettent de garder une maison propre et saine sans effort.

Crédit photo : Ecovacs

La marque a récemment dévoilé ses nouveaux aspirateurs robots dernier cri. Il s’agit des modèles Deebot X12 OmniCyclone et du Deebot X12 Pro Omni. Encore plus performants que leurs prédécesseurs, ils nettoient et lavent le sol de votre maison en toute autonomie.

Aspirer et laver le sol

Ces nouveaux aspirateurs robots sont dotés de la technologie FocusJet qui permet d’éliminer les taches les plus tenaces sur le sol, qui sont difficiles à enlever avec des méthodes classiques. Dans un premier temps, l’appareil va aspirer le sol en retirant efficacement les poussières, les cheveux et les particules.

Crédit photo : Ecovacs

Ensuite, le robot va projeter des jets d’eau croisés afin de ramollir les résidus tenaces. Il effectue un lavage en quadrillage pour décoller efficacement les taches incrustées, comme la sauce soja ou le café, qui peuvent être difficiles à enlever.

Nettoyer toutes les surfaces

Ces nouveaux aspirateurs possèdent un rouleau de 27 cm et allongé de 50% qui permettent de couvrir une plus large surface à chaque passage. En plus de cela, l’aspirateur est capable de passer le long des meubles ainsi que dans les angles, mais aussi de monter des marches jusqu’à 4 centimètres de hauteur. Ainsi, il peut circuler chez vous librement, même dans les endroits les plus difficiles à atteindre.

Crédit photo : Ecovacs

Les robots Ecovacs se rechargent très rapidement puisqu’ils peuvent récupérer 13% de batterie en seulement trois minutes. Ils peuvent ainsi nettoyer sans interruption de grandes surfaces de plus de 1 000 m2.

Si vous êtes intéressé par ces appareils dernier cri, le Deebot X12 OmniCyclone est déjà disponible au prix de 1 299 euros. Le Deebot X12 Pro Omni sera quant à lui au prix de 1 199 dès le mois de mai sur Amazon ainsi que chez Darty et Boulanger.