15 plantes aromatiques à planter dans son jardin

Vous souhaitez avoir votre propre stock d’aromates sous le coude ? Voici les 15 meilleures herbes aromatiques à planter dans votre jardin !

Aménagez votre petit potager rempli de plantes aromatiques

Herbes aromatiques prêtes à planter Credit : fermate

À voir aussi

Amis de la nature, bonjour ! Si vous avez cliqué sur le lien, c’est que vous vous êtes enfin décidé à aménager votre propre petit potager dans votre jardin. Un jardin potager sans herbes aromatiques, c’est comme une voiture sans roues.

Il faut savoir qu’aménager un potager n’a rien de difficile. Allez sur Amazon et commandez divers pots de toutes tailles, ainsi que de petites délimitations pour que vous puissiez vous retrouver dans votre petite culture. Après, le tout est de savoir quels légumes et quelles plantes aromatiques il est préférable de planter. Nous vous dirons plus bas les meilleurs aromates qui serviront autant votre palais que votre odorat, mais avant cela, attardons-nous un peu sur les différentes qualités desdites plantes.

Comme son nom l’indique, une plante aromatique émet certains arômes spécifiques. Ces herbes sont énormément utilisées en cuisine. Elles apportent un parfum et un goût particuliers à vos plats. D’autant plus qu’une petite touche herbacée ne fait jamais de mal à la bonne cuisine.

Il faut également savoir que les plantes aromatiques sont utilisées depuis la nuit des temps, non seulement en cuisine, mais également en médecine. Parmi les fervents adeptes des herbes aromatiques, il y a les Chinois. Véritables précurseurs dans tous les domaines, ils figurent parmi les premiers à se rendre compte du pouvoir des plantes. Il est important de mentionner que ces herbes renferment plusieurs principes actifs. Il s’agit de substances aux multiples vertus. En d’autres termes, les herbes aromatiques sont également excellentes pour la santé.

Cultiver une plante aromatique n’est pas vraiment compliqué. En quelques clics (et encore grâce à Amazon), vous recevrez par livraison le kit complet du parfait petit botaniste. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à vous rendre chez un fleuriste ou un magasin spécialisé dans le jardinage pour acheter des graines, et vous êtes prêts à cultiver ! Il faut savoir que l’entretien d’un jardin potager prend du temps. Pensez donc à y consacrer au moins un après-midi par semaine, pour que vos plantes ne finissent pas par faner.

Enfin, sachez qu’il est plus pratique d’avoir sa propre réserve de plantes aromatiques. Déjà, cela revient moins cher, mais là, vous pouvez être sûr que tout est bio. Par ailleurs, c’est l’assurance qu’aucune plante n’est originaire d’une contrée lointaine, ce qui contribue fortement à la pollution atmosphérique du fait du transport.

Vous l’aurez compris, cultiver soi-même ses plantes, c’est faire du bien à son palais, à son nez, à sa santé et à l’environnement ! Alors, prêt à vous lancer ?

15 plantes aromatiques à absolument planter dans votre jardin

Liverses herbes aromatiques fraîches en pot Credit : fermate

Il existe un grand nombre de plantes aromatiques, si bien que faire le tri peut être assez compliqué. Pas de panique, voici 15 des plantes aromatiques les plus utilisées en cuisine et en phytothérapie. Les cultiver ne requiert pas un bac+5 en jardinage. De plus, ce sont les herbes parfaites pour agrémenter vos plats et/ou vos tisanes.

Le basilic

Planter du basilic dans son jardin. Crédit : Istock

Le basilic est une plante aromatique que nous connaissons tous. Ses feuilles se retrouvent généralement sur les pizzas. Le basilic a ce petit goût herbacé très caractéristique. Il s’accorde très bien avec les salades et les plats plus ou moins gras. Le basilic est également idéal avec certains fruits et baies. Nous notons l’emblématique association fraise-basilic.

Les feuilles de basilic sont d’une grande efficacité contre les ballonnements et les maux de ventre. Cette plante aromatique est également un puissant antioxydant et antidouleur. Frais ou séché, le basilic est un must-have pour une petite culture dans un potager.

