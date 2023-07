Voici les 2 erreurs à ne surtout pas faire quand vous rangez vos verres dans les placards

Ranger les verres propres dans le placard, voici une tâche toute bête que nous réalisons sans réfléchir. Pourtant, il existe une bonne et une mauvaise manière de faire. À votre avis, faut-il placer ces ustensiles à l’endroit ou à l’envers ? En réalité, tout dépend du type de verre…

Crédit photo : iStock



Ne rangez plus les verres à pied à l’envers !

Les verres à pied, généralement destinés au vin, doivent être déposés à l’endroit dans le placard. Bien souvent, nous les disposons dans l’autre sens pour les protéger de la poussière. Alors, quel intérêt peut-il y avoir à poser ces verres sur leur pied ?

Il s’agit également de les protéger, mais de leur poids. En effet, ces ustensiles possèdent des bords fragiles qui ne résistent pas toujours au poids de l’objet. En disposant vos verres à pied à l’envers, vous risquez donc de les casser.

Faites de même avec les flûtes à champagne qui possèdent, elles aussi, des bords délicats. L’autre avantage de cette position, c’est qu’elle permet l’évaporation de l’humidité restante dans les verres à la sortie du lave-vaisselle. Et pour éviter tout risque de casse, n’oubliez pas d’espacer les flûtes de quelques centimètres.

Des astuces toutes simples pour les protéger de la poussière

Mais alors comment protéger les verres à pied de la poussière ? Tout simplement en déposant un torchon sur ces derniers. Si cette solution ne vous inspire pas, vous pouvez acquérir un porte-verres. Cet objet vous permettra de suspendre vos ustensiles à l’envers.

Ainsi, la poussière ne se déposera pas à l’intérieur et leurs bords fragiles ne supporteront pas le poids du verre. Autre avantage de ce dispositif composé de rails : il permet de gagner de la place dans les placards.

Qu’en est-il des verres à eau ?

Contrairement aux verres à pied, les verres à eau peuvent être déposés à l’envers dans les placards. En effet, ces ustensiles sont bien plus solides. Si vous procédiez ainsi, ne changez donc rien, c’est la meilleure manière de protéger ces verres du quotidien de la poussière.

Nos conseils pour bien nettoyer vos verres

S’il est facile de protéger ses verres de la poussière, éviter les traces de calcaire est bien plus compliqué. C’est pourquoi nous vous proposons deux astuces toutes simples.

La première consiste à utiliser du bicarbonate de soude. Diluez cinq cuillères de cette poudre naturelle dans deux litres d’eau et immergez vos verres pendant plusieurs heures. Pensez à bien les rincer lorsque vous les sortirez de ce bain nettoyant.

La seconde astuce utilise du vinaigre blanc. Cette fois, il faudra diluer le produit dans de l’eau chaude et laisser tremper pendant dix à vingt minutes.



À savoir que le fait de nettoyer ses verres à vin au lave-vaisselle est une mauvaise idée. Nous le faisons tous pour gagner du temps et, surtout, pour ne pas s’embêter avec la vaisselle. Mais au fil des lavages, les verres finissent par jaunir. De plus, les dépôts s’accumulent sur les parois. Ainsi, la meilleure façon de procéder consiste à utiliser une éponge douce, du liquide vaisselle et de l’eau tiède.