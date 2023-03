Pourquoi une véranda est l'accessoire indispensable pour votre maison

On vous explique aujourd’hui comment une véranda peut apporter ce qui manque à votre maison.

Une maison, ça s’entretient, ça se bichonne et ça s’embellit.

Faire de son chez-soi un endroit unique et où l’on se sent mieux qu’ailleurs n’est pas donné à tout le monde et il ne suffit pas d’y apporter une simple touche personnelle pour faire de son intérieur un lieu parfait.

L’une des clés d’un logement sain et chaleureux, où rien ne semble pouvoir nous atteindre, reste la luminosité qui, en plus de donner l’impression d’agrandir les pièces, agit comme un véritable antidépresseur.

Ajouté à cela un espace où l’on peut respirer à l’air libre et l’équation sera parfaite !

Rien de tel en effet qu’une maison où l’intérieur et l’extérieur se confondent dans une parfaite harmonie.

Crédit photo : Akena

Optez pour une véranda pour agrandir votre maison

On a pu s’en rendre compte durant les différents confinements liés à la pandémie de Covid-19, le manque de lumière et d’accès à l’extérieur en ont fait souffrir plus d’un, nous rappelant à quel point tout ceci était vital pour notre équilibre.

Avoir une maison lumineuse et ouverte sur un jardin à la fois calme et accueillant s’avère donc être un gage de tranquillité et d’épanouissement. Et pour pouvoir jouir d’un tel aménagement, la meilleure solution reste la véranda qui prolongera votre pièce de vie, tout en l’ouvrant sur l’extérieur.

Une manière subtile et ingénieuse de gagner de la surface mais aussi d’offrir un bain de lumière à votre intérieur.

Si vous décidez de franchir le pas et de faire installer une véranda chez vous, on ne peut que vous conseiller la marque Akena, que l’on ne présente plus.

Avec une quarantaine d’années de savoir-faire à son actif, l’enseigne représente en effet une valeur sûre en la matière. L’essayer, c’est l’adopter tant elle offre des produits aussi fiables qu’élégants.

La véranda Akena peut être conçue sur mesure afin de ravir même les plus exigeants.

Et parmi ces derniers, on retrouve ceux de la game DUNE, qui font office de vitrine pour l’enseigne.

Crédit photo : Akena

Conçues sur mesure, ces vérandas en aluminium sont parfaites en toutes circonstances car elles s’adaptent à chacune des maisons, quelle que soit leur architecture.

Un avantage certain qui permet de donner une plus-value à la fois financière et esthétique à votre logement, sans jamais dénaturer son cachet d’origine.

Grâce à ses grandes baies vitrées qui vous offrent une vue imprenable sur l’extérieur, ces vérandas DUNE absorbent la chaleur naturelle, ce qui permet ainsi de conserver une température ambiante à l’intérieur sans utiliser du chauffage à outrance.

L’un des nombreux avantages de la gamme DUNE reste son attractivité car contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces vérandas sont abordables. Quel que soit votre budget, vous finirez par trouver votre bonheur.

Gardez bien à l’esprit que vous offrir ce type de véranda demeure un investissement sûr et susceptible de vous apporter une vraie plus-value car vous gagnerez en surface, tout en faisant des économies d’énergie.

Choisir une pergola pour prolonger votre intérieur

Outre ses vérandas, Akena propose également des pergolas bio-climatiques.

Ces structures sont parfaites pour prolonger votre espace de vie vers l’extérieur, tout en s’intégrant parfaitement dans l’environnement. Ces abris en aluminium font preuve d'une très grande résistance thermique et vous permettent de profiter de votre jardin dès que les beaux jours reviennent.

Crédit photo : Akena

Si vous optez pour la pergola, sachez que vous pourrez choisir la configuration qui vous convient le mieux. Si vous êtes plutôt friand de lumière, vous pouvez ainsi ouvrir votre pergola pour prendre un véritable bain de soleil. Si à l'inverse, vous préférez profiter de votre extérieur en étant installé confortablement à l'ombre, c'est possible également.

Rien de tel donc qu'une pergola pour sublimer votre extérieur en lui donnant un côté à la fois cosy et élégant.