La menthe

Planter de la menthe. Crédit : Istock

La menthe doit être l’herbe aromatique dont le goût est le plus connu dans le monde entier. Elle apporte cette fraîcheur qui permet de relever les plats tant salés que sucrés. La menthe est également parfaite pour les tisanes et les infusions. Si vous n’avez pas encore essayé la sauce à la menthe, c’est le moment de vous y mettre !

Les feuilles de menthe peuvent être utilisées en usage externe, en cataplasme par exemple. Elles permettent de soulager les douleurs articulaires, inflammatoires et les piqûres d'insectes.

La lavande

Planter de la lavande dans son jardin d'été. Crédit : Istock

La lavande est une plante dont la fleur possède une couleur violacée reconnaissable entre mille. Son statut de plante aromatique n’est pas volé, puisqu’elle est énormément utilisée en cosmétique et en parfumerie. La lavande est une plante originaire des montagnes du bassin méditerranéen. Toutefois, il est possible de la cultiver dans le monde entier.

En plus d’apporter un parfum exceptionnel, la lavande possède des propriétés antispasmodiques, anti-anxiolytiques, calmantesetsomnifères.

Le thym

Le thym, une herbe aromtique facile à planter. Crédit : Istock

Le thym est une herbe énormément utilisée en cuisine. Il se retrouve facilement dans les platsoriginaires de plusieurs pays du monde entier. Barbecue, mijoté, pot-au-feu ou simple marinade, le thym trouve facilement sa place dans la cuisine. Cette herbe aux feuilles minuscules doit faire partie de votre potager personnel.

Ses feuilles et ses tiges sont appréciées pour leur vertu antiseptiqueetanti-infectieuse.

Le persil

Feuilles de persil. Crédit : Istock

Le persil fait partie des plantes aromatiques les plus consommées au monde. Les deux variétés de persil les plus connues sont le persil plat et le persil frisé. Ils diffèrent par la forme de leurs feuilles.

Le persil apporte énormément de fraîcheur à vos plats. En plus de son goût très distinctif, punchy et herbacé, il est dopé aux nutriments. Le persil est donc une plante à ne surtout pas bouder !

Vous pouvez utiliser les feuilles de persil fraîches, comme il vous est possible de les faire sécher. Il est également possible de décoller les feuilles de persil des tiges, de les mettre dans des cubes à glaçons, de remplir ces derniers d’eau et de les faire congeler. Elles garderont ainsi leur couleur, leurs propriétés et pourront être utilisées à tout moment en cuisine pour agrémenter vos petits plats.

La ciboulette

Faire pousser de la ciboulette dans son jardin. Crédit : Istock

La ciboulette est une plante aromatique originaire d’Orient. C’est pour cela qu’elle est très présente dans la cuisine asiatique et la cuisine indienne. Elle est facilement reconnaissable à ses longues feuilles tubulaires. La ciboulette est une herbe aussi bonne crue que cuite. Son plus grand avantage est qu’elle peut rester fraîche tout le long de l’année. Elle est également facile à cultiver, que ce soit dans votre jardin potager ou dans un pot en intérieur.

Dans le cas où votre alimentation est déséquilibrée, la ciboulette peut vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin. Elle constitue une excellente source de vitamines C, B2 et K, calcium, sodium, phosphore et fer.

Le romarin

Planter du romarin, une plante aromatique. Crédit : Istock

Le romarin est une plante aromatique qui se distingue fortement par son odeur fraîche très herbacée. Originaire du bassin méditerranéen, il trouve sa place tout aussi bien en cuisine que dans les tisanes et les infusions. Ses longues petites feuilles sont agglomérées tout le long de ses tiges. Il faut savoir que le romarin grandit sous forme d’arbuste. Il vous est donc possible d’avoir, en seulement quelques mois.

Le romarin est l’herbe idéale pour combattre les troubles digestifs, puisqu’il permet de stimuler l’estomac ainsi que les sécrétions gastriques.

Sur un steak, un poisson ou dans une salade, il est inutile de se priver de cette plante aromatique !

Le laurier

Feuilles de laurier. Crédit : Istock

Toujours dans la catégorie des plantes aromatiques originaires du bassin méditerranéen, nous avons la feuille de laurier. En cuisine, elle est généralement associée au thym et au romarin pour former un bouquet garni apportant goût et parfum à tous vos plats mijotés. Le laurier se retrouve souvent dans la cuisine méditerranéenne (Grèce, Italie, Afrique du Nord…).

