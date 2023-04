Nouvelle-Zélande : l'intérieur de cette minuscule maison est à couper le souffle

Direction la Nouvelle-Zélande, où un homme âgé de 43 ans a dépensé 125 472 euros pour construire une minuscule maison fabriquée à partir de conteneurs de transport de marchandises.

Crédit Photo : Fabian Low

À voir aussi

Il y a 20 ans, Fabian Low, un professionnel de la santé mentale âgé de 43 ans, a quitté Singapour pour s’installer en Nouvelle-Zélande.

En 2020, le quadragénaire s’est lancé un défi de taille : construire une tiny house fabriquée à partir de conteneurs d’expédition, dans la vallée d’Auckland. Aujourd’hui, le Néo-Zélandais s’épanouit dans son nouveau cocon, loin du stress et des tracas du quotidien.

Crédit Photo : Fabian Low

Comme le précise Insider, Fabian Low a obtenu une licence en architecture du paysage à l’Université de Lincoln en 2004, ainsi qu’un master en design urbain à la faculté de d’Auckland en 2010.

Celui qui s’est ensuite dirigé vers un tout autre domaine rêvait de concevoir une petite maison après avoir regardé plusieurs vidéos de la chaîne YouTube «Living Big In A Tiny House».

Une petite maison de rêve

Selon le magazine spécialisé, Fabian Low a commencé son projet en juillet 2020. À l’époque, ce dernier avait fait appel à un auto-entrepreneur pour construire une partie de la maison après avoir trouvé un terrain à louer.

«J'ai demandé à l’entreprise si elle pouvait construire une coque résistante aux intempéries, puis j'ai fait le reste», a indiqué le praticien, ajoutant qu'il avait lui-même conçu l'architecture et l'intérieur de la maison.

Crédit Photo : Fabian Low

Au total, il a dépensé plus de 125 472 euros pour le gros œuvre et la construction de la terrasse extérieure. La tiny house est entourée de paysages naturels luxuriants, et le patio offre une magnifique vue sur les vastes prairies.

Certaines parties de la maison sont équipées de baies vitrées, qui permettent à la lumière naturelle d’illuminer les lieux. De son côté, la terrasse est équipée d’une cuisine extérieure, où Fabian cuisine des plats asiatiques.

Le mini-loft abrite un salon douillet avec une cheminée moderne, une deuxième cuisine, une chambre avec lit deux places, ainsi qu’une salle d’eau. Le propriétaire des lieux a installé un petit coin jardinage au-dessus de la cuisine.

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Mais ce n’est pas tout ! Il a également installé une fosse septique pour les eaux usées. La maison est équipée d’une pompe à chaleur et d’un système de climatisation.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les photos de la tiny house :

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low

Crédit Photo : Fabian Low