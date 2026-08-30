Des parents dépensent 2 000 dollars pour cacher leurs desserts préférés à leurs trois enfants dans un placard secret

Un couple d’Américains dépense 2 000 dollars pour créer un placard à desserts secret dans sa chambre afin de cacher ses gourmandises à ses trois enfants.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Sara Mathis et son mari Taylor

Pas touche aux sucreries !

Pendant plus de dix ans, Sara Mathis, 38 ans, et son mari Taylor plaisantaient en disant qu’ils aimeraient avoir un endroit secret où cacher leurs desserts préférés à l’abri de leurs trois enfants.

Cet été, le couple originaire de Caroline du Nord a décidé de passer à l’action. Et le résultat vaut le détour.

Sara et Taylor MathisCrédit Photo : Sara Mathis

Un placard secret pour déguster des gourmandises

En juin 2026, Sara s’est lancée elle-même dans le projet en transformant une alcôve « peu pratique » de la chambre parentale en un placard à confiseries coloré. Cette cachette est dissimulée derrière un miroir pleine longueur.

La mère de famille a documenté toute la transformation sur sa page Instagram. L’espace dispose désormais d’un mini-réfrigérateur, d’un congélateur, de meubles roses, d’étagères flottantes et même d’une machine à milk-shake rétro.

« Notre réserve a totalement été la hauteur de notre rêve », a raconté la trentenaire au magazine People.

Passionnée de DIY depuis environ trois ans et demi, Sara a ainsi métamorphosé cette alcôve inutilisée en un espace où son mari et elle peuvent se régaler de leurs gourmandises préférées, hors de portée de leur progéniture.

« Ironiquement, il y avait auparavant un tapis de course. Mais quand nous avons réalisé que cet endroit était parfait pour accueillir un placard à desserts secret, nous avons déplacé le tapis de course dans le couloir et j’ai commencé les travaux », a-t-elle expliqué.

Dans le cadre cette rénovation, le couple a dépensé 2 000 dollars, soit environ 1 730 euros. Au total, le projet a nécessité près d’un mois de travail.

Sara Mathis en train de réaliser les travauxCrédit Photo : Sara Mathis

La suite après cette vidéo

Les enfants découvrent le pot aux roses

Le hic ? Les enfants ont fini par découvrir l’existence de cet espace pas si bien caché, pour le plus grand plaisir de leurs parents.

Sara et Taylor se sont finalement rendu compte qu’ils préféraient partager leurs desserts tous ensemble.

« Au départ, nous voulions que cela reste secret. Mais même si nous en avions assez que nos enfants mangent tous nos desserts, il n’y a finalement personne avec qui nous préférerions les partager », a confié Sara.

Les étagères flottantes remplies de bocaux à bonbonsCrédit Photo : Sara Mathis

La révélation est également devenue une partie du plaisir : la jeune femme peut désormais surprendre ses invités en leur dévoilant ce qui se cache derrière ce miroir en apparence tout à fait ordinaire.

« Ce que je préfère, c’est le montrer aux autres. Ironique, je sais. C’était censé rester secret, mais c’est tellement amusant de faire coulisser le miroir et de leur montrer ce qui se cache juste derrière », a-t-elle ajouté.

Vous l’aurez compris, cette passionnée de bricolage ne regrette rien. À ses yeux, le projet valait largement tous les efforts et toutes les dépenses engagées.

« Je n’arrive pas à imaginer quelque chose de mieux qu’un placard à desserts secret, même s’il n’est désormais plus totalement secret », a-t-elle conclu.

Suivez-nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Château médiéval de Mez-le-Maréchal
Ce passionné d'histoire achète un château médiéval en ruine en moins de... 24 heures !
Louise Southerden Tiny House
À 56 ans, elle emménage dans la première maison qu'elle a possédée de sa vie : 18 m² construits de ses mains pour 49 000 euros
Samantha et Sean Kilgore au moment de l'achat
Ils achètent une maison abandonnée de 160 ans pour 22 000 euros et dépensent une fortune pour la rénover
Macy Miller - Tiny house
Elle perd sa maison de 232 m² et construit seule sa tiny house de 18 m² : 18 mois de travaux, un dos cassé et 11 416 dollars