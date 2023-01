Prudence, une nouvelle arnaque au verre d'eau touche les séniors

Cette semaine, la police nationale du Var a alerté les réseaux sociaux sur l’existence d’une nouvelle arnaque qui vise les personnes âgées.

Attention à qui vous ouvrez la porte, surtout si c’est pour… un verre d’eau. Telle est la nouvelle arnaque qui sévit actuellement dans le sud de la France comme nous l’apprend la police nationale du Var à travers un message d’alerte sur Twitter.

#VolParRuse @VilleDeToulon

Attention deux hommes prétextant avoir besoin d'un verre d'eau se font inviter au domicile de personne âgée pour leur dérober de l'argent...

Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous #ContreLesVols protégez-vous, protégez vos biens! pic.twitter.com/4KwOlqnHLT — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) January 3, 2023

Un message d’alerte destiné surtout aux personnes âgées, bien souvent les plus généreuses pour aider leur prochain, les moins méfiantes et donc les plus vulnérables. Selon la police nationale du Var, cette arnaque prend la forme de deux hommes qui viennent sonner à votre porte pour gentiment vous demander un verre d’eau.

Aucune violence nécessaire, seulement de la politesse et un sourire d’ange. Et lorsque vous allez dans votre cuisine pour chercher ce verre d’eau, les deux malfrats en profitent pour dérober ce qui est à leur portée.

Gare aux inconnus qui tapent à votre porte

Les cambrioleurs rivalisent d’ingéniosité pour que leurs victimes baissent leur garde. Cette technique du verre d’eau n’en est qu’une nouvelle parmi d’autres. Il leur arrive parfois de se déguiser, que ce soit en faux policiers, en faux démarcheurs, en faux plombiers, etc… Bref, tout ce qui vous donnera le sentiment qu’il faut ouvrir sa porte.

Or, il ne faut jamais laisser entrer les inconnus chez soi, quelle que soit la démarche de votre visiteur inattendu. Afin de vous prémunir de ce type de mésaventure, le Ministère de l’Intérieur vous recommande de toujours vérifier le nombre de personnes présentes avant d’ouvrir la porte (par le visiophone ou le judas).

Il vous faut également exiger la présentation d’une carte professionnelle, ne jamais rien signer sans avoir de devis en main, ne pas verser d’argent ni signer de chèque (surtout antidaté). S’il s’agit d’un démarcheur, proposez d’appeler l’organisme professionnel auquel il est rattaché. Et enfin, si la personne se montre trop insistante ou menaçante, composez le 17.

N’hésitez pas à consulter tous ces conseils sur le site gouvernemental du Ministère de l'Intérieur et vous pouvez aussi déposer une pré-plainte en ligne si vous avez été victime d’un cambriolage suite à ce type de démarchage.