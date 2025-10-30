Sublimez vos pièces avec créativité grâce à ces éclairages design personnalisables

Avec le passage à l’heure d’hiver, il va faire nuit de plus en plus tôt ! Ça tombe bien car on vous propose de découvrir la nouvelle gamme d’éclairages Linion de la marque Paulmann, qui sublimera votre intérieur grâce à son design personnalisé.

Avez-vous bien réglé vos horloges ? Dans la nuit du 25 au 26 octobre a lieu le changement d'heure, comme chaque année pour anticiper la saison hivernale. Comme le dit l’expression populaire : nous reculons d’une heure et nous dormons donc “une heure de plus”. Le passage à l'heure d'hiver permet d'adapter l'emploi du temps aux jours plus courts de l'automne et de l'hiver. En ramenant une partie de l'activité en phase avec la lumière naturelle, il répond à une logique de saisonnalité.

En réalité, l’heure d’hiver est considérée comme l’heure « normale », l’heure d’été venant la décaler pendant les mois les plus ensoleillés. Le changement d’heure a été instauré en France en 1976, principalement pour faire des économies d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage artificiel.

Crédit photo : Paulmann

Seulement voilà, en cette heure d’hiver, la nuit tombe plus tôt et notre besoin en éclairage reste primordial. Mais comme il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, on vous présente aujourd’hui la nouvelle gamme d’éclairages Linion de la marque Paulmann.

La société Paulmann Licht GmbH est née en 1978, et est un fabricant de premier plan sur le marché des luminaires. Fidèle à sa devise « Réalisez vos idées d'éclairage », l'entreprise allemande propose à ses clients plus de 2 500 produits et systèmes pour un éclairage personnalisé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. L'entreprise familiale accorde d’ailleurs une grande importance à l'engagement social et à la durabilité.

Crédit photo : Paulmann

Un éclairage personnalisé dans toutes vos pièces

Cette année, Paulmann propose un nouveau système d'éclairage Linion et des nouvelles bandes MaxLED qui permettent de modeler la lumière de manière individuelle, comme éclairage d'ambiance ou de travail à faible consommation d'énergie, contrôlable sans fil à l'aide d'un capteur.

Crédit photo : Paulmann

Avec ses formes lumineuses flexibles pour un éclairage individuel des pièces, vous pouvez façonner la lumière comme vous l'entendez pour qu'elle s'intègre au mieux dans chaque espace. Grâce au système de canaux d'éclairage Linion 24 V de haute qualité, les lignes droites, les courbes et les angles peuvent être combinés à volonté pour créer des solutions d'éclairage personnalisées. Le système est modulable jusqu'à une longueur totale de 8 mètres et peut être installé simplement et facilement au plafond grâce à la fonction pratique « Plug and Play ». Si souhaité, le système de canaux lumineux peut également être installé en tant que suspension. L'alimentation Zigbee optionnelle permet de contrôler et de varier l'intensité lumineuse de l'éclairage Linion de manière intelligente.

Crédit photo : Paulmann

Des éclairages à très basse consommation

Les nouvelles bandes LED MaxLED 500 et 1000, très efficaces, consomment 40% d'énergie en moins tout en conservant le même rendement lumineux, ce qui en fait l'une des bandes les plus efficaces du marché. Les bandes sont disponibles en blanc chaud et en blanc neutre, ce qui les rend idéales pour l'éclairage d'ambiance et l'éclairage d'appoint dans votre maison.

Crédit photo : Paulmann

Paulmann complète également la gamme MaxLED Full-Line COB avec les nouveaux kits de base RGBW et les extensions. La technologie COB crée un modèle de lumière linéaire sans zones d'ombre, ce qui garantit une ligne lumineuse homogène. Avec les nouvelles versions RGBW, les bandes fonctionnent sur deux niveaux de puissance. Elles peuvent faire office de rétroéclairage décoratif (500), mais aussi d’éclairage de travail uniforme et d’éclairage de la pièce (1000) à travers tout le spectre des couleurs. De plus, les bandes sont graduables et peuvent être contrôlées à l'aide d'une télécommande fournie.

Crédit photo : Paulmann

Enfin, Paulmann a également lancé le capteur MaxLED Wireless pour la commande sans fil de bandes LED. Le capteur est disponible en deux versions : avec interrupteur tactile marche/arrêt et fonction de gradation ou, en plus, avec détecteur de mouvement Night PIR. Chaque contrôleur peut être relié à 10 capteurs, pouvant être fixés au mur ou placés n'importe où grâce au support flexible.

Avec les innovations Paulmann, votre créativité n'a plus de limites et les pièces sont idéalement éclairées. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de la marque Paulmann, où les produits sont disponibles à la vente.