Dites adieu aux 19°C, voici la nouvelle température de chauffage recommandée par les experts

Homme réglant le thermostat

C’est bientôt l’heure de remettre les radiateurs en route et le chauffage (si ce n’est déjà fait). Afin de faire des économies et de chauffer votre intérieur efficacement, une température idéale est à privilégier. La voici.

La recommandation des 19°C n’est plus adaptée de nos jours

Jeune femme enroulée dans une couverture sur son canapéCrédit photo : fizkes/ iStock

L’automne est là et les températures vont petit à petit commencer à baisser. Vient alors le moment de chauffer son intérieur pour rester le plus confortable possible. Mais une question se pose : à quelle température chauffer son intérieur ? Depuis des années, les experts en efficacité énergétique conseillent une température de 19°C. Cependant, il en est autrement.

Aujourd’hui, de nombreux logements bénéficient d’une meilleure isolation et parfois, d’un meilleur système de chauffage, plus intelligent. Dès lors, les 19°C conseillés ne sont plus légion. « La sensation de confort thermique dépend de nombreux facteurs au-delà de la simple température », rappelle justement Brad Roberson, un spécialiste américain du chauffage. Par exemple, cela dépend des vêtements que vous portez à la maison.

La meilleure température pour rester au chaud dans son logement, selon un expert

Thermostat réglé sur 20°CCrédit photo : RossHelen/ iStock

Ainsi, les experts conseillent désormais de régler son logement à 20°C. Cette température permet au corps de maintenir sa température corporelle à 37°C. Cela est d’autant plus important lorsqu’on reste inactif à la maison. En plus, cela permet de limiter les risques de moisissures et de condensation dans les intérieurs trop froids, humides et peu ventilés.

Cependant, inutile d’appliquer cette règle dans toutes les pièces de la maison. C’est pourquoi Brad Roberson conseille d’adapter une température propre à chaque pièce. Voici ses recommandations : pour la cuisine, le salon et la pièce à vivre, optez pour 20°C ; pour les chambres, entre 16 et 18°C ; pour la salle de bain, 22°C pour éviter les chocs thermiques à la sortie de la douche ; enfin, pour les couloirs,17°C sont amplement suffisants.

N’oubliez pas qu’à chaque degré supplémentaire, vous augmentez vos dépenses d’énergie de 7%. Voilà pourquoi il vaut mieux adapter la chaleur à vos besoins. De cette façon, vous profitez du confort de votre intérieur tout réduisant jusqu’à 15% vos dépenses d’énergie sur vos factures.

