Cette nouvelle enseigne danoise à petit prix révolutionne le monde de la déco en France

Depuis quelque temps, une nouvelle enseigne danoise de décoration vient concurrencer Ikea et Jysk en France avec des prix très attractifs.

Besoin de donner un second souffle à votre décoration ? En France, ce ne sont pas les magasins qui manquent entre les firmes internationales bien connues comme Ikea, les entreprises françaises comme Maisons du Monde, sans oublier les nombreuses boutiques artisanales.

Depuis quelques mois, un nouvel acteur de la déco vient s’immiscer sur le marché français, s’implantant dans quelques villes. Il s’agit de l’enseigne danoise baptisée Flying Tiger, qui pourrait bien révolutionner la manière dont nous envisageons la décoration au quotidien.

La marque danoise débarque avec un concept novateur et des produits originaux qui offrent une alternative rafraîchissante aux marques déjà bien implantées, surtout grâce à ces prix attractifs.

Crédit photo : Flying Tiger

Flying Tiger est spécialisé dans le design et mise sur l’originalité et la convivialité. Contrairement à Ikea, qui se spécialise dans les meubles et l’aménagement intérieur, l’enseigne danois met l’accent sur les petits objets du quotidien qui apportent une touche de fantaisie dans la décoration.

Des produits originaux à petits prix

Parmi les produits vendus par Flying Tiger, on retrouve notamment des accessoires pratiques pour la cuisine et la salle de bain, des rangements astucieux, de la décoration pour l’art de la table, des bougies, des cadres, des loisirs créatifs et aussi des jeux pour enfants.

Crédit photo : Flying Tiger

Les produits se distinguent également par leurs couleurs vives qui attirent l’oeil et ajouteront sans doute un peu de fantaisie à votre décoration au sein de votre maison. Par ailleurs, elle renouvelle constamment ces produits selon les saisons. Par exemple, pour la Saint-Valentin, Flying Tiger pourrait devenir l’endroit privilégié des romantiques en quête du cadeau parfait à un prix abordable.

L’enseigne propose notamment une poêle en forme de coeur pour la modique somme de 3 euros, une gourde fleurie à 10 euros ou encore un set à fondue au chocolat à seulement huit euros. De quoi donner des idées originales et créatives pour faire plaisir à votre partenaire.