Vert sauge : adopter cette couleur tendance pour les murs de votre maison

Le vert sauge permet d’apporter une touche relaxante et apaisante à votre décoration. Cette couleur convient à toutes les pièces de la maison.

Vert sauge : d'où vient cette couleur élégante, neutre et apaisante ?

Chambre à coucher avec mur vert sauge Crédit : Tabitazn

Véritable tendance déco, le vert sauge est une nuance de vert entre le céladon et le vert de gris. Il est plus intemporel que le premier et plus coloré que le second. Diffusant une onde de douceur, cette couleur trouve parfaitement sa place dans toutes les pièces de la maison. Sa polyvalence fait partie de ses atouts. Elle est adaptée aux intérieurs monochromes de style scandinave, anime la décoration industrielle et rafraîchit les intérieurs vintages.

Depuis l'année 2017, elle est une couleur phare dans le monde de la décoration intérieure. Elle est adaptée à tous les styles d'intérieurs : scandinave, contemporain, industriel, vintage, loft new-yorkais... Cette teinte est considérée comme une couleur passe-partout et peut être utilisée en faïence, en revêtement mural ou encore sur des objets et textiles.

Pour un contraste stimulant, le vert sauge peut être associé à des couleurs chaudes et saturées comme le jaune moutarde. S'accordant à toutes les saisons, cette teinte élégante apporte une touche zen à n'importe quel style de déco.

Chambre, cuisine, salle de bains... Cette couleur tendance convient à toutes les pièces d'une maison ou d'un appartement. Avec ses nuances grisées, elle est particulièrement apaisante. Ainsi, le vert sauge est principalement utilisé dans les pièces de détente comme le salon et la chambre. Il peut également être utilisé dans un bureau pour favoriser la concentration et la créativité. En effet, cette nuance a un effet favorable sur le système nerveux.

Vert sauge : les atouts de cette couleur tendance

Vue de plan rapproché de chambre à coucher avec un mur vert sauge Crédit : Tabitazn

Avec le vert émeraude et le vert sapin, le vert sauge vient enrichir la palette des verts. Alliant profondeur et douceur, cette couleur moderne a l'avantage de s'harmoniser parfaitement avec plusieurs teintes comme le gris, le rose, le noir, l'ocre et même le marine. Pour cette raison, elle séduit de nombreux amateurs de design intérieur. Contrairement à certaines couleurs telles que le rouge, le vert sauge est plus polyvalent grâce à son côté doux. Pour renouveler votre décor de manière économique et efficace, vous pouvez l'utiliser sur vos murs.

Voici quelques astuces pour créer un style urban jungle avec du vert sauge :

Recouvrez vos murs avec une peinture vert sauge. Misez sur des accessoires décoratifs d’allure exotique. Vous avez la possibilité de recouvrir un pan de mur d’un papier peint aux motifs qui rappellent la savane.

Optez pour un canapé en cuir marron et ajoutez des coussins aux imprimés de feuillage.

Misez sur du mobilier colonial en bois exotique (fauteuil en bambou, commode en tek...).

Ajoutez des plantes exotiques d’intérieur : calathéa, yucca, beaucarnéa, bananier...

Vert sauge : quelques idées pour intégrer cette couleur dans son intérieur

Chambre à coucher avec un mur vert sauge et une lampe blanche Crédit : Tabitazn

Couleur douce et fraîche par excellence, le vert sauge s'intègre parfaitement dans le salon. Il peut être associé à des couleurs claires et neutres telles que le blanc. Pour apporter un look scandinave, associez-le à du bois. Pensez à ajouter quelques plantes dans la salle pour une ambiance réconfortante et apaisante.

Ce vert légèrement grisé est à la fois tendre et sophistiqué. Pour profiter pleinement de la subtilité de cette couleur, il convient de choisir la finition avec soin. En matière de peinture, privilégiez une finition veloutée ou mate afin d'apporter une touche de douceur au vert sauge. Vous pouvez également adopter cette nuance dans votre cuisine.

Pour un rendu plus contemporain, vous pouvez opter pour un carrelage aux bords bien réguliers. Élégant et frais, le vert sauge s'associe parfaitement à du bois clair. Cette couleur tendance est parfaite pour donner du caractère à un intérieur. Elle sublime particulièrement les essences aux reflets cuivrés. En total look mur et boiseries, elle est adaptée à un intérieur de style trop classique.

Sobreet frais, le vert sauge est plein de peps. Pour apporter une touche originale à votre salon, associez cette couleur à un vert de gris.

Légèrement grisé, le vert sauge permet de mettre en valeur l’aspect doré du rotin. Cette teinte est idéale pour réaliser une déco rétro et douce.

Moins fort que le bleu paon et moins vert pastel que menthe, le vert sauge peut être utilisé :

Sur les murs en peinture ou en faïence ;

Sur des objets ;

Sur des textiles.

Pourquoi opter pour le vert sauge ?

Chambre à coucher moderne avec un lit et des accessoires Crédit : FollowTheFlow

Voici trois raisons d'adopter cette couleur tendance :

Le vert sauge est apaisant : frais, le vert sauge est idéal pour créer une ambiance relaxante dans une salle de bains. Cette teinte peut être utilisée pour les meubles et le carrelage. Elle trouve également sa place dans la chambre, notamment sur les murs, les draps et plaids douillets pour apporter un effet cocooning.

: frais, le vert sauge est idéal pour créer une ambiance relaxante dans une salle de bains. Cette teinte peut être utilisée pour les meubles et le carrelage. Elle trouve également sa place dans la chambre, notamment sur les murs, les draps et plaids douillets pour apporter un effet cocooning. Cette couleur est adaptée à tous les styles : ce coloris se marie parfaitement avec le bois pour une déco vintage ou scandinave. Pour un intérieur design, misez sur les accessoires des objets déco (vases, lampes ou fauteuils). Associez le vert sauge à des plantes vertes ou encore des fleurs séchées pour apporter un côté urban jungle. En outre, il se marie avec le velours, l'or et le marbre.

: ce coloris se marie parfaitement avec le bois pour une déco vintage ou scandinave. Pour un intérieur design, misez sur les accessoires des objets déco (vases, lampes ou fauteuils). Associez le vert sauge à des plantes vertes ou encore des fleurs séchées pour apporter un côté urban jungle. En outre, il se marie avec le velours, l'or et le marbre. Elle s'adapte à toutes les pièces de la maison : le vert sauge est idéal dans les pièces d'eau comme la salle de bain ou la cuisine, que ce soit sur les murs ou en carrelage. Cette couleur neutre et apaisante trouve parfaitement sa place dans une chambre.

Vert sauge : dans quelle pièce adopter cette couleur ?

Chambre à coucher avec lit en bois et meubles design Crédit : FollowTheFlow

Le vert sauge est une couleur douce pouvant s'utiliser en grande quantité en peinture sur les murs. Dans ses nuances les plus claires, cette couleur est lumineuse, ce qui assure d’avoir un espace cocoon au quotidien. Elle peut être associée à des murs bleus, blancs ou roses. De plus, cette teinte se marie parfaitement avec des tonalités de marron et de beige.

En plus d'apporter une touche d'élégance à votre intérieur, le vert sauge invite à la détente grâce à son côté nature. Dans la salle de bain ou la cuisine, cette couleur inspire de la fraîcheur. Elle est idéale pour créer une ambiance dédiée à la relaxation. Adoptez-la en zellige, en carrelage, en textile ou encore en façade de meuble. Dans une chambre à coucher (pour adultes ou pour enfants), le vert sauge apporte une touche cocooning. Elle peut être utilisée pour décorer un mur ou encore un lit.

Pour améliorer la déco d'une cuisine classique, recouvrez les murs d'un vert sauge. Privilégiez des accessoires de cuisine aux tons acidulés et vifs (pièces de vaisselle bleu canard, robot ménager rouge cerise, passoire jaune citron...). Pour apporter une touche de modernité à votre cuisine, ajoutez des meubles en inox brossé.

Le vert sauge est de plus en plus présent dans les accessoires déco (literie, verrerie, cache-pots...). Pour un décor plus doux et une ambiance reposante, associez-le avec du rose pâle.

Avec quelles couleurs associer le vert sauge ?

Chambre à coucher avec des meubles modernes, des plantes et des accessoires élégants Crédit : FollowTheFlow

Le vert sauge peut être associé à de nombreuses couleurs :