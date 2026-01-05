Le ressort d'un savoir-faire unique : les technologies Multi-Actifs et Multi-Air selon Epéda

Focus sur les technologies développées par l'enseigne Epeda, une référence en matière de literie.

En matière de literie, la réputation d’Epéda n’est plus à faire. Depuis plusieurs décennies, la marque se distingue par la qualité de ses matelas et autres articles de literie. Fabriqués en France, ils sont conçus là où la technologie est associée à la main de l’homme pour en préserver le savoir-faire. Parmi les succès de la marque : les technologies Multi-Actifs et Multi-Air.

Epéda, l’héritage d’un savoir-faire français

Le savoir-faire Epéda remonte à près de 100 ans d’expérience avant tout dans le domaine des sièges, puis très vite dans celui de la conception de matelas. Si la marque parvient à se distinguer encore aujourd’hui, c’est qu’elle a su préserver son identité et rester implantée en France coûte que coûte. Malgré la place toute particulière que tient l’artisanat dans l’ADN d’Epéda, cela n’a pas empêché la marque d’innover et de développer de nouvelles technologies dédiées à l’amélioration du confort.

Le Beau Dormir est donc une histoire de transmission, de savoir-faire et aussi d’engagement durable en préservant l’emploi local, mais aussi en choisissant précieusement les matières utilisées.

Comprendre la technologie Multi-Air

Ce qui fait la renommée d’Epéda, c’est notamment sa technologie Multi-Air. Il s’agit d’une technologie de ressorts ensachés qui offre une excellente aération au matelas. Ainsi, le couchage est plus sain. Cela apporte aussi de véritables bienfaits au niveau thermique, notamment l’été pour faire circuler l’air et faire en sorte que l’humidité s’évapore. Le matelas est ainsi plus durable dans le temps.

De manière générale, on sait que les matelas conçus à partir de ressorts ensachés bénéficient d’une plus longue durée de vie, mais aussi d’une meilleure indépendance de couchage. Autrement dit, on se sent moins secoué par la personne qui dort à côté de soi malgré ses mouvements.

La technologie Multi-Actifs : le soutien morphologique intelligent

À sa technologie Multi-Air, Epéda associe également la technologie Multi-Actifs. Ce système permet d’offrir une répartition des ressorts optimale pour créer des zones de confort différenciées. En effet, certaines zones du corps ont besoin de plus de soutien que d’autres pour bénéficier d’un confort équilibré pour l’ensemble du corps. C’est notamment le cas au niveau du bassin par exemple. Une zone renforcée au niveau du bassin offrira un confort d’autant plus présent, mais aussi une plus longue durée de vie au matelas qui ne va pas « se creuser » à cet endroit précis comme ça peut être le cas avec les modèles en mousse.

Avec la technologie Multi-Actifs, le matelas s’adapte donc aux différents points de pression du corps. La sensation d’un soutien progressif et plus équilibré est ainsi ressentie. Au réveil, cela fait toute la différence avec moins de tensions et de douleurs : de quoi démarrer la journée du bon pied !

Pourquoi acheter votre matelas sur Epéda.fr ?

Si vous voulez vous offrir un matelas Epéda, la marque dispose de sa propre boutique en ligne. Sur Epeda.fr, vous trouverez l’ensemble des produits actuellement proposés par la marque et pourrez ainsi facilement comparer les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour trouver le lit idéal. De plus, vous disposez de 101 nuits d’essai pour vous assurer que vous avez fait le bon choix. Sinon, vous pouvez le remplacer gratuitement par un autre modèle.

De plus, les modèles disposent d’une garantie allant de 5 à 7 ans pour vous assurer de la durée de vie optimale de votre matelas. D’ailleurs, les finitions sont réalisées à la main, ce qui augmente d’autant plus la robustesse des matelas Epéda. Vous avez encore du mal à faire votre choix ? Vous pouvez contacter un conseiller gratuitement qui vous guidera dans l’achat de votre nouvelle literie.