Cette caravane se transforme en terrasse grâce à sa fonction rotative

La Romotow T8 n’est pas une caravane comme les autres. Outre son design élégant et moderne, la caravane est surtout rotative et vous permet de pouvoir bénéficier d’une terrasse.

Crédit : Romotow

L’entreprise néo-zélandaise W2 a repoussé encore un peu plus notre façon de faire du camping. Après dix ans de recherche et d’innovation, qui ont commencé en 2012, la Romotow T8 est enfin disponible.

Il s’agit d’une caravane rotative de 29m2 qui peut laisser place à une terrasse. Une seule commande permet de faire pivoter l’habitation sur 90 degrés. Se faisant, elle laisse ainsi place à une terrasse qui se trouve être le châssis fixe sur roues, comme on peut le découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Une méthode maligne pour allier confort intérieur et extérieur.

Une caravane rotative équipée

Crédit : Romotow

La caravane rotative mesure 9 mètres de long et 2,5 mètres de large et comporte tout ce qui est essentiel à une virée camping : une chambre, une kitchenette et une salle à manger qui se transforme en une deuxième chambre afin d’accueillir jusqu’à 4 personnes.

La Romotow T8 est baignée de lumière grâce aux fenêtres qui parsèment l’habitation. Cerise sur le gâteau, le mur de la terrasse est équipé d’un appareil de projection avec écran déroulant pour regarder des films à la belle étoile.

Si la Romotow T8 est créative et originale, il faudra néanmoins débourser la somme importante de 246 920 euros pour profiter d’une sortie en camping.

