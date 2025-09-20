La femme avec les plus grosses joues du monde dévoile une photo d'elle avant ses opérations et choque la toile

Anastasiia Pokreshchuk , mannequin ukrainienne connue pour avoir les plus grosses joues du monde, a dévoilé une photo d’elle avant sa transformation physique radicale.

Hors norme. Tel est le mot qui décrit le physique de la mannequin ukrainienne Anastasiia Pokreshchuk.

La plastique de cette influenceuse de 37 ans ne passe pas inaperçue. Et pour cause : celle-ci possède les plus grosses joues du monde. Un record atteint grâce à ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique.

Crédit Photo : Anastasiia Pokreshchuk

La trentenaire a dépensé sans compter pour obtenir des pommettes XXL. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme ne regrette pas son choix.

Dans les colonnes du tabloïd britannique Mirror, la principale concernée se confie sur son look atypique.

« Après avoir fait des injections et vu les changements sur mes joues, je suis tombée amoureuse d’elles. Je comprend qu’elles ont l’air bizarres pour les autres, mais cela ne me dérange pas », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : Anastasiia Pokreshchuk

Selon ses dires, elle a commencé sa transformation vers l’âge de 26 ans. Outre ses joues, celle qui est suivie par 781 000 abonnés sur Instagram a réalisé une liposuccion. Ce n’est pas tout. Elle a aussi refait ses lèvres et s’injecte régulièrement du botox. Enfin, elle porte également des facettes dentaires.

Elle dévoile une photo d’elle avant ses opérations et choque les internautes

Accro au bistouri, Anastasiia Pokreshchuk a publié une photo d’elle avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique.

Crédit Photo : Anastasiia Pokreshchuk

Sur cette image, la créatrice de contenu est âgée de 16 ans. Maquillage minimaliste, sourire radieux, visage naturel…. Comme vous pouvez le voir, la starlette est méconnaissable.

Son apparence « non retouchée » a choqué les internautes, et celle-ci a divisé les internautes.

« Tu étais si belle avant », a commenté un utilisateur.

De son côté, cette personne préfère l’influenceuse avec ses grosses joues.

« C'était quoi ce look ? Je t'aime telle que tu es maintenant », a-t-elle écrit.

Une autre a commenté :

« Il y avait une jeune fille, et elle est devenue une femme confiante, brillante et belle. Bravo ».

Crédit Photo : Anastasiia Pokreshchuk

Le mois dernier, Anastasiia Pokreshchuk a refait des injections pour repulper ses joues. Le résultat lui a valu des moqueries de la part de ses haters, qui n’ont pas hésité à la comparer à la poupée terrifiante de la saga horrifique « Saw ».

Crédit Photo : Lions Gate Films

Face à ces critiques, l’Ukrainienne a posté une photo d’elle sur laquelle elle arbore le maquillage de la marionnette pour répondre à ses détracteurs.

Crédit Photo : Anastasiia Pokreshchuk