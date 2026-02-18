À cause d'une erreur de l'infirmière, elle ressort de l'hôpital avec les yeux... vert fluo !

Capture d'écran Instagram

Direction l’Irlande, où une femme a vécu une drôle de péripétie après une consultation à l’hôpital.

Margerita B. Wargola n’est pas près d’oublier sa récente visite à l’hôpital. Et pour cause : cette Irlandaise en est ressortie avec les yeux vert… fluo !

Elle se rend chez l’ophtalmo…

Comme le rapporte 20 Minuten, la femme a raconté sa mésaventure en vidéo sur Instagram, le 23 janvier 2026. Devant la caméra, elle montre ses yeux injectés de vert fluorescent, ce qui lui donne un regard inquiétant.

En légende de la publication, cette dernière détaille ce qui lui est arrivé. Ce jour-là, elle s’est rendue à un rendez-vous chez un ophtalmologue pour contrôler sa vue.

Sur place, la patiente a subi plusieurs tests de routine. Au cours de l’examen, une infirmière lui a administré un collyre dans les yeux. Une pratique courante et sans danger. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la soignante a commis une erreur avant l’application du produit.

Elle a oublié de demander à la principale intéressée si elle portait des lentilles de contact. Verdict : Margerita en portait. La boulette de la praticienne a eu un effet surprenant.

« J'ai cligné des yeux et tout est devenu jaune. Mes lentilles ont été colorées », se souvient l’Irlandaise.

… et finit avec les yeux vert fluo

Face à cette situation, Margerita a tout rincé avec du sérum physiologique. Elle a ensuite enlevé ses lentilles pour faire disparaître la coloration, en vain. La tache est restée.

Fort heureusement, cet incident n’était pas dangereux pour ses yeux. Dans son message, explique qu’elle est atteinte d’une myopie très forte.

Comme elle n’avait pas d'autre paire sous la main, la patiente n’a pas eu d’autre choix que de « remettre les lentilles de contact pour pouvoir voir sur le chemin du retour ».

Capture d'écran Instagram Crédit Photo : Capture d’écran / Margerita B. Wargola

Dans une deuxième vidéo, la principale concernée donne de ses nouvelles et montre la vraie couleur de ses yeux. Dans la foulée, elle exhibe l’étui contenant les lentilles qui semblent tout droit sorties d’un film d’aliens.

« Elles sont toujours colorées, tout comme le liquide. Ça brille vraiment », plaisante-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Peut-être que je les utiliserai un jour pour la Saint-Patrick ».

Capture d'écran Instagram Crédit Photo : Capture d’écran / Margerita B. Wargola

Source : 20 Minuten
