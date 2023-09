Cette femme a été obligée de vendre sa maison pour se payer une réduction mammaire

À cause de sa poitrine imposante, une maman britannique a été obligée de recourir à la chirurgie pour améliorer sa qualité de vie. Cependant, l’opération était si onéreuse qu’elle a été contrainte de vendre sa maison.

La réduction mammaire est une opération qui peut s’avérer essentielle pour certaines femmes dont la poitrine est trop volumineuse. Avoir une trop forte poitrine peut être un handicap au quotidien et pour se soulager, certaines femmes n’hésitent pas à avoir recours à une réduction mammaire.

C’est le cas de Victoria Marsh, une jeune mère britannique âgée de 33 ans, qui faisait du 90H. La jeune femme vivait un enfer au quotidien et les choses ont empiré quand elle a fini d’allaiter ses enfants.

“Si je portais quelque chose avec un décolleté, cela paraissait ridicule. Les vêtements moulants semblaient obscènes et je ressemblais à une tente quand je portais des vêtements amples”, a-t-elle confié.

Victoria avait du mal à faire les tâches ménagères et même à se pencher pour jouer avec ses enfants. En plus de cela, sa poitrine lui provoquait de vives douleurs qu’elle essayait de calmer en suivant des séances de kinésithérapie. Enfin, trouver des soutiens-gorge adaptés à sa morphologie relevait du parcours du combattant.

Elle vend sa maison pour se faire opérer

Pour se soulager de cette souffrance, Victoria a décidé de faire une réduction mammaire. Cependant, le système national de santé a refusé de prendre en charge l’intervention sous prétexte que l’IMC de Victoria n’était pas dans la norme. La chirurgie était remboursée uniquement si son IMC était égal ou inférieur à 25, ce qui n’était pas le cas malgré un régime suivi par Victoria. Ainsi, la jeune maman n’a pas eu d’autres choix que de trouver de l’argent ailleurs, en vendant sa maison.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, Victoria ne regrette absolument pas son geste. Grâce à l’opération, elle a perdu cinq tailles de bonnet et fait maintenant du 34C. Elle se sent mieux dans son corps, n’a plus de douleurs et peut bouger et se pencher sans problème.

“L’intervention en valait vraiment la peine et ma qualité de vie s’est améliorée mille fois. Je me sens plus légère et je n’ai plus mal au dos. Je peux faire beaucoup plus de choses avec les enfants et je peux porter ce que je veux sans me sentir gênée”, a-t-elle expliqué.

Une opération qui a eu un coût mais que la jeune femme ne regrette pas.