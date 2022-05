Pourquoi la pergola bioclimatique est LE produit qu'il faut pour votre terrasse ?

Les beaux jours pointent le bout de leurs rayons de soleil et vous cherchez un moyen d’en profiter depuis votre terrasse dans les meilleures conditions ? Si vous n’avez pas encore passé le pas et installé une pergola bioclimatique, on vous explique pourquoi c’est la solution qu’il vous faut.

Après des mois de grisaille, le soleil est enfin là, pour notre plus grand bonheur. Alors forcément, tout le monde cherche à en tirer profit au maximum. Et pour ce faire, de nombreuses solutions existent, que ce soit sur le balcon, dans votre jardin, dans votre piscine, ou encore à travers la vitre du salon, un bon livre à la main. Mais saviez-vous qu’il existait un moyen de profiter du soleil sans avoir à en subir tous les inconvénients ? Vous l’avez deviné, la solution est la pergola bioclimatique.

Pergola en extérieur - Crédit : Unsplash / Florian Schmidinger

À quoi sert une pergola bioclimatique ?

Tout d’abord, la pergola bioclimatique est une sorte d'abri, composé de plusieurs poutres horizontales soutenues par des colonnes, la plupart du temps apposé à la façade d’une habitation, mais pouvant aussi en être indépendant, permettant de profiter d’un espace extérieur sans aucun inconvénient.

Dans les faits, la pergola bioclimatique consiste à exploiter les bienfaits apportés par son environnement, par exemple en vous faisant profiter de soleil et de chaleur, tout en vous protégeant de ses potentielles nuisances, comme la pluie ou le froid. Entre-deux entre les stores et la véranda, la pergola bioclimatique est la solution idéale pour transformer votre jardin en pièce de vie agréable en toute saison. Et pour contenter tout le monde, il existe une large gamme de pergolas bioclimatiques.

Comment fonctionne une pergola bioclimatique ?

Tout d'abord, il existe autant de pergolas que de jardins, tant elles peuvent varier par leur matériau (bois, acier, aluminium), leurs fonctionnalités, ou encore leur taille et leur design. Quoi qu’il en soit, leur but à toutes est d’utiliser des lames amovibles à 160 degrés pour gérer l’ensoleillement dans leur zone d’action.

Ainsi, une orientation spécifique de ces lames vous permettra en été de profiter d’une ombre salvatrice et de ventilation naturelle, tandis qu’en hiver, une autre orientation produira un ensoleillement maximum pour vous réchauffer. Et si vous êtes surpris par une averse alors que vous êtes sous la pergola, refermer les lames vous fournira un toit protecteur, tandis que des gouttières évacueront l’eau en attendant le retour du soleil.

Où et comment construire une pergola bioclimatique ?

Comme évoqué précédemment, il existe de nombreux modèles de pergolas bioclimatiques. Donc avant de vous décider, le mieux reste de regarder quel modèle correspond le mieux à vos besoins sur des sites spécialisés, comme Bob Le Menuisier.

Ensuite, vous pouvez construire une pergola bioclimatique au-dessus de nombreux espaces extérieurs, comme une terrasse, une piscine, ou simplement votre jardin. Celle-ci pourra être fixée contre la façade de votre habitation, ou simplement sur des poteaux éloignés de celle-ci.

La première question à se poser sera de vous demander où votre pergola bioclimatique pourra exploiter son potentiel au maximum. Ainsi, comparez et choisissez l’endroit qui correspond le mieux en termes d’exposition, orientation, etc.

Combien coûte une pergola bioclimatique ?

Vous vous en doutez sûrement, mais le prix d'une pergola bioclimatique peut grandement varier en fonction de nombreux facteurs. Tout d'abord, le matériau utilisé aura une incidence directe sur son prix, mais aussi sa fiabilité. Par exemple, le bois résistera mal aux intempéries, tandis que l'aluminium, esthétique et robuste, sera l'option la plus recommandée.

Ensuite, la taille, le design et les options choisies influeront aussi sur votre budget. Entre une pergola de 3 mètres sur deux piliers et une autre de 6 mètres sur quatre piliers, avec aération et télécommande, l'écart sera logique. Dans les faits, selon quelleenergie.fr, il faudra compter entre 500 et 1000 euros le mètre carré pour une pergola bioclimatique, pose comprise.

Voilà, vous savez désormais tout sur les pergolas bioclimatiques. Alors, êtes-vous séduit par leur concept ?