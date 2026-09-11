Sa mère de 78 ans vient de perdre son mari : plutôt qu'une maison de retraite, sa fille lui fait construire un studio pour 475 000 dollars dans son jardin en Californie

Veuve à 78 ans, elle refusait la maison de retraite. Sa fille lui fait construire un studio à 475 000 dollars dans son jardin en Californie.

En 2024, le mari de la mère de Shalini Karnani Bonjour meurt. À 78 ans, cette dernière doit quitter la maison du Michigan où elle a vécu pendant des décennies. Pour sa fille, agente immobilière installée dans la vallée de Coachella, en Californie, une question se pose alors : maison de retraite, ou solution sur mesure ? Elle choisit la seconde option, quitte à y consacrer 475 000 dollars, environ 409 000 euros.

Un studio indépendant construit au fond du jardin

Plutôt que de placer sa mère dans un établissement spécialisé, Shalini Karnani Bonjour et son mari achètent une maison à rénover dans la vallée de Coachella, avec suffisamment de terrain pour y construire un studio indépendant entièrement équipé. Aux États-Unis, ce type de structure porte un nom : une ADU (accessory dwelling unit), parfois surnommée « granny pod » quand elle est pensée pour un parent âgé. Le projet, raconté par Bonjour dans un témoignage recueilli par Business Insider et repris par le site financier Moneywise, prend rapidement de l'ampleur.

Le budget initial ne portait que sur le bâti : environ 398 000 dollars, soit près de 343 000 euros. Une fois ajoutés le lave-linge, le sèche-linge, les appareils électroménagers, les éviers et les finitions, la facture grimpe à environ 475 000 dollars. Fin mai 2026, date de la publication du témoignage, le chantier n'était toujours pas terminé.

« Ma mère a travaillé très dur toute sa vie, et je veux qu'elle profite du temps qu'il lui reste. Lui trouver le bon logement était très important pour nous. » (Propos de Shalini Karnani Bonjour rapportés par Business Insider, traduits de l'anglais.)

Une double rupture pour la mère de famille

Le choix ne s'est pas fait uniquement pour des raisons pratiques. Selon Shalini Karnani Bonjour, sa mère traversait déjà un bouleversement émotionnel majeur après la mort de son mari et le départ de la maison où elle avait vécu pendant des décennies dans le Michigan, à des milliers de kilomètres de la Californie. Pour sa fille, lui imposer en plus un changement complet de mode de vie en l'installant dans un établissement médicalisé revenait à cumuler les ruptures.

Le vrai prix de la maison de retraite aux États-Unis

Le choix de la famille Bonjour reste rare par son ampleur, mais il s'inscrit dans une réalité largement partagée aux États-Unis : le coût du grand âge explose. Selon les données de l'organisme CareScout, citées par Moneywise, le prix médian d'une chambre en maison de retraite s'élève à 355 dollars par jour, environ 305 euros, et l'aide à domicile non médicalisée revient en moyenne à 35 dollars de l'heure, autour de 30 euros. Le réseau Assisted Living Locators, de son côté, situe le coût mensuel d'un hébergement en résidence senior entre 1 500 et 7 000 dollars selon les régions, soit environ 1 290 à 6 000 euros. Ces tarifs ne couvrent généralement que le loyer, la restauration et les soins de base : les frais médicaux et les médicaments restent souvent à la charge des familles.

Un sondage de l'AARP, l'association américaine des retraités, cité dans le même article, indique que trois quarts des Américains de 50 ans et plus souhaitent vieillir chez eux plutôt qu'en établissement. Une aspiration qui pousse de plus en plus de familles à envisager des alternatives comme les ADU, les aménagements d'accessibilité ou la cohabitation intergénérationnelle, avec des budgets nettement inférieurs à celui des Bonjour dans la grande majorité des cas.

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La « génération sandwich », prise entre deux générations

L'histoire de Shalini Karnani Bonjour illustre aussi une tension que connaissent de nombreux quadragénaires et quinquagénaires américains : assumer à la fois leurs enfants et leurs parents vieillissants. Un rapport 2026 de WifiTalents, cité par Moneywise, chiffre à 22,3 heures par semaine le temps moyen consacré par les membres de cette « génération sandwich » aux soins de leurs parents âgés, en plus de leurs propres responsabilités familiales et professionnelles. Toujours selon cette étude, 40 % des aidants familiaux se disent en permanence débordés, et près d'un tiers déclarent un niveau de stress élevé.

« Quel autre choix avons-nous ? Qui d'autre s'occupera de ma mère ? » (Propos de Shalini Karnani Bonjour rapportés par Business Insider, traduits de l'anglais.)

Sollicitée par Moneywise pour un commentaire supplémentaire, Shalini Karnani Bonjour n'avait pas répondu au moment de la publication de l'article, fin mai 2026.

Un cas extrême, mais une tendance qui prend de l'ampleur

Le montant dépensé par la famille Bonjour reste très supérieur à celui de la plupart des studios de jardin construits aux États-Unis pour accueillir un parent âgé. À titre de comparaison, une autre Américaine avait emménagé dans un studio de 37 m² au fond du jardin de sa fille pour moins de 172 000 euros, tandis qu'un couple avait construit une petite maison pour héberger une mère malade pour un peu moins de 27 000 euros. Le principe reste le même dans les trois cas : garder un parent près de soi plutôt que de le confier à un établissement, quitte à en assumer le coût, qu'il se chiffre en dizaines ou en centaines de milliers de dollars.