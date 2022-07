Terracotta : 15 idées pour adopter cette couleur tendance à votre déco

La couleur terracotta est idéale pour égayer votre intérieur. Elle s’accorde avec les teintes inspirées de la nature. Voici 15 idées pour l’adopter.

15 idées pour adopter la couleur terracotta dans son intérieur

Intérieur moderne de couleur terracotta avec canapé en cuir, fauteuils en rotin et fleurs Crédit : Artjafara

La couleur terracotta évoque celle de la terre cuite. Elle s'invite dans toutes les pièces (salon, cuisine, salle de bains ou chambre) pour créer une atmosphère chaleureuse.

Cette teinte chaude peut être associée à des matières naturelles comme le cannage, le rotin ou le bois. Elle s'harmonise également avec des éléments au style plus contemporain.

Voici 15 idées pour adopter cette couleur tendance :

- Un claustra décoratif aux accents terracotta : le claustra est plus léger qu'une cloison et permet de séparer différents espaces comme le salon et la cuisine. Il s'agit également d'un véritable élément de déco.

Une pointe de terracotta sur des tableaux. Crédit : Istock

- Un mur terracotta dans le salon : la couleur terracotta est une alliée de choix pour dynamiser l'espace et apporter de la lumière en quelques coups de pinceau. Appliquez-la sur le mur qui accroche le regard lorsque vous entrez dans la pièce. Pour donner du relief à votre déco, pensez à intégrer d'autres éléments dans les mêmes tons (fauteuil, tapis, coussins…).

Un canapé couleur terracotta. Crédit : Istock

Du mobilier couleur terracotta : pour égayer votre intérieur et créer une ambiance chaleureuse, optez pour un mobilier de couleurs vives et chaudes. Pensez à relooker votre table ou vos vieilles chaises afin d'apporter une touche de modernité. Vous pouvez par exemple bomber les pieds d'une chaise ou encore repeindre le plateau d'une table.

Utiliser des draps de couleur terracotta pour une belle décoration. Crédit : Istock

Un mur terracotta dans la cuisine : adopter cette couleur dans la cuisine permet de donner un coup de fouet à votre déco. En total look ou sur un pan de mur, les tonalités chaudes de terracotta réchaufferont la pièce et rehausseront parfaitement un plan de travail ou du mobilier en bois. Pour un effet ensoleillé décuplé, habillez le mur qui reçoit la lumière de cette couleur.

Cuisine avec une touche de terracotta. Crédit : Istock



- Des nuances terracotta à l'entrée : la couleur terracotta permet non seulement de créer des ambiances, mais également d'illuminer une pièce. Elle permet de compenser le manque de luminosité dans un espace qui n'est pas exposé à la lumière naturelle. Pour dynamiser la pièce et apporter un supplément de lumière, optez pour un camaïeu de tons chauds déclinés du rouge au jaune.

- Des étagères terracotta dans la chambre pour enfants : la couleur stimule l'esprit des enfants. Ces derniers aiment les univers colorés. Pour conserver une ambiance apaisante et douce sans surcharger la pièce, ajoutez quelques touches de terracotta. Pour ranger les jouets facilement, vous pouvez installer un élément de mobilier ludique apportant la juste dose de couleur.

Étagère de couleur terracotta. Crédit : Istock

- Une touche de terracotta dans la salle de bains : quelques touches de terracotta dans cette pièce (sur la céramique des vasques ou sur les façades des placards) sont de mise pour un effet bonne humeur garanti. Pour créer un vrai contraste, vous pouvez opter pour du mobilier blanc et des murs clairs.

- Des objets déco (coussins, rideaux, vases, tapis…) terracotta dans le salon : cela permet de rehausser votre déco sans risquer de vous en lasser. Privilégiez des accessoires à la fois utiles et décoratifs.

Décorations en couleur terracotta. Crédit : Istock

- Un linge de lit terracotta : le linge de lit représente une solution intéressante pour booster votre intérieur sans avoir à tout refaire. Grâce à cette astuce, vous pourrez suivre les tendances et changer de déco à volonté. Il est conseillé d'opter pour des fibres naturelles. En plus d'être agréables au toucher, elles sont de meilleure qualité que le synthétique.

- Du carrelage terracotta : sur les murs ou au sol, un carrelage terracotta est idéal pour réchauffer l'atmosphère, que ce soit dans la salle de bains, dans la cuisine ou encore dans les toilettes. N'hésitez pas à opter pour des carreaux type zelliges. En effet, leurs reflets brillants apportent plus de luminosité.

Carrelage effet terre cuite Terracotta Borgo. Crédit : Leroy Merlin

- Des touches de couleur terracotta dans la chambre : pour dynamiser la pièce et y apporter du relief, vous pouvez utiliser cette couleur de façon ludique (forme géométrique par-ci, bande par-là…). Outre le linge de lit, misez sur quelques objets avec des tons se déclinant du rouge au rose pour créer un camaïeu et faire pétiller la déco.

Chambre couleur terracotta. Crédit : Istock

- Des accessoires terracotta dans la cuisine : les accessoires sont idéals pour réchauffer cette pièce. Il convient de miser sur des éléments de mobilier colorés comme de la vaisselle, des étagères ou du linge (serviettes, torchons, nappe…). Pour créer une ambiance bonne humeur et accrocher le regard, jouez sur l'accumulation de ces touches de couleur.

Cuisine terracotta pour donner une touche de couleur chaude. Crédit : Istock

- Des murs terracotta dans la salle de bains : pour un effet déco plus enveloppant, pensez à repeindre les murs de votre salle de bains. La teinte terracotta est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse et dynamiser la pièce. Elle se marie parfaitement avec le bois et peut être associée à des meubles et un carrelage imitation parquet.

Salle de bain terracotta. Crédit : Istock

- Un pan de mur terracotta dans le bureau : la peinture permet de délimiter l'espace. Il convient de peindre un pan de mur avec cette teinte pour aménager un coin bureau dans une pièce à vivre. Cela permet également d'égayer votre espace de travail. Pour donner du relief à la pièce et accentuer l'effet de contraste, associez une couleur chaude à une couleur froide.

- Des portes terracotta dans le couloir : peindre les portes avec la couleur terracotta permet de dynamiser l'espace. Pensez également à peindre le plafond qui constitue un atout déco.

Quelles sont les particularités de la couleur terracotta ?

Intérieur moderne et sombre avec commode, chaise et décor en couleurs terre cuite Crédit : Artjafara

La couleur Terracotta gagne du terrain dans les intérieurs (sur les textiles, les murs ainsi que les objets déco). Cette nuance va du rouge orangé au rouge rosé, souvent associée aux maisons des régions méridionales et à la poterie. Cette couleur chaude et élégante évoque les créations artisanales en argile, le soleil, les vacances et la chaleur. En matière de décoration, elle est prisée pour habiller les murs, les textiles ou le mobilier. Adaptée à toutes les pièces de la maison, elle apporte une touche ensoleillée à tous les types de déco.

Cette teinte à mi-chemin entre l’orangé, le rose foncé, lerouille et la terre cuite apporte convivialité et chaleur à une pièce. Vous pouvez l'adopter aussi bien en été qu'en hiver. Ses propriétés dépaysantes font référence aux tommettes anciennes de Provence et aux terres du désert marocain. Elle ne se limite pas uniquement au papier peint ou à la peinture. Elle peut aussi être utilisée pour les objets déco (rideaux, vases, boîtes de rangement…).

La couleur terracotta se révèle efficace pour apporter un petit twist qui permet de donner du caractère à n'importe quel intérieur. Elle constitue une alternative au rose, notamment dans les chambres pour enfants. Pour un parfait équilibre entre élégance et douceur, optez pour une nuance claire. La couleur terracotta sert à mettre en valeur le mobilier en produisant un contraste plus prononcé ou en sublimant une essence de bois clair.

Par ailleurs, cette couleur peut également remplacer le rouge. Associée à un bleu foncé et à un jaune épicé, elle apporte une touche de gaieté dans une chambre à coucher. De plus, elle sert à créer une ambiance propice à la détente. Cette astuce est particulièrement efficace pour l'aménagement d'une chambre d'enfant à la fois paisible et ludique.

À la fois sophistiquée et naturelle, elle met parfaitement en valeur une matière comme le velours. Il est possible de l'associer au laiton et à l'or. La couleur terracotta est idéale pour réchauffer un intérieur au style rétro. Naturelle, elle permet de réchauffer un intérieur à l’esprit rustique. Cependant, veillez à bien doser son effet. Vous pouvez par exemple travailler la couleur à la façon d’un soubassement pour créer un effet aenveloppant très cocooning tout en conservant un espace lumineux.

La couleur terracotta peut être associée aux couleurs froides les plus tendance comme le vert canard et le bleu. Vous pouvez utiliser cette palette de couleurs dans un salon à l’esprit néo art déco. Elle peut également servir à personnaliser un salon de jardin.

Utiliser le terracotta pour mettre en valeur les matières

Décoration intérieure avec des vases sur fond de mur en terre cuite Crédit : JZhuk

La couleur terracotta sert à sublimer les matières naturelles comme le verre et la laine ainsi que les matériaux. En plus de réchauffer les intérieurs, cette teinte ensoleillée leur apporte charme et authenticité.

L'association entre la couleur terracotta et le terrazzo est la plus tendance, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. N'hésitez pas à ajouter une touche de fraîcheur en disposant quelques plantes vertes. Évoquant l'argile, cette nuance est parfaitement adaptée à un environnement gris très minéral.

La couleur terracotta peut également être associée aux matières les plus précieuses comme l'or, le velours ou encore le satin. En outre, elle se marie parfaitement avec le bois. Pour un esprit résolument organique, pensez à l'introduire dans la déco à l'aide d’un textile naturel : parure de lit en lin lavé, tapis en laine…

Cette couleur est parfaitement adaptée à une finition mate. Elle peut être associée à une peinture à la finition satinée à brillante et à d'autres couleurs comme le beige, le nude et le taupe. Il convient de choisir vos finitions avec soin.