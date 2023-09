Ces plantes dangereuses pour la santé sont à éviter à la maison

Vous le savez, certains végétaux sont toxiques voire même dangereux. Et parmi eux, des plantes d’intérieur que l’on choisit souvent pour leurs atouts esthétiques. Mais lorsque des jeunes enfants sont présents dans la maison, mieux vaut éviter certaines espèces...

Plantes d’intérieur : attention aux pièges !

Installer des plantes vertes dans son salon, sa salle de bain ou sa véranda est toujours tentant. Cela permet de faire entrer la nature dans la maison tout en créant une atmosphère chaleureuse et reposante.

Mais pour bien choisir les végétaux qui apporteront du renouveau à votre décoration, vous devez connaître les plus toxiques d'entre eux. À savoir que certains ne sont toxiques que s’ils sont ingérés tandis que d’autres provoquent des réactions allergiques dès lors que nous touchons leurs feuilles ou leur sève.

Malheureusement, aucune information n’est fournie sur les étiquettes des plantes dans les magasins. C’est pourquoi il est indispensable de se renseigner avant. Mais si vous n’avez pas eu le temps de procéder à quelques recherches, rappelez-vous que de jolis fruits rouges, une sève similaire à du lait ou encore une odeur particulièrement forte sont des signes de toxicité.

L’amaryllis : des fleurs magnifiques, mais des actifs très toxiques

Ces fleurs sont extrêmement belles, mais toxiques. Les alcaloïdes, des substances dangereuses, sont présents à la fois dans les bulbes, les tiges et les feuilles. Ingérées, toutes ces parties de la plante peuvent entraîner une diminution de la tension artérielle, des difficultés respiratoires et des vomissements.

Le gui : une plante qui cache bien son jeu

Il est possible de garder du gui dans la maison. Ainsi, on profite de la réputation de cette plante censée apporter la chance. Mais attention, toutes les parties du gui sont toxiques. Et c’est dans les fruits que le poison est présent en plus grande quantité.

Si ces petites boules rouges sont ingérées, elles provoquent d’intenses douleurs abdominales, des nausées et des vomissements.

Le ficus : un grand classique dont il faut se méfier

Le ficus aime s’inviter dans nos maisons, mais il est toxique pour l’homme et pour l’animal. Si l’un ou l’autre ingère les feuilles de cette plante verte, il sera pris de diarrhées et de vomissements. Et les dégâts sont plus importants chez le chat, particulièrement vulnérable face au poison renfermé dans le ficus.

Le paradoxe de l’aloé véra

L’aloé véra est largement utilisé en cosmétique, mais pas seulement. Le jus de cette plante possède tout un tas d’actifs bénéfiques pour l’organisme. Cependant, ce végétal vertueux renferme également du latex toxique et irritant. Située juste sous la peau des feuilles, cette substance ne doit pas entrer en contact avec le gel comestible. En effet, son ingestion entraîne des troubles intestinaux particulièrement douloureux.

Le pommier d’amour : des fruits très toxiques

Au magasin, vous serez probablement tenté d’acheter un pommier d’amour. Cette plante ornementale d’intérieur présente un feuillage dense et arbore de jolis fruits orangés. Mais si élégant soit-il, cet arbrisseau est toxique. Le poison se trouve dans ses baies colorées qui, si elles sont ingérées, provoquent une forte fièvre et un ralentissement du rythme cardiaque.

