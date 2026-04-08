Il transforme sa maison austère pour moins de 200 euros, le résultat est magnifique !

Le propriétaire de cette maison tristounette lui a redonné du charme en la rénovant pour une somme dérisoire. Il suffit de trois fois rien pour transformer un espace.

Une maison à l’aspect « vieillot » à transformer d’urgence

Quand il a acheté sa première maison en 1977 aux États-Unis, Hussain Aslam n’était pas satisfait de la façade et de l’image qu’elle renvoyait. Selon lui, sa maison n’avait « aucun charme extérieur. » À tel point que lorsqu’il rentrait chez lui, Hussain se sentait triste :

« L'herbe n'était pas verte et le terrain était désert, à l'exception de quelques buissons et quatre buis. Le reste était envahi par les mauvaises herbes. Les briques apparentes donnaient aussi à la maison un aspect vieillot et terne qui nous faisait nous sentir vieux, nous qui y habitions », raconte-il au site Apartment Therapy.

Lassé de cette apparence semblable à celle d’un « vieux bâtiment austère et abandonné », Hussain s’est lancé dans une rénovation peu coûteuse.

Ajouter de la couleur et de la verdure à la façade

Crédit photo : Hussain Aslam

Hussain et sa famille savaient pertinemment ce qu’ils voulaient : en faire une maison chaleureuse. « Nous souhaitions aussi la rapprocher de la nature et la rendre colorée et belle. » Durant un an, le propriétaire s’est lancé dans de petits travaux afin de redonner du peps à l’aspect général.

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Comme le détaille le site, Hussain a nivelé le terrain devant la maison, puis redressé le parterre devant les fenêtres. Une fois le terrain opérationnel, Hussain a retiré de vieux arbustes et déplacé l’érable du Japon de façon à ce qu’il soit plus visible.

Le terrain a ensuite eu le droit à un petit rafraîchissement. Du gazon et de nouvelles plantes ont été ajoutés. « Le gazon a mis du temps à germer et nous avons désherbé à la main pendant toute sa croissance », poursuit-il. Pour compléter le tout, Hussain a repeint les briques de sa maison en gris pour leur donner un côté plus moderne.

Crédit photo : Hussain Aslam

Un an après ce relooking à leur image, Hussain et sa famille ont vu le résultat final dont ils sont fiers. Tout comme leurs proches : « Tous ceux qui l'ont vue ont été impressionnés », confie-t-il. Surtout quand on sait que Hussain n’a déboursé que 200 dollars (173 euros) pour tout rénover. Aujourd’hui, la maison de Hussain lui provoque une sensation de bien-être.

« Elle déborde de vie et de couleurs, et nous apprécions tellement la promenade de l'allée jusqu'à la porte d'entrée que nous préférons nous garer dehors plutôt que dans le garage pour traverser les fleurs et les plantes et rejoindre notre porte. Si c'était à refaire, je choisirais des plantes parfumées pour la rendre encore plus agréable ! »

Voilà de quoi inspirer tous ceux qui souhaitent prendre exemple pour ce printemps.