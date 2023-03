Cette superbe maison au style victorien de 1500 mètres carrés est disponible à la vente

Aux États-Unis, un manoir victorien datant des années 1880 est en vente pour la somme de 749 900 dollars. La maison abrite des chambres d’hôtes depuis une trentaine d’années.

Helen et Mark Lally sont les heureux propriétaires de la «Heather House», un énorme manoir victorien situé dans le Michigan (États-Unis). Il y a peu, le couple a décidé de vendre son bien, qui abrite des chambres d’hôtes, pour la somme de 749 000 dollars.

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Les deux époux - qui ont repris l’affaire en 2014 - sont impatients de prendre leur retraite. Comme le précise l’annonce, la demeure a été construite en 1885. Cette dernière a été transformée en «Bed and Breakfast» dans les années 90.

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Un manoir qui a du chien

Le bâtiment de trois étages comprend sept chambres, sept salles de bains, ainsi que six suites, précise l’annonce immobilière. Les prix de la nuitée varient entre 155 et 205 dollars, selon le type de chambre.

La décoration intérieure date des années 90 et les meubles proviennent des magasins d’antiquités de la région. La propriété de 1500 mètres carrés est entourée de verdure et offre une magnifique vue sur une rivière.

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Concernant les activités, les clients peuvent faire du bateau ou pratiquer des activités nautiques en été. La clientèle se compose principalement de retraités et des personnes qui rendent visite à leurs proches.

À noter que l’aéroport le plus proche se trouve à une heure de route de la Heather House. Le futur acheteur aura la lourde tâche de succéder à Helen et Mark Lally : «L’acheteur idéal doit aimer les gens et aimer la maison comme nous l’aimons», a indiqué Helen au magazine Insider.

Les futurs retraités cherchent également une personne qui aurait les épaules pour développer le B&B.

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit

Crédit Photo : Todd Sedlak/Stylish Detroit