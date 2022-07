Couleur saumon : 15 idées pour une belle décoration

À la fois douce et élégante, la couleur saumon existe dans une large variété de nuances. Voici 15 idées pour une belle décoration à base de cette couleur.

Le terme saumon désigne une palette de roses tirant sur l'orange. Ainsi, il existe une large variété de coloris : saumon pastel tendre, teinte foncée très orangée. . . Douce et chaleureuse, la couleur saumon est très appréciée en déco. En plus d'apporter une touche de délicatesse, elle donne du caractère à la pièce.

Dans un intérieur, la couleur saumon s'avère particulièrement efficace pour mettre en valeur les particularités architecturales. Pour créer une ambiance romantique, vous pouvez l'associer à une couleur marron au caractère bien trempé.

Voici 15 idées pour une belle décoration à base de couleur saumon :

Des rideaux en couleur saumon pour habiller les fenêtres. Un joli canapé de couleur saumon dans un salon blanc. Un mur d’accent couleur saumon pour donner du relief à un espace immaculé : associés à des tons vifs dans les meubles, les tons plus clairs permettent de créer des schémas minimalistes. Une couleur plus chaude est de mise pour créer des espaces plus accueillants et lumineux. Par contre, une couleur froide apportera plus d'élégance et de sobriété à la pièce. Sachez que les murs de couleur saumon se marient parfaitement avec les accessoires déco en fibres naturelles. Un papier peint floral à base de couleur saumon avec une palette de gris. Un tapis de couleur saumon. Une tête de lit de couleur saumon. Des chaises de couleur saumon. Un linge de lit de couleur saumon. Une chambre de bébé de couleur saumon claire. Une chambre d'ados en nuances pop avec des meubles blancs. Un pan de mur saumon pour donner un coup de peps à la pièce. Vous pouvez miser sur une déco à base de stickers. Couleur saumon associée à des couleurs chaudes : cette couleur se marie parfaitement avec les couleurs ensoleillées, notamment l'orange. Cette combinaison permet de créer une ambiance chaleureuse. Il convient de jouer avec les textiles. Dans le salon, la chambre ou sur la terrasse, pensez à ajouter de jolis coussins. Le tandem orange/saumon convient parfaitement à un intérieur à l’esprit ethnique chic, estival ou bohème. Il donne également un caractère plus chaleureux à une déco contemporaine. Pour donner un air toscan à votre déco, vous pouvez combiner la couleur saumon et le jaune épicé. Couleur saumon associée à des couleurs froides : subtile et délicate, la couleur saumon a des sous-tons chauds. Une fois associée à des couleurs froides, elle trouve parfaitement sa place dans la salle à manger, le salon ou encore la chambre. Couleur saumon avec une harmonie pastel : parfaitement adaptée à une chambre d'enfants, cette association est idéale pour adoucir l’atmosphère dans la pièce. Couleur saumon associée à du vert céladon : vous pouvez opter pour un terrazzo trendy composé de touches de saumon ou choisir une nuance de saumon très foncée. Ce tandem est particulièrement adapté à une déco végétalisée.

Si vous ne souhaitez pas peindre les murs, vous pouvez opter pour des meubles (tables, chaises et canapés) de couleur saumon. Ils formeront un joli contraste avec des murs blancs. Les textiles de couleur saumon constituent une autre alternative. Il vous suffit de placer un tapis de cette couleur dans une chambre ou un salon avec une base blanche. Vous pouvez également miser sur un linge de lit de couleur saumon pour apporter une touche à la fois douce et féminine.

Par ailleurs, ajouter des coussins de couleur saumon sur le lit ou le canapé permet de transformer une pièce entière. Combinez-les avec d'autres coussins dans des couleurs neutres.

Un intérieur de couleur saumon se marie parfaitement avec des accessoires dorés.

Comment intégrer la couleur saumon dans la cuisine, le salon et la chambre d'enfants ?

Pour bénéficier des qualités euphorisantes de la couleur saumon, il convient de l'utiliser par petites touches. Quelle que soit la pièce (salon, cuisine ou chambre) où vous souhaitez adopter cette couleur, optez pour la discrétion. Pour ce faire, misez sur des textiles (parures de lit, coussins ou rideaux) et des objets déco.

En version foncée ou claire, pop ou pastel, la couleur saumon offre de nombreuses options pour votre design intérieur. Vous pouvez l'utiliser pour peindre les murs ou en tant que nuance d’accent en l'intégrant à votre décoration.

Le salon est la pièce idéale pour adopter le total look saumon et créer une atmosphère artistique ou minimaliste, selon la nuance choisie. Un saumon plus froid apporte une touche d'élégance, tandis qu'un saumon plus chaud permet de créer un espace lumineux.

Pour avoir un intérieur lumineux et clair aux nuances vanillées, n'hésitez pas à ajouter des décorations vives (quelques coussins confortables, une vase de fleurs en couleur saumon, une peinture abstraite de style moderniste. . . ).

Deux options sont possibles si vous souhaitez adopter la couleur saumon dans votre cuisine. Vous pouvez miser sur des meubles de couleur saumon ou encore peindre les murs. En matière d'accessoires, vous pouvez ranger des tasses en céramique colorées sur les étagères de votre cuisine. S'il reste assez de place, ajoutez des livres couverts en papier de couleur saumon. Optez pour des meubles en couleur nude (vanille, grise, beige ou blanche) pour compléter vos accessoires roses.

Par ailleurs, les couleurs peuvent impacter de manière significative un enfant en pleine croissance. En effet, elles développent la créativité et la mémoire. Inspirant la nature, la couleur saumon est une alliée de choix dans une chambre d'enfants. Pour intégrer cette couleur de manière plus discrète, il convient de miser sur les accessoires et les textiles (tapis, linge de lit, jouets en peluche, rideaux cocooning, crochets. . . ).

Avec quoi associer la couleur saumon ?

La couleur saumon peut être associée à de nombreuses couleurs : beige, gris, jaune, blanc ainsi que d'autres nuances pâles. Pour créer une ambiance reposante, misez sur une couleur dominante comme le taupe. Vous pouvez opter pour un joli canapé saumon ou encore de longs rideaux en rose/orange. En outre, un tapis coloré est de mise pour apporter une meilleure ambiance dans votre intérieur.

Voici une liste de couleurs pouvant être associées à la couleur saumon :

Blanc : la couleur saumon est parfaitement adaptée aux espaces décorés dans des tons blancs brillants et cassés. Pour créer des intérieurs minimalistes et modernes, combinez des meubles blanc cassé et des murs brillants de couleur saumon. Vous pouvez également miser sur des meubles blancs brillants et des murs dans un ton saumon moyen et chaud pour un confort optimal.

: la couleur saumon est parfaitement adaptée aux espaces décorés dans des tons blancs brillants et cassés. Pour créer des intérieurs minimalistes et modernes, combinez des meubles blanc cassé et des murs brillants de couleur saumon. Vous pouvez également miser sur des meubles blancs brillants et des murs dans un ton saumon moyen et chaud pour un confort optimal. Gris : populaire dans la décoration intérieure, cette couleur offre un rendu attrayant. Comme il s'agit d'une teinte froide, il convient de l'associer à un saumon chaud pour apporter une ambiance chaleureuse. Pour créer un espace moderne et sophistiqué, optez pour un ton froid. Une couleur saumon rose associée à du gris anthracite permet d'apporter une touche de modernité à la pièce.

: populaire dans la décoration intérieure, cette couleur offre un rendu attrayant. Comme il s'agit d'une teinte froide, il convient de l'associer à un saumon chaud pour apporter une ambiance chaleureuse. Pour créer un espace moderne et sophistiqué, optez pour un ton froid. Une couleur saumon rose associée à du gris anthracite permet d'apporter une touche de modernité à la pièce. Vert : la combinaison du vert et de la couleur saumon apporte une touche distinguée à n'importe quel espace.

: la combinaison du vert et de la couleur saumon apporte une touche distinguée à n'importe quel espace. Tons chauds (rouges, bruns, oranges et grenats) : la combinaison de la couleur saumon avec ces couleurs apporte un effet naturel ainsi qu'une touche bohème plus ou moins pointue à la pièce.

(rouges, bruns, oranges et grenats) : la combinaison de la couleur saumon avec ces couleurs apporte un effet naturel ainsi qu'une touche bohème plus ou moins pointue à la pièce. Bleu : la couleur saumon et le bleu peuvent être appliqués sur les meubles et les murs. Vous pouvez également opter pour du rose pour les textiles et les accessoires.

Pour choisir une couleur qui se marie avec la couleur saumon, il est nécessaire de tenir compte du style de votre logement : scandinave, bohème, marocain, industriel ou autre.

Style d'intérieur bohème-chic : associez la couleur saumon à la couleur verte, quelles que soient ses nuances (vert irlandais, vert émeraude, vert forêt ou vert anglais). Le bleu constitue également une autre alternative (combinaison de bleu canard et de rose). De plus, le jaune moutarde se marie bien avec la couleur saumon.

: associez la couleur saumon à la couleur verte, quelles que soient ses nuances (vert irlandais, vert émeraude, vert forêt ou vert anglais). Le bleu constitue également une autre alternative (combinaison de bleu canard et de rose). De plus, le jaune moutarde se marie bien avec la couleur saumon. Intérieur scandinave et cocooning : idéal pour toutes les pièces de la maison, ce style de design intérieur apporte une ambiance chaleureuse et confortable. Pour adopter ce style, optez pour des combinaisons saumon et gris ou saumon et vert d’eau. Pour avoir un intérieur cocooning, optez pour des nuances pastel.

: idéal pour toutes les pièces de la maison, ce style de design intérieur apporte une ambiance chaleureuse et confortable. Pour adopter ce style, optez pour des combinaisons saumon et gris ou saumon et vert d’eau. Pour avoir un intérieur cocooning, optez pour des nuances pastel. Style marocain : combinée avec d'autres nuances pop, la couleur saumon intense apporte une touche contemporaine à votre intérieur. Vous pouvez ajouter un canapé en velours de couleur bleu roi ou vert émeraude. Les décorations murales ethniques sont de mise pour apporter une touche exotique.

Appliquée sur des surfaces plus conséquentes, la couleur saumon apporte une touche lumineuse à la pièce. Pour créer une ambiance plus aérée, pensez à conserver une pointe de blanc. Choisir un total look est aussi une possibilité. Cette couleur peut être associée à certaines matières comme le rotin, l’osier ou encore le cannage.

Pour une décoration apaisante, misez sur une nuance de couleur saumon très claire associée à un gris léger.