Congélation du pain : cette erreur dangereuse que de nombreuses personnes commettent

Nous sommes nombreux à conserver du pain au congélateur. Cela évite de gaspiller et, surtout, de se rendre tous les jours à la boulangerie. Mais ce mode de conservation impose une précaution importante que peu de gens prennent en compte.

Crédit photo : iStock

Déposer le pain dans le congélateur sans emballage : une grosse erreur

En conservant votre pain au congélateur, vous êtes sûr de pouvoir le consommer par la suite. Il vous suffira de le faire réchauffer au four ou sur le grille-pain. Mais avant de déposer votre baguette, vous devez impérativement l’emballer.

Pourquoi ? Parce que sans emballage, le pain perd de sa saveur. De plus, il peut prendre les odeurs des autres aliments conservés.

Outre l’altération du goût, vous mettez votre santé en danger. Car sans emballage, les bactéries prolifèrent dans la mie et même dans la croute. Certes, le processus de congélation limite la prolifération des micro-organismes. Néanmoins, les températures négatives ne les neutralisent pas forcément. En outre, lorsque l’aliment décongèle, les bactéries prolifèrent à nouveau.

Quelles précautions faut-il prendre ?

Pour conserver toute la saveur de votre pain tout en ne prenant aucun risque pour votre santé, mieux vaut le congeler dans une boîte hermétique. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez utiliser du cellophane.

Ce qu’il faut, c’est un conditionnement hermétique, c’est-à-dire parfaitement étanche.

À présent, la question se pose quant à la durée de conservation du pain au congélateur. Pour apprécier les saveurs de votre baguette, mieux vaut ne pas attendre plus de six mois. Et pour le faire décongeler, vous pouvez le faire chauffer directement sur le grille-pain ou le laisser à température ambiante. Dans ce cas, il faut vous y prendre à l’avance.

Peut-on conserver son pain au réfrigérateur ?

Il est possible de conserver le pain au frigo de manière à le garder frais plus longtemps. Mais pour que ce mode de conservation s’avère utile, il faut respecter quelques règles.

D’abord, vous devez emballer votre baguette comme pour la congélation. À noter que dans le réfrigérateur, le risque de contamination aux odeurs est encore plus grand.

Une fois emballé, le pain doit être placé dans la zone la plus froide, c’est-à-dire tout en haut.

D'autres modes de conservation pour préserver la fraîcheur du pain

Il existe d’autres manières de conserver son pain frais plus longtemps. Parmi elles, la technique qui consiste à utiliser une pomme de terre. Peu connue, cette astuce de grand-mère semble efficace.

Lorsque vous déposez une baguette dans votre panière à pains, ajoutez une demi-pomme de terre. En absorbant tout l’humidité présente dans l’air, celle-ci prolongera la durée de conservation de cet aliment dont nous ne saurions nous passer. À savoir, cette technique fonctionne aussi avec du sucre.

Une autre méthode que vous connaissez sûrement : la huche à pain hermétique. À déposer dans la cuisine, celle-ci est spécialement élaborée pour conserver cet aliment à l'abri de l'air et de l'humidité. Ainsi, elle bloque la prolifération des bactéries. Faites de bois ou d'inox, ces boîtes proposent une infinité de designs du plus classique au plus original sur le web. Ainsi, vous pourrez ajouter une touche de déco à votre cuisine !