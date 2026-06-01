Facture d'énergie : ces 7 gestes simples vous feront économiser plusieurs centaines d'euros par an

Quand la facture d’énergie s’envole, quelques réflexes bien choisis suffisent à reprendre la main sur ses dépenses sans transformer son quotidien ni sacrifier son confort. Voici 7 gestes pour réduire les frais.

1. Régler le chauffage avec plus de précision

Premier réflexe à adopter : revoir la température des pièces. Le chauffage reste l’un des postes les plus lourds dans le budget d’un foyer. Selon l’ADEME*, 19 °C suffisent dans les pièces de vie occupées, et un degré en moins représente environ 7 % d’économies sur le chauffage. L’idée n’est pas de vivre dans le froid, mais d’éviter les excès invisibles qui pèsent toute la saison.

2. Adapter la température selon les moments de la journée

Un logement n’a pas besoin d’être chauffé de la même façon du matin au soir. Une chambre autour de 17 °C suffit généralement la nuit, quand un salon occupé se règle plutôt autour de 19 °C. Pour mieux repérer les pics et les habitudes coûteuses, l'app Watt Watchers aide à suivre sa consommation et à comprendre où l’énergie s’échappe.

3. Fermer volets et rideaux dès la fin de journée

Ce geste paraît presque trop simple, pourtant il limite les pertes de chaleur lorsque la température extérieure baisse. Des volets fermés, des rideaux épais et un radiateur dégagé améliorent le confort sans toucher au thermostat. Sinon, un canapé placé devant un radiateur bloque la diffusion de la chaleur et pousse à chauffer davantage.

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4. Réduire la consommation d’eau chaude

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L’eau chaude pèse vite sur la facture, surtout dans une famille nombreuse. Raccourcir légèrement les douches, éviter de laisser couler l’eau inutilement et installer un mousseur sur les robinets changent déjà la donne. Le ballon d’eau chaude mérite aussi un coup d’œil. Une température trop élevée consomme plus que nécessaire.

5. Couper les appareils en veille

Télévision, box Internet, console, ordinateur, enceinte connectée : les veilles donnent l’impression de ne presque rien consommer. Additionnées sur une année, elles finissent pourtant par compter. Une multiprise avec interrupteur règle le problème sans effort, notamment la nuit ou lors d’un départ prolongé.

6. Cuisiner avec moins d’énergie perdue

En cuisine aussi, quelques automatismes font la différence. Couvrir une casserole réduit le temps de chauffe, choisir une plaque adaptée au diamètre du récipient évite les pertes, et éteindre le four quelques minutes avant la fin de cuisson exploite la chaleur déjà accumulée. Rien ne change vraiment dans l’assiette, mais la consommation baisse.

7. Chasser les petites fuites d’air

Sans engager de gros travaux, il reste possible d’améliorer le confort du logement. Des joints usés autour d’une fenêtre, un bas de porte mal ajusté ou une trappe mal isolée laissent passer l’air froid. Ces détails donnent une sensation d’inconfort qui pousse à monter le chauffage. Les corriger coûte peu et agit directement sur la dépense.

En conclusion, pris séparément, ces réflexes semblent presque anodins. Leur force vient de leur addition : un chauffage mieux réglé, moins d’eau chaude gaspillée, des veilles coupées, une cuisson plus sobre et moins de pertes de chaleur. Sur douze mois, surtout dans un logement mal réglé ou chauffé à l’électricité, l’économie peut atteindre plusieurs centaines d’euros.