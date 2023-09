Réveil : il est plus difficile de se lever le matin en hiver et voici pourquoi

Tout au long de l'année, se lever tôt pour aller au travail n'est pas facile. Mais en hiver, c'est encore plus compliqué. Et ce, même si la nuit a été longue et réparatrice. Comment peut-on expliquer les difficultés que nous rencontrons au moment de quitter Morphée ?

La saison froide nous suggère de rester au lit

Certains d'entre nous s'en rendent compte facilement car la différence est réelle entre deux saisons. Plus on avance dans l'hiver et plus sortir du lit devient compliqué. Et cela n'a rien d'étonnant car il faut savoir que nous sommes tous sensibles au changement de saison. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il vous était plus facile de vous lever tôt en plein été. D'après plusieurs études scientifiques, la saison froide aurait un impact sur notre motivation à sortir du lit. Comme les ours, nous aimerions, non pas dormir plus longtemps, mais rester au chaud quelques minutes ou quelques heures de plus.

Une baisse de luminosité qui impacte notre organisme

En hiver, la luminosité est moindre. Avec le changement d'heure et le raccourcissement des journées, nous profitons beaucoup moins de la lumière naturelle. Or, ce phénomène impacte notre organisme et notre humeur. Avec ce manque d'exposition au soleil, nous perdons en motivation, en énergie et parfois même en optimisme. Ainsi, nous ne sommes pas pressés de sortir du lit et nous nous révélons parfois moins productifs tout au long de la journée. D'où l'intérêt, pour certaines personnes, de suivre des cures de vitamines de manière à obtenir un regain d'énergie. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en hiver, le manque de lumière naturelle peut provoquer des carences en vitamines D.

Le chauffage peut être néfaste pour le sommeil

Cette cause ne concerne pas tout le monde car elle est liée à la manière de chauffer la chambre à coucher. En effet, les températures rudes de l'hiver poussent certains d'entre nous à augmenter le chauffage, notamment dans la chambre. Car se coucher et se lever en ayant froid est loin d'être agréable. Pourtant, une bonne nuit de sommeil nécessite une température ambiante peu élevée. 17°C ou 18°C suffisent largement car sous la couette, vous n'aurez pas froid. Ainsi, vous passerez une bonne nuit et ne se serez pas fatigué au réveil.

En revanche, s'il fait trop chaud dans la chambre, vous risquez de mal dormir. Dans ce cas, le réveil sera encore plus difficile...

Maintenant que vous connaissez les raisons qui expliquent les difficultés des réveils hivernaux, il est temps de réfléchir à des solutions. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour augmenter les expositions à la lumière naturelle. De plus, on ne peut pas éviter l'hiver. En revanche, vous pouvez changer vos habitudes pour ce qui est du chauffage. Et pour vous faciliter le lever au quotidien, veillez à vous coucher à heure fixe et optez pour un réveil lumineux progressif. Certains radio-réveils simulent la lumière de l'aube qui s'intensifie au fil des minutes.

Enfin, une fois debout, optez pour une bonne douche, cette étape vous aidera à vous réveiller en plus de vous réchauffer.