Coupure d'électricité : les astuces efficaces pour sauver les aliments stockés dans votre frigo

Cela ne vous a sans doute pas échappé, la France pourrait connaître des coupures d’électricité cet hiver en raison des risques d’une surcharge du réseau électrique à cause de la crise énergétique que nous traversons.

Crédit : AndreyPopov / iStock

Mais une question se pose alors : sera-t-il possible de ne pas briser la chaîne du froid et ainsi conserver les aliments placés dans notre réfrigérateur et notre congélateur ? Pour rappel, la chaîne du froid est un processus indispensable à la bonne conservation des aliments afin que ceux-ci restent comestibles et ne représentent pas une source de danger pour notre santé. En effet, si celle-ci est cassée, de nombreuses bactéries potentiellement très dangereuses comme la salmonelle ou la listeria peuvent s’y développer rapidement.

Heureusement, il existe des solutions pour garder les aliments au frais pendant la durée des coupures de courant, qui selon les annonces faites récemment par le gouvernement, devraient s’étendre sur deux tranches horaires : le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Pendant ces heures dites de « délestage », la première astuce pour conserver au mieux vos aliments et de ne surtout pas ouvrir le frigo, qu’il s’agisse du réfrigérateur ou du congélateur. Pourquoi ? Car de l’air chaud y pénétrera forcément et fera monter la température.

Anticiper les coupures d’électricité

Une autre solution sera notamment d’anticiper les coupures, qui seront annoncées en amont sur le site coupures-temporaires.enedis.fr, en mettant dans une glacière les produits à cuisiner les plus fragiles (viande, poisson, fruits de mer, etc..). Évidemment, l’idéal est de les déplacer peut avant l’heure de la coupure d’électricité pour ne pas ouvrir le frigo une fois que celle-ci arrive. Enfin, pour garder les aliments frais le plus longtemps possible pendant les différentes coupures, il est recommandé de placer des pains de glaces ou des bouteilles d’eau dans le congélateur.