La maison culte de la série Stranger Things est à vendre pour un prix attractif !

Par ·

Maison Wheeler de Stranger Things et Mike Wheeler

Stranger Things touche bel et bien à sa fin. Dernière preuve en date, la maison de Mike Wheeler dans la série est mise en vente à un prix défiant toute concurrence.

Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines de patience avant de découvrir la cinquième et dernière saison de Stranger Things, on apprend qu’un décor de la série est en vente. La maison de la famille Wheeler est à vendre pour 350 000 dollars (298 000 euros) du côté d’Atlanta, indique Forbes.

La famille Wheeler dans Stranger ThingsCrédit photo : Netflix

Dans Stranger Things, la maison de Mike sert de repère pour les parties de Donjons & Dragons de la bande. En revanche, la maison située à Piney Wood Lane ne sert qu’aux plans extérieurs, l’intérieur étant tourné dans un autre décor.

Vue extérieur de la maison Wheeler dans Stranger ThingsCrédit photo : Jordan Nelson/ Sotheby's International Realty

Dès lors, l’intérieur de la maison offre « une incroyable opportunité de restauration », décrit l’annonce de Sotheby's International Realty. Le salon, notamment, offre des boiseries typiques « des années 80 ». Parfait pour se plonger dans l’ambiance de Stranger Things.

Une maison des 60’s avec de nombreux équipements

Salon de la maison Wheeler dans Stranger ThingsMaison de la famille Wheeler dans Stranger Things. Crédit photo : Jordan Nelson/Sotheby's International Realty

La maison des Wheeler offre une grande surface de 229 mètres carrés répartie sur deux étages. Les futurs acheteurs seront libres de conserver le papier peint floral et la cheminée en briques du salon.

Construite en 1963, la mise en vente de la demeure intervient un an après la fin du tournage de l’ultime saison de Stranger Things. De quoi ajouter du cachet à ce bien dont la valeur pourrait être également sentimentale pour les fans de la série à succès.

Salon de la maison à vendre de Stranger ThingsCrédit photo : Jordan Nelson/Sotheby's International Realty

Outre le style des années 1980, la maison dispose de nombreux équipements comme un abri pour voiture couvert avec parking et une terrasse arrière avec des baies vitrées coulissantes, renseigne encore le site Secret Atlanta.

Cuisine de la maison à vendre dans Stranger ThingsCrédit photo : Jordan Nelson/Sotheby's International Realty

Les acheteurs et fans de Stranger Things vont-ils se ruer sur l’offre ? Quoi qu’il en soit, pour ceux qui préfèrent admirer la maison des Wheeler sur écran, il faudra patienter jusqu’au 27 novembre, date de sortie des premiers épisodes de la saison 5.