Sa feuille est une source d'antioxydants. Très peu calorique, cette plante permet également de remplacer le sel dans les régimes hyposodés. Le laurier possède également des propriétés antiseptiques et antibactériennes.

La citronnelle

Planter de la citronnelle dans son jardin. Crédit : Istock

La citronnelle est une plante aromatique au parfum très particulier. Elle est originaire d’Asie de l’Est, mais il est également possible de la trouver dans la cuisine des îles comme La Réunion ou Madagascar. La citronnelle est une plante fraîche apportant un goût citronné unique à vos plats.

Ses tiges peuvent être découpées en morceaux et infusées dans de l’eau. Dans ce cas, cette plante herbacée tropicale permet de combattre efficacement les troubles du sommeil.

La citronnelle possède également des propriétés diurétiques, anti-inflammatoires et antidouleur.

L’agastache

L’agastache, une plante appelé aussi "Korean Mint". Crédit : Istock

L’agastache est une plante vivace herbacée à fleurs, tout comme la lavande. Elle se distingue par son odeur particulièrement anisée et ses fleurs pouvant être violettes ou bleues. Lorsque les abeilles pollinisent ses fleurs, le miel qui en résulte possède un subtil goût anisé.

Cette plante aromatique à fleurs est originaire d’Amérique du Sud et a longtemps été utilisée par les autochtones pour traiter les refroidissements et la toux, faire baisser la fièvreetfaciliter la digestion. Si vous êtes victime d’une piqûre d’insecte, froissez des feuilles d’agastache et appliquez-les sur la zone concernée.

La livèche

Livèche une herbe aromtique épicée. Crédit : Istock

La livèche est une plante aromatique surtout connue pour produire de l’huile essentielle. Il est souvent oublié que ses feuilles peuvent être utilisées en cuisine. Elles sont excellentes pour condimenter vos plats.

La livèche est une plante faisant partie de la même famille que le céleri. Cela se voit par rapport à la forme de ses feuilles et de ses tiges. Les feuilles de livèche fraîches apportent également un agréable goût herbacé à vos plats.

L’absinthe

De l'absinthe à planter dans son jardin. Crédit : Istock

Dans la liste des plantes aromatiques utilisées dans la fabrication de produits dérivés, il y a l’absinthe. Il s’agit d’une plante dont les vertus thérapeutiques sont reconnues depuis des centaines d’années. Les feuilles de l’absinthe sont recueillies, séchées et distillées pour produire la fameuse liqueur que nous connaissons tous. La légère amertume qui s’en dégage stimule la sécrétion de bile. Ces feuilles ont également des propriétés stimulantes, vermifuges et antiseptiques.

La sauge

La sauge, une plante médicinale à planter dans son jardin. Crédit : Istock

La sauge est une plante vivace aromatique qui se reconnaît facilement à ses feuilles oblongues et ses fleurs bleues, roses et lilas. Les fleurs de sauge se situent généralement à la base des feuilles, suspendues aux tiges.

Cette plante suscite un certain intérêt dans le monde mystique. La combustion des feuilles de sauge apporte une odeur particulière et permet de calmer instantanément les nerfs. Sa culture ne requiert pas de connaissances particulières. Elle peut facilement se cultiver dans un jardin potager ou dans un pot en intérieur.

L’estragon

Des feuilles de l'estragon. Crédit : Istock

L’estragon est une herbe aromatique très fréquemment utilisée dans la cuisine française. Il est possible d’intégrer ses feuilles fraîches ou séchées dans vos plats. L’estragon est la plante idéale pour stimuler votre appétit de façon naturelle. Ses feuilles sont également très efficaces en cas de ballonnement, d’aérophagie et de douleurs stomacales.

La camomille

De la camomille à planter dans son jardin. Crédit : Istock

Nous clôturons cette liste des plantes et herbes aromatiques à cultiver dans son jardin avec la camomille. Elle est caractérisée par des fleursàcentre jaune et aux pétales blancs, ressemblant à des marguerites. Une fois les fleurs séchées, elles peuvent être utilisées en tisane. Une infusion aux fleurs de camomille permet, entre autres, d’améliorer la qualité du sommeil, de combattre les infectionsbuccales et de soulager les maux de dents.