Elle transforme une cuisine moche des années 1990 avec goût, le résultat est incroyable

Une designeuse d’intérieur a rénové une cuisine des années 1990 en conservant l’agencement de la pièce. Elle a ensuite ajouté quelques coups de peinture et modifié les meubles.

Une pièce centrale à ne pas négliger

La cuisine d’un intérieur est une pièce centrale. Celle où l’on doit se sentir à l’aise pour se préparer de bons petits plats. Mais parfois, l’agencement d’une cuisine n’est pas optimal. Difficile alors de trouver sa place. Le mieux semble alors de l’aménager. Cependant, un coup de peinture n’est parfois pas assez.

La designer d’intérieur américaine, Crystal Blackshaw, s’est lancée le défi de rénover une cuisine des années 1990. « L’objectif était de créer un style grandmillennial [la génération Y née entre 1981 et 1996, ndlr] avec une profusion de motifs, de couleurs et, surtout, de fonctionnalité ».

Crédit photo : Crystal Blackshaw

Dans la cuisine de son client, Crystal Blackshaw a fait de grosses rénovations en profondeur, la maison datant du début des années 1900. Pour faire des économies, la designeuse a préféré garder l’agencement initial et s’offrir de nouveaux meubles sur mesure.

Aménager une cuisine qui mêle vintage et modernité

Crédit photo : Crystal Blackshaw

Outre cette touche de modernité, Crystal Blackshaw a également opté pour des tissus raffinés, des tons crème et violet ainsi qu’une crédence couleur lavande, explique le site spécialisé Apartment Therapy :

« Notre objectif était d'optimiser l'espace disponible tout en créant des solutions de rangement plus pratiques et une pièce plus lumineuse et agréable », complète la designeuse.

Crédit photo : Crystal Blackshaw

Ces petits détails ajoutent à l’espace sa touche de fantaisie et de charme. Pour amener plus de luminosité, Crystal Blackshaw a fait installer un vitrail couleur lavande sur une fenêtre.

« Ce vitrail, associé à des étagères vitrées ouvertes, a considérablement éclairé le mur autour de l'évier », se réjouit-elle.

Crédit photo : Crystal Blackshaw

Désormais, la pièce offre plus de luminosité et un espace plus ouvert grâce à des emplacements plus stratégiques des meubles. Tous les recoins sont meublés, laissant ainsi un îlot central pour ouvrir la pièce. Mission réussie pour Crystal Blackshaw qui est parvenue à rénover une cuisine ancienne en mêlant vintage et modernité sans perdre en luminosité et en espace.