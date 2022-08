Chambre gaming : 15 idées pour vous inspirer

Pour une chambre gaming chaleureuse et tendance, prenez mieux soin de la décoration. Voici quelques idées pour transformer cette pièce.

1- Bien délimiter l’espace

Délimiter l'espace dans une chambre gaming. Crédit : Istock

Avant de refaire la décoration de la chambre de votre ado ou la vôtre sur le thème des jeux vidéo, gardez en tête que la pièce doit se diviser en 3 espaces bien distincts. Le premier est dédié au couchage, le second aux études et le troisième aux loisirs. Une fois cette règle claire, passez par la décoration en elle-même. L’essentiel est de la créer en fonction de vos goûts et vos besoins. S’il est un grand amateur, veillez à ce qu’il ait tous les matériels d’un setup gaming à sa disposition. S’il commence à découvrir cet univers, choisissez une déco légère rappelant délicatement ce thème.

2- Choisir le bon éclairage

Des éclairages LED pour votre chambre gaming. Crédit : Istock

Un gamer doit absolument éviter de se fatiguer les yeux. D’autant plus qu’il passe parfois plusieurs heures devant son écran. Le choix des éclairages est donc un point essentiel à ne surtout pas négliger. Dans une chambre gaming, misez sur des luminaires tamisés et indirects. Ces derniers sont beaucoup moins agressifs que les éclairages classiques. Vous pouvez choisir ce type de lampes aussi bien pour une grande que pour une petite pièce. Pour une chambre moderne, osez les lumières LED colorées. En plus d’apporter une ambiance chaleureuse, celles-ci clignotent au rythme du jeu, rendant chaque partie palpitante.

3- Choisir le bon couchage

Couvre lit gaming. Crédit : Cdiscount

Tous les joueurs de jeux vidéo ont besoin d’un espace pour se détendre et leur permettant de profiter d’une bonne nuit de sommeil. Pour un couchage douillet respectant l’esprit gaming, choisissez une literie de bonne qualité. La couleur de votre linge de lit doit s’harmoniser avec l’ensemble de votre décoration d’intérieur. L’idéal serait de choisir des teintes sobres comme le noir, le gris et le marron pour respecter le thème général de la pièce. Un lit motorisé constituera aussi une excellente idée. Vous trouverez différents modèles adaptés à votre budget dans une boutique spécialisée ou un site de vente en ligne comme Amazon.

4- Utiliser du papier peint

Papier peint star-wars dans une chambre gaming. Crédit : Istock

Afin de créer une belle ambiance dans une chambre de gamer, vous pouvez utiliser du papier peint. En plus de camoufler les petites imperfections sur les murs, ce revêtement embellit également la pièce et lui confère un certain cachet. Le choix est assez vaste. Vous pouvez opter pour un papier peint uni ou avec des motifs géométriques. Ce revêtement peut recouvrir soit tous les murs, soit uniquement certaines zones. L’idéal est de demander l’avis de votre ado avant de faire un choix pour être certain que sa chambre soit parfaitement adaptée à sa personnalité ainsi qu’à ses goûts.

5- Installer plusieurs étagères murales

Étagère LED pour votre chambre gaming. Crédit : Istock

Le fait d’installer quelques étagères dans votre chambre de gamer constitue aussi une bonne idée. Outre le fait d’embellir votre intérieur, cette petite touche décorative est aussi très pratique. Vous pouvez y ranger différents objets et accessoires de jeux vidéo (manettes, disques, CD, revues…), y entreposer quelques bibelots ou des figurines de vos personnages de jeux vidéo préférés. Le bois est une matière à privilégier si vous souhaitez instaurer une ambiance chaleureuse dans votre chambre à coucher. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des étagères en mélamine ou en métal. Ces derniers apporteront une touche de modernité à la pièce.

6- Utiliser des consoles anciennes en guise de déco

Des anciennes consoles comme déco pour une chambre gaming. Crédit : Istock

Si vous aimez le style vintage, utiliser une console de jeu ancienne comme objet de décoration sera une bonne idée. Vous dénicherez la perle rare qui saura apporter de l’originalité à votre chambre à coucher gaming dans une boutique spécialisée ou sur Amazon. En choisissant cette deuxième option, vous profiterez d’un service de livraison. Dans tous les cas, faites attention à ne pas trop surcharger la pièce. L’idéal est d’utiliser une ou deux consoles de jeu. Veillez également à leur choisir le meilleur emplacement afin de créer un espace cocooning. Ce type de décoration trouvera sa place sur votre bureau ou sur vos étagères.

7- Accrocher plusieurs images au mur

Poster gaming. Crédit : ubuy

Pour donner du relief à votre décoration de chambre, vous pouvez accrocher plusieurs images aux murs. Des posters, des représentations de vos personnages de jeux vidéo préférés, des photos de famille… tout est permis. Cependant, pour garder l’esprit gamer de la pièce, il convient de respecter une certaine harmonie. Choisissez des couleurs assorties à celles de vos murs et adaptées à l’ensemble du décor. Veillez aussi à ce que les images choisies soient en accord avec le thème général de votre chambre à coucher gaming. Pour le côté apaisant, n’hésitez pas à accrocher vos images à une corde de jute avec éclairage LED.

8- Installer un fauteuil gamer

Quelques modèles de fauteuil gamer. Crédit : Ildar Imashev

Les joueurs de jeu vidéo prêtent toujours attention à leur confort. Une des raisons pour lesquelles le bon choix des assises est essentiel. À la place d’une chaise basique qui risquerait de vous faire mal au dos, privilégiez les fauteuils spécialement conçus pour les gamers. Ce type de meuble soutient le dos, procure un maximum de confort et aide chaque joueur à développer sa performance. Au niveau du modèle et du prix, le choix est vaste. Cependant, veillez à choisir un fauteuil pouvant s’harmoniser avec la décoration de votre chambre et surtout de la bonne taille. Les fauteuils gamer de couleur noire figurent parmi les intemporels.

9- Faire plus attention à la lumière du soleil

Rideaux pour empêcher la lumière de rentrer. Crédit : Istock

Une chambre bien éclairée est essentielle. Cependant, vous devez veiller à ce que la lumière qui pénètre à travers les fenêtres n’empêche pas le gamer de terminer sa partie. Le plus judicieux est d’installer le bureau sur lequel reposent les écrans au coin de la pièce. Vous éviterez ainsi les effets brillants. N’hésitez pas non plus à utiliser des rideaux épais que vous pourrez fermer pendant la journée. Au niveau des couleurs, le choix dépendra de l’ensemble du décor. Des rideaux aux couleurs chaudes, des rideaux aux tons neutres ou des rideaux à imprimés figurent parmi les options possibles.

10- Transformer son écran de télévision en console

Un écran de jeu vidéo. Crédit : Istock

Si vous souhaitez vous démarquer avec une chambre gaming originale, misez sur une déco fait main. Transformer votre écran de télévision en une console géante figure parmi les meilleures idées à adopter. Si vous êtes un bon bricoleur, cette opération peut se faire par vos propres soins. Il vous suffira d’utiliser le bon matériel et de trouver les différents accessoires nécessaires. Si vous ne savez pas par où commencer et comment procéder, vous pouvez demander l’aide d’un proche ou d’un spécialiste en décoration d’intérieur. Ils pourront vous créer une décoration unique et parfaitement en accord avec le décor de la pièce.

11- Des coussins avec vos personnages préférés

Coussin playstation, prix : 19,99 €. Crédit : Wtt biz

Pour réussir votre décoration sur le thème des jeux vidéo, il est aussi judicieux d’y intégrer vos personnages préférés. Des coussins représentant Super Mario Bros figure parmi les idées de déco recommandées pour agrémenter la pièce sans trop en faire. Avec sa casquette rouge et sa salopette bleue, ce personnage apportera une touche colorée et chaleureuse à la pièce. La taille et la forme de vos coussins dépendront surtout de vos envies. Entre les coussins ronds, ovales, carrés… vous disposez d’un large choix. Outre Super Mario, vous pouvez aussi inviter d’autres personnages comme Luigi, Bowser ou encore Toadette dans le décor.

12- Poser quelques accessoires de déco sur le bureau

Un PC gamer posé sur un bureau. Crédit : vlado85rs

Pour une chambre légère et lumineuse, il vous suffira de poser quelques objets de décoration sur votre bureau. Un mug avec le logo de votre concepteur de jeu vidéo préféré, un cadre à photo avec quelques images que vous appréciez particulièrement ou encore une lampe personnalisée constituent de bonnes idées. L’essentiel est de rappeler le thème du jeu vidéo en évitant les fautes de goût. Quelques étagères murales disposées juste au-dessus de votre bureau apporteront aussi du caractère à votre décoration d’intérieur. Vous pouvez y ranger vos livres, vos manettes, votre console ainsi que vos disquettes de jeu.

13- Maximiser les assises

Des modèles de poufs pour votre chambre gaming. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Si vous ou votre ado aimez jouer à des jeux vidéo à plusieurs, installer plusieurs assises dans la chambre constituera une bonne idée. Pour favoriser le confort de chaque gamer, nous recommandons particulièrement les poufs. Ces derniers rendront non seulement la pièce plus accueillante, mais y apporteront aussi une touche de modernité. Il existe différents modèles de poufs dans le commerce. Vous n’aurez qu’à opter pour la référence qui répondra le mieux à vos attentes. Pour la couleur, préférez les tons chauds. Ils créeront une atmosphère conviviale dans la pièce. Cependant, si vous aimez la sobriété, vous pouvez miser sur des couleurs comme le noir, le marron ou le gris.

14- Disperser quelques paniers de rangement dans la chambre

Un moniteur de jeu vidéo. Crédit : Gorodenkoff

Pour une chambre à coucher harmonieuse, il est important de tout mettre à sa place. L’époque des gamers qui laissent leurs affaires éparpillées partout est révolue. Les joueurs d’aujourd’hui apprécient les pièces parfaitement ordonnées. Pour ranger tous les accessoires de jeu vidéo que vous n’utilisez pas, vous pouvez utiliser des paniers de rangement. Ces derniers sont personnalisables en fonction du thème que vous souhaitez mettre en valeur. Vous pouvez aussi choisir leur forme ainsi que leur taille suivant la quantité de choses que vous ne devez plus laisser trainer. Les paniers de rangement sont à disposer près du lit ou du bureau.

15- Utiliser des rideaux à motif

Rideau de chambre gaming, prix : 36€89. Crédit : Cdiscount

Des rideaux à motifs vous permettront également de créer une décoration de chambre harmonieuse sur le thème des jeux vidéo. Afin d’apporter de la légèreté à la pièce, il convient de les choisir selon les teintes de vos murs, de votre linge de lit et de l’ensemble de votre mobilier. Des rideaux avec le logo de vos jeux Nintendo préférés, avec des personnages légendaires comme Kazuya Mishima ou encore avec des couleurs tendances constituent une excellente idée. Pour la matière, misez surtout sur la qualité. Si la pièce manque de luminosité, un rideau occultant est conseillé. Un modèle épais vous fera profiter de vos parties de jeu pendant la journée.