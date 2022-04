Comment conserver du muguet pour le garder longtemps ?

À l’approche du 1er mai, nous sommes nombreux à cueillir ou acheter du muguet. Voici quelques astuces pour le conserver longtemps.

Dans quelques jours, nous serons le 1er mai, l’occasion pour beaucoup de se rendre dans la forêt pour cueillir du muguet. Si vous comptez aller vous promener dans les bois ou acheter des brins de muguet dans une boutique pour les offrir, vous vous demandez peut-être comment les conserver le plus longtemps possible.

Crédit photo : iStock

Le muguet est une petite fleur printanière qui a la réputation de porter bonheur, notamment si elle possède 13 clochettes. Malheureusement, elle se fane généralement au bout d’un ou deux jours quand elle est en brins, et elle ne tient pas plus de 10 jours en pot. Malgré tout, sachez qu’il est possible de conserver du muguet plus longtemps en suivant quelques astuces.

Des brins de muguet dans un vase

Crédit photo : iStock

Si vous avez des brins de muguet, le mieux est de les mettre dans un vase propre. Commencez par retirer le feuillage du muguet et de couper les brins en biais avec un couteau bien aiguisé. Ensuite, placez le bouquet dans le vase avec une dizaine de centimètres d’eau à température ambiante. Placez le vase à l’abri des courants d’air et du soleil. Pour plus d’efficacité, vous pouvez ajouter un conservateur pour fleurs coupées, du sucre, de l’aspirine ou du bicarbonate dans l’eau, pour éviter qu’elle ne croupisse.

Tous les deux jours, rincez les tiges du muguet à l’eau courante, coupez les brins et changez l’eau du vase. En suivant toutes ces astuces, il est possible de garder des brins de muguet pendant trois semaines.

Planter du muguet dans son jardin

Si vous avez un pot de muguet, installez-le dans une pièce ni trop chaude ni trop éclairée. Cette plante aime la pénombre et la fraîcheur. Veillez à arroser la fleur tous les jours mais très peu, pour éviter absolument l’apparition d’eau stagnante. Si vous avez un jardin, vous pouvez ensuite planter votre muguet à l’abri d’un arbre ou d’un muret, dans une zone ombragée.

Crédit photo : iStock

Tous les ans, la plante va fleurir à nouveau et elle pourrait même devenir envahissante au fil du temps. L’occasion idéale pour offrir des bouquets à vos proches chaque année.