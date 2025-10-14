Cette actrice « canon des années 90 » est de retour et choque les fans avec son physique incroyable

Elle est devenue une star grâce à un rôle dans American Pie. Vingt-cinq ans plus tard, cette actrice qui a tout plaqué subjugue les internautes car elle n’a pas changé d’un cil.

Les spectateurs l’ont découverte il y a 26 ans dans la comédie American Pie. À cette époque, la jeune femme était promise à une belle carrière au cinéma. Une scène de nue dans la célèbre comédie l’avait d’ailleurs rapidement classée comme « bombe des années 90 ». Pourtant, la jeune femme a décidé de tout abandonné après quelques rôles à Hollywood.

Vous vous souvenez peut-être d’elle puisqu'elle interprète Nadia, une étudiante tchèque dans American Pie. Si aujourd’hui encore l'actrice est connue pour ce rôle, c’est bien loin des plateaux de tournage qu’elle a refait sa vie. Comme nous le racontions dans un précédent article, Shannon Elizabeth expliquait, lors d’une convention, avoir tout quitté pour ouvrir un sanctuaire pour animaux sauvages en Afrique du Sud.

Ces derniers jours, Shannon Elizabeth a fait de nouveau parler d’elle, mais pas pour son activité philanthropique.

Les fans de American Pie toujours sous le charme de Shannon Elizabeth

Alors qu’elle est absente des écrans de séries et cinéma depuis belle lurette, Shannon Elizabeth est pour le moins active sur les réseaux sociaux. Il y a deux jours, l’actrice reconvertie annonçait sa venue au Comic-Con d'Edinburgh dans une vidéo publiée sur Instagram. « J'ai hâte de vous y voir », lançait-elle.

Impatiente de retrouver ses fans, Shannon Elizabeth leur donnait rendez-vous le week-end du 11 et 12 octobre. Casquette sur la tête et souriante, l’actrice de 52 ans apparaissait éclatante. Un détail physique qui n’a pas échappé à ses 479 000 abonnés.

« Elle était magnifique à l'époque et elle est magnifique maintenant » ; « 52 ans ?! Elle est toujours aussi magnifique ! » ; « Toujours aussi belle, je l'adore » ; « Elle est splendide » ; « Elle était drôle dans American Pie. Elle est fabuleuse » ; « Elle a l'air heureuse et épanouie » ; « Difficile de rêver mieux à 50 ans ! », ont écrit les internautes.

Shannon Elizabeth semble avoir apprécié son passage au Comic-Con, comme elle l’a fait savoir à ses fans : « Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui et qui ont rendu cet événement inoubliable. » Il y a fort à parier qu’elle va rapidement retourner auprès de ses animaux.