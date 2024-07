Cette charmante ville française offre 5 000 euros aux futurs propriétaires de cette maison

C’est une bonne affaire ! Si vous souhaitez acheter une maison sans vous ruiner, cette commune vous offre 5 000 euros pour l’achat d’une maison à 50 000.

Les prix immobiliers restent très élevés et il peut être difficile de trouver une maison dans son budget. Si vous êtes à la recherche d’un logement abordable, cette offre pourrait vous intéresser, d’autant plus qu’elle propose un avantage non négligeable.

Une maison de 88 m2 est en vente pour 50 000 euros. Parmi ses points forts, elle possède un étage, deux chambres spacieuses ainsi qu’un grenier qui peut être aménagé. Cette maison est située à Nogent, une charmante commune en Haute-Marne, dans le Grand-Est, connue pour son savoir-faire en coutellerie.

Crédit photo : IAD France

5 000 euros offerts

Selon Le Figaro, cette maison est en vente au prix de 50 000 euros. En plus de ce prix bas, la mairie de la commune vous offre 5 000 euros si vous achetez ce bien, qui est financé à hauteur de 10%. La raison ? La demeure fait partie des biens immobiliers éligibles à la prime à l’achat. Cette prime a été mise en place à Nogent pour les propriétaires occupants et bailleurs.

“La particularité de cette prime, d’un montant de 5 000 euros, c’est qu’elle n’est pas attribuée en fonction des conditions de ressources”, a précisé une employée municipale de Nogent.

Crédit photo : IAD France

Pour recevoir cette prime, vous devrez respecter certaines conditions : acheter un logement construit depuis 50 ans et d’au moins 20 000 euros, garder le bien pendant au moins 7 ans et l’utiliser comme résidence principale. En instaurant cette prime, la ville souhaite dynamiser son territoire, attirer les Français qui voudraient s’installer dans la commune et réduire le nombre de bâtiments inoccupés.

Lancée en 2014, cette initiative connaît un grand succès à Nogent. Déjà 300 primes ont été versées aux habitants. Une bonne affaire.