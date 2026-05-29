Ils achètent une maison avec une piscine abandonnée et sont horrifiés en soulevant la bâche, ils paient 9 400 € pour s'en débarrasser

Un couple a acheté une maison avec piscine et a fait une affreuse découverte en soulevant la bâche.

Une piscine en piteux état

Alyssa Lynn Hartrick et sa famille ont acheté une maison dans l’Ohio il y a un an et demi, en périphérie de la ville. Le couple a jeté son dévolu sur cette maison de campagne pour y élever leurs deux filles au milieu des animaux de la ferme, mais aussi pour profiter de la piscine dans le jardin.

Crédit photo :Alyssa Lynn Hartrick

Mais comme le précise le site People, le couple s’est aperçu du piteux état de la piscine huit mois après leur déménagement.

« Les anciens propriétaires avaient quitté la maison trois ou quatre ans auparavant, donc la maison et la piscine étaient restées à l'abandon tout ce temps. Nous avons retiré la bâche et nous avons constaté qu'elle était verte et noire, avec des déchirures partout », raconte Alyssa Lynn Hartrick.

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Une rénovation qui a passionné les internautes sur TikTok

Crédit photo : Alyssa Lynn Hartrick

Face à ce problème, le couple Hartrick a décidé de se concentrer sur l’aménagement intérieur de la maison avant de s’occuper de la piscine. C’est finalement à l’été 2025 qu’ils ont pu commencer la rénovation de leur piscine. C’est à ce moment-là que la mère de famille a choisi de raconter l’évolution des travaux sur TikTok. Et cela a passionné les internautes.

Pour commencer, la famille Hartrick a engagé une entreprise spécialisée dans les piscines pour des raisons de sécurité. Leur but : inspecter les filtres, canalisations, revêtement et s’assurer que l’eau n’était pas contaminée.

Une fois cette étape passée, la famille a commencé les travaux. Elle a remplacé le chlorinateur, le filtre à sable et le revêtement elle-même. En revanche, elle a fait appel à des entreprises de traitement des eaux pour remplir la piscine. Tout avançait bien jusqu’à ce que la famille Hartrick s’aperçoive que le chauffe-eau fuyait. Cependant, pour des raisons financières, le couple a choisi de remettre à l’année prochaine son remplacement.

Crédit photo :Alyssa Lynn Hartrick

La transformation de la piscine est devenue virale sur TikTok. La vidéo a été vue plus de 1,3 millions de fois et les internautes n’ont pas manqué de féliciter la famille et de faire des suggestions qui ont été prises en compte. Parmi elles, l’installation d’une barrière de sécurité autour de la piscine.

Le coût total de rénovation de la piscine s’élève à 11 000 dollars, soit 9400 euros. Pour la suite, la famille prévoit d’installer du mobilier de jardin.