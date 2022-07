Couleur vert olive : comment l'associer, quelle pièce pour cette couleur ?

Dans la palette des couleurs les plus tendances, le vert olive fait sa place. Découvrez comme associer cette couleur très douce dans votre maison.

Le vert olive, soit on aime, soit on n'aime pas. Avec ses nuances allant du jaune au vert, le vert olive apporte fraîcheur et douceur à une pièce. En peinture, cette couleur s'adapte à toutes sortes de décorations. Qu'elles soient très modernes, industrielles ou vintage, les décorations font de plus en plus honneur au vert olive.

De la même manière que le taupe ou le terracotta, cette couleur varie de tonalité en fonction des gammes et des nuances. Pour changer du noir, du gris ou du bleu foncé, optez pour le vert olive, cette couleur tendance qui ravira votre intérieur.

Quelles pièces de la maison peindre en vert olive ?

Bonne nouvelle, toutes les pièces de la maison conviennent au vert olive. Et c'est assez rare pour le souligner. En effet, en général, le vert est une couleur particulière qui est délicate à associer. Cette nuance de vert est différente. Très douce et passe partout, cette couleur saura égayer votre intérieur.

Un conseil déco, utilisez de la peinture à effet mate. Comme pour toutes les couleurs douces, l'effet mate rendra toute sa profondeur à cette belle couleur. Si vous n'osez pas passer le pas par peur de vous lasser, appliquez la peinture sur un seul pan de mur, sur des plinthes, des poutres ou une alcôve.

Le vert olive dans une chambre

Dans une chambre, le vert olive apporte une extrême douceur et un réconfort immédiat. Rappelant la nature, cette couleur s'associe parfaitement à l'ambiance reposante d'une chambre.

Il est d'usage de ne peindre qu'un seul pan de mur dans une chambre. Il existe des techniques pour habiller un mur sans le peindre entièrement. Il suffit de peindre une bande verticale ou horizontale à hauteur du lit. Cela permet de décorer la chambre sans en faire de trop.

Le vert olive dans un salon

Un salon accueille parfaitement cette couleur. En lui apportant cette touche d'originalité, votre salon deviendra la pièce de partage et d'échange en famille ou entre amis. Il existe plus de nuance que vous ne le pensez, renseignez-vous et faites votre choix !

Pour donner un thème à votre salon, vous pouvez aussi appliquer un papier peint vert olive à motif. Tendance et décalé, le papier peint est toujours en vogue en déco.

Le vert olive dans une cuisine

Donnez un coup de jeune à votre cuisine grâce à une peinture vert olive. Il n'y a pas que les murs que vous pouvez peindre en vert olive. Vous pouvez aussi repeindre votre mobilier de cuisine avec une peinture en résine. Voilà comment rendre tous beaux vos meubles un peu désuets. Regardez ces photos, c'est vraiment réussi !

Le vert olive dans une salle de bain

En temps normal, le vert n’est pas une couleur recommandée dans une salle de bain. En effet, cette couleur n'est pas en harmonie avec les matériaux et l'ambiance d'une salle de bain. En revanche, le vert olive est, avec le kaki, la seule couleur qui matche avec cette pièce. Elle apporte du réconfort et une touche de bien être.

Les meilleures thématiques de décoration avec du vert olive

On le disait, cette couleur tendance a la cote. En plus d'être belle au naturel, cette couleur s'intègre parfaitement à des looks à thèmes.

Le total look vert olive

Il faut quand même avouer que ce total look vert olive en gamme claire est résolument moderne. Appliqué dans une petite pièce décorée avec goût, ce total look vert olive dégage un effet cosy.

Une déco 100 % vintage

Associé au jaune, au orange et au rouge, le vert olive a la faculté de remonter le temps : le vintage.

Un intérieur industriel

Si vous avez un intérieur industriel, la couleur vert olive aura toute sa place. Comme sur cette photo, les fauteuils vert olive se fondent parfaitement dans cet univers industriel, entre les murs de brique et les meubles en métal.

Un style tropical

Voyagez dans la jungle avec un salon ou une chambre thème tropical. Des plantes, des tableaux et des meubles vert olive rendront l'illusion parfaite.

Quelles couleurs associer au vert olive ?

Le jaune

Comme le vert olive a des teintes de jaune, c'est un match parfait entre ces deux couleurs. La chaleur du jaune moutarde rehausse la douceur du vert olive. En peinture ou avec du mobilier et des objets de déco, tous les mélanges sont permis.

Le marron, et les bruns en général

De la même manière que le jaune, les bruns en général et le marron en particulier se marient avec cette couleur.

Le rose

En temps normal, le rose et le vert sont une association incontournable en décoration. Ils se marient à la perfection. Jouez sur les teintes et les nuances pour adopter ce mix parfait.

Le blanc et toutes les couleurs neutres

On aurait tendance à dire que le blanc se marie avec tout. C'est vrai qu'il fait la paire avec le vert olive.

Le vert olive en peinture mais pas que…

Maintenant que vous connaissez tous les secrets des associations du vert olive en peinture, découvrez comment l'adopter en déco. Et oui, cette couleur a aussi sa place dans la décoration. Son coloris doux en fait une couleur passe-partout.

Le vert olive sur un canapé

Le vert olive sur un fauteuil, des coussins, un plaid

Le vert olive sur des meubles

Le vert olive sur des objets du quotidien

