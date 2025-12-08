Voici le nombre de pompes que vous devez être capable de faire à votre âge, selon des experts

Le nombre de pompes que vous pouvez effectuer sans interruption en dit long sur vos capacités physiques et votre santé. Selon des experts en fitness, le résultat pourrait même être révélateur de votre âge.

Pour être en forme et en bonne santé, il est fortement recommandé de pratiquer une activité physique régulière. Pour savoir si l’on est en bonne forme physique, des tests médicaux peuvent être réalisés. Et il y en a un que tout le monde peut faire à la maison : les pompes.

Souvent peu appréciées, les pompes sont un excellent exercice capable de « mesurer la force et l'endurance musculaires », selon le nombre que vous pouvez accomplir, explique le site Mayo Clinic. En plus, les pompes font travailler les muscles de la poitrine, des épaules, des triceps et du tronc. Mais quel serait le nombre idéal de pompes à faire selon son âge ?

Un nombre de pompes à réaliser qui diffère selon l’âge

Crédit photo : undrey/ iStock

Le nombre de pompes recommandé pour les femmes

Pour commencer, le site Mayo Clinic conseille aux débutants de faire des pompes en posant les genoux au sol. Pour ceux qui en ont l’habitude, il faut impérativement adopter une bonne position : allongé face contre terre, les orteils repliés et les mains légèrement plus écartées que les épaules. Redressez-vous en gardant le corps parallèle au sol jusqu’à ce que vos bras soient tendus et répétez le mouvement.

Une fois que vous avez adopté le bon mouvement, vous devez être en mesure d’effectuer un certain nombre de pompes sans interruption. Les experts en fitness, Freddie Chatt et Adam Clarke, ont dévoilé dans la revue Women’s Health le nombre de pompes qu’une femme doit pouvoir effectuer à chaque étape de sa vie :

- 15 à 19 ans – 18 à 24 pompes

- 20 à 29 ans – 15 à 20 pompes

- 30 à 39 ans – 13 à 19 pompes

- 40 à 49 ans – 11 à 14 pompes

- 50 à 59 ans – 7 à 10 pompes

- 60 à 69 ans – 5 à 11 pompes

- 70 à 79 ans – 3 à 8 pompes (y compris les pompes à genoux)

- 80 ans et plus – 2 à 5 pompes (y compris les pompes à genoux)

Le nombre de pompes recommandé pour les hommes

Crédit photo : DragonImages/ iStock

Pour les hommes, voici le nombre à effectuer selon l’âge :

- Vers 25 ans - 28 pompes

- Vers 35 ans - 21 pompes

- Vers 45 ans - 16 pompes

- Vers 55 ans - 12 pompes

- Vers 65 ans - 10 pompes

Les experts conseillent d’utiliser ce tableau comme moyen de progression pour ceux qui comment un programme de fitness. « Si votre nombre de pompes est inférieur à l'objectif, considérez cet objectif comme un but à atteindre. Un nombre de pompes supérieur à l'objectif indique une meilleure condition physique », précisent les experts.

Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’une compétition mais d’un moyen pour vous motiver à bouger et rester en forme. Dès lors, ce n’est pas très grave si vous ne parvenez pas dès le départ à réaliser le nombre de pompes affiché dans le tableau. Le plus important est de bouger et de rester motivé. Votre corps et votre esprit vous remercieront